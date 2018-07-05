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Темы дня: Выборы-2019
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 Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов опроверг слухи о том, что он возглавляет чей-либо избирательный штаб.

Об этом на своей странице в Facebook написал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

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"В последнее время появилось очень много фейковой информации относительно моей политической деятельности. По версии одних журналистов я возглавляю избирательный штаб одного или сразу двух кандидатов в президенты, по версии других - я "отчаливаю" от президента", по версии третьих - присоединился к влиятельным политическим силам", - написал он.

"Хочу попросить всех, кто называет себя журналистами, не продуцировать фейковые новости. Всех заинтересованных информирую - я не занимаюсь политической деятельностью, не участвую в избирательных кампаниях, не возглавляю политические штабы, "не отчаливал" и никуда "не причаливал". Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства на посту Секретаря СНБО", - подчеркнул Турчинов.

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Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075069
 
   
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Турчинов, ты уже позанимался вопросами безопасности и обороны нашего государства, будучи ио президента и верховным главнокомандующим в 2014 году, когда без боя сдал Крым рашистским оккупантам.
и сейчас тем же занимаешься.
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Юрий Бутусов4 год · Заявление Тимошенко - это не просто неадекватность, это действия в русле российской пропаганды. И если Тимошенко немедленно не опровергнет свои слова, придется считать ее пророссийским кандидатом. Итак, сегодня Юлия Владимировна обвинила президента Порошенко в том, что он хочет развязать войну, чтобы были оккупированы дополнительно украинские земли, чтобы сорвать выборы и ввести военное положение. То есть по логике Тимошенко, войну на Донбассе из политических соображений ведет сам Порошенко, это ему надо. А с кем Порошенко договорился об оккупации новых районов Украины? С лидерами "ДНР" и "ЛНР" договорился Порошенко о продолжении войны, считает Тимошенко. Ну а Путин, Россия, они вообще как-то причастны к войне? Или это Порошенко заставляет Захарченко и это Захарченко сам с нами воюет, сам набирает в РФ солдат и оружие? Ни слова не сказала. Войну по логике лидера "Батькивщины" ведет Порошенко с "ДНР", Путин и Россия вообще ни причем. И это заявляет кандидат в президенты Украины, которая ни разу за годы войны не побывала на фронте. Так может, стоило бы туда разок съездить и посмотреть, кто с кем воюет? Или может разок хотя бы позвоните тем членам "Батькивщины", которые сейчас на воюют на фронте? А то они без вас и не знали. Обычно украинские власти обвиняют в провокациях войны в Кремле - это развитие тезиса, что в Украине идет гражданская война. То есть сейчас на фронте гибнут люди, и по логике РФ они гибнут из-за интересов "хунты" в Киеве, а не потому, что Путин атаковал Украину. И если сейчас будут какие-либо бои на фронте, то теперь Кремль возьмет заявление Тимошенко и будет им размахивать - смотрите, мол, бои идут не из-за российских обстрелов, а из-за Порошенко. И Тимошенко теперь для пророссийского электората - миротворец, она против войны! Заявление Тимошенко - это очень опасный сигнал, когда в наш внутренний вопрос выборов один из кандидатов начинает использовать российские тезисы. На самом деле, все, что сказала Тимошенко - полное вранье.
А на самом деле, президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ, и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса, пытается ввести миротворческие силы на Донбасс. Хотя этот план без участия РФ нереалистичный, тем не менее, военное командование во исполнение требований Порошенко, запрещает любые активные действия на фронте, наши войска ограничены в применении вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, ограничены поставки боеприпасов в войска, не проводятся спланированные наступательные операции даже в тех районах, которые враг захватил вопреки договоренностям в Минске. Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС.Поэтому слова Тимошенко ни на каких фактах не основаны, это реально подпевка российским СМИ.
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....президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ, и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса, пытается ввести миротворческие силы на Донбасс. Хотя этот план без участия РФ нереалистичный, тем не менее, военное командование во исполнение требований Порошенко, запрещает любые активные действия на фронте, наши войска ограничены в применении вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, ограничены поставки боеприпасов в войска, не проводятся спланированные наступательные операции даже в тех районах, которые враг захватил вопреки договоренностям в Минске.


Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС... (с)
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Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага- потому что парашенко кремлевский агент а юра у него на подпеве вот и вся суть бутуса
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Боже избавь нас от такого друга а с лапотными врагами мы и сами разберемся. Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5466
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Няхай Турчинов опровергнет словаЮВТ!!!
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Проти косатої хазяйки?ВАНА ж сказала,турчинов це я ,тільки без коси.
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От одного заголовка тупо ржу... дальше даже не читал...
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Продолжайте, продолжайте. ...еще финал ЧМ впереди!
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начинай собирать манатки пастор...., сейчас начинается шухер и в этом кресле уже не усидишь....

Если повезет и влезешь в какую нибудь влиятельную команду, то может и не сядешь ....

Если тебя Лазаренко на зону не утянул, то и Порошенко наверное не сможет ....- ты справишься.., верим .... Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8996

Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6416
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Одинокий Рейнджер - а вдруг прочитает...?

Вот слева от него сидит агент москвы, справа уголовный преступник....
Дурная компания как не крути.....

Справа уже плохо кончил, слева тоже скоро не айс после такого зашквара....

На самого Турчинова накопали уже горы всего (это даже без Крыма)....

Вот я и переживаю за него, так как в прошлом он был хорошим мемом - "Кровавый Пастор"...

Веселил иногда....
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Веселишь ты, а Турчинов КРОВАВЫЙ Пастор. С ракетами.
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Одинокий Рейнджер -

с ракетами, но без патронного завода ...

5 лет фабрики Рошен строили....

а на фронте уже не хватает многих калибров...

Поинтересуйся темой....

Секретарь СНБО мля.... - картонка пустая...
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СБУ поинтересуется. Тем, чего этот тебя так озвучить интересует.
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А тем временем , где нет мародеров и жлобов конченных , дела обстоят так .Литва з 5 липня стала повноправним, 36-м членом Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), відомої також під назвою "клуб багатих країн".Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5271
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Киев тоже легко вошёл бы туда, хоть в нём населения и больше.
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Пали вогнем цих фекометів, Кривавий Пасторе!
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Значит констатируем факты:Турчинов глава СНБО Украины.Путлер с лугандонией отсасывают.Украина не убивается авиацией и вообще не видит войны.По поводу Крыма...у меня родственники в Крыму,ситуацию с предательством украинско-хрюських марякоф,наблюдаю очень пристально.А Турчинов,как не крути,Кровавый Пастор и если бы все такие были ,путлер бы был ещё в большей жопе.чем с Ново-отсосией.Так что может быть,что мы ещё живы.потому что есть Турчинов...
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а что делали твои родственники в это время? убивали украинских моряков или спешили на референдум
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Если б Пастор баллотировался, я б за него проголосовал.
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Турчинов очередную порцию лапши развесил на уши для доверчевого народа
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А потом через пару месяцев обсерал бы на всех форумах.
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Турчинов один из не многих порядочных людей у власти .
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Нет .Тут я с Вами поспорю . Киеводоканал чей стал , счета и безпредел не заметили ?
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Мне он тоже понравился,когда говорил,что рвался ехать в крым организовывать оборону,а его просто не пустил аваков,вот взял и сказал не пущу и не пустил,в интервью пастора у гордона это есть
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Garsia UA - и еще юлька сказала ему, что бы ни один танк не выехал с ангара...

Вот что тут было поделать...? Как можно было ослушаться?....
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саакашвили не побоялся ответить и его за это выгнали..
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А я все думаю : Какого хера рядовой контрактник в ВСУ получает меньше , чем охранник в киевском супермаркете ? А это оказывается они продолжают заниматься вопросами безопасности . Ух ты как . Я как то всегда думал , что во время войны в стране , денежное довольствие военнослужащих должно как минимум такое быть , что бы очередь в военкомат стояла.
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И это хорошо...тем более что у тебя это довольно неплохо получается.... винторогий скот в параше волком воет от твоей работы...а местная зработня ему подвывает....
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Да что ты говоришь , видишь ли в чем прикол , я служу в ВСУ с 08.08.2014 и по сей день , сей час вернусь из отпуска и увольняться буду и то что там сей час происходит я не из ТВ знаю . И то что самые укомплектованные бригады это ВДВ и их комплектация хер до 50% дотягивает , а остальные 30-40% , у нас валом батальонов где 150-200 человек ЛС всего . Видишь ли в чем прикол , на патриотизме Педро и Ко успешно ездил 2 года , а теперь за то что люди семью могут раз в году 30 дней видеть ,хотят больше получать , чем 8-10 тыс гр .В секторе доплата конечно есть , в зависимости от линии , но в секторе не кто не находится 365 дней в году , а ты попробуй экстрима на Шарлане летом в палатке в 40 градусную жару , может тогда поймешь чего.А там голая зарплата , а надо семье денег отправить , сигпрет купить , да элементарной минералки и форму которую выдают на год , а она разлазиться через 3-4 месяца и ботинки нормальные , бо таланы какой то сука изверг придумал.
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Неее на своей шкуре , как говорится ощутил . Честно даже не знал , что Бутусов , что то похожее говорил.
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о таком не пишут на таких сайтах те, которые ощутили на своей шкуре.
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Да я как бы на цензоре еще до войны висел и с какого перепугу я должен переходить в другие места если я в армию пошел. А если я считаю , что кто то или что то делается не правильно то так и говорю , даже если это кому то не нравится.
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