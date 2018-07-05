 Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов

Об этом на своей странице в Facebook написал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Сегодня я насчитала 17 кандидатов в президенты среди депутатов ВР, - Ирина Геращенко

"В последнее время появилось очень много фейковой информации относительно моей политической деятельности. По версии одних журналистов я возглавляю избирательный штаб одного или сразу двух кандидатов в президенты, по версии других - я "отчаливаю" от президента", по версии третьих - присоединился к влиятельным политическим силам", - написал он.

"Хочу попросить всех, кто называет себя журналистами, не продуцировать фейковые новости. Всех заинтересованных информирую - я не занимаюсь политической деятельностью, не участвую в избирательных кампаниях, не возглавляю политические штабы, "не отчаливал" и никуда "не причаливал". Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства на посту Секретаря СНБО", - подчеркнул Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за того, что мое имя без разрешения включают в разные политические опросы, я получаю огромное количество грязи, - Вакарчук