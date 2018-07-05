 Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства, - Турчинов

Об этом на своей странице в Facebook написал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время появилось очень много фейковой информации относительно моей политической деятельности. По версии одних журналистов я возглавляю избирательный штаб одного или сразу двух кандидатов в президенты, по версии других - я "отчаливаю" от президента", по версии третьих - присоединился к влиятельным политическим силам", - написал он.
"Хочу попросить всех, кто называет себя журналистами, не продуцировать фейковые новости. Всех заинтересованных информирую - я не занимаюсь политической деятельностью, не участвую в избирательных кампаниях, не возглавляю политические штабы, "не отчаливал" и никуда "не причаливал". Продолжаю заниматься вопросами безопасности и обороны нашего государства на посту Секретаря СНБО", - подчеркнул Турчинов.
и сейчас тем же занимаешься.
А на самом деле, президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ, и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса, пытается ввести миротворческие силы на Донбасс. Хотя этот план без участия РФ нереалистичный, тем не менее, военное командование во исполнение требований Порошенко, запрещает любые активные действия на фронте, наши войска ограничены в применении вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, ограничены поставки боеприпасов в войска, не проводятся спланированные наступательные операции даже в тех районах, которые враг захватил вопреки договоренностям в Минске. Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС.Поэтому слова Тимошенко ни на каких фактах не основаны, это реально подпевка российским СМИ.
Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС... (с)
яка втрата!
Если повезет и влезешь в какую нибудь влиятельную команду, то может и не сядешь ....
Если тебя Лазаренко на зону не утянул, то и Порошенко наверное не сможет ....- ты справишься.., верим ....
Вот слева от него сидит агент москвы, справа уголовный преступник....
Дурная компания как не крути.....
Справа уже плохо кончил, слева тоже скоро не айс после такого зашквара....
На самого Турчинова накопали уже горы всего (это даже без Крыма)....
Вот я и переживаю за него, так как в прошлом он был хорошим мемом - "Кровавый Пастор"...
Веселил иногда....
с ракетами, но без патронного завода ...
5 лет фабрики Рошен строили....
а на фронте уже не хватает многих калибров...
Поинтересуйся темой....
Секретарь СНБО мля.... - картонка пустая...
Вот что тут было поделать...? Как можно было ослушаться?....