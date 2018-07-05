 Такой закон перед выборами не принимают, он требует доверия к власти, - Бутусов про законопроект о досудебной блокировке сайтов

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Что надо поменять в законе 6688 о блокировке сайтов, чтобы он был принят? Очень многое, на самом деле. Для начала время. Такой закон перед выборами не принимают. Такой закон требует доверия к власти. К новой власти. Закон 6688 в этом виде неприемлем, и требует доработки. Идея заложена правильная - у государства должны быть инструменты быстрой блокировки тех или иных ресурсов, а также определен доступ к информации к данным пользователей, ведь война идет и в интернете. Но разумеется, это гиперчувствительная сфера, и никакой урон свободе слова такие решения наносить не должны. Интернет был ключевым инструментом борьбы за свободу во время революции, во время войны, и его значение только усиливается.. И свободный интернет - это гарантия сохранения свободы слова и впредь, тем более - когда мы видим попытки повлиять на СМИ и на интернет со стороны власти перед выборами, наезды на телеканалы и т.д.. У свободы слова много минусов, но все эти минусы неизбежны при демократии. В законе надо выписать более точно механизм защиты интернета от произвольных действий государства", - отметил журналист.

По мнению Бутусова в законопроект надо добавить следующее:

1. Необходимо предусмотреть ответственность за неправомерную блокировку и возмещение ущерба владельцу сайта в результате блокировки. Это справедливо. Если контент не угрожает нацбезопасности - тогда компенсируйте ущерб, причем размер ущерба должен определять сам владелец домена. Уже сама такая ответственность будет предохранителем.

2. Основания для блокировки в досудебном порядке должны быть абсолютно точными и не допускающими двойного толкования - это должно быть мотивировано только интересами национальной безопасности, только во время боевых действий, АТО, ООС, войны. Политика и выражение мнений должны быть надежно защищены от блокировки, блокировать надо только враждебную государству деятельность противника.

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3. Причем следовало бы ввести разные уровни блокировки. Если блокируется распространение информации, которая угрожает национальной безопасности, то логично ввести два уровня - для начала блокирование распространения информации на отдельной странице. Без решения суда на время боевых действий. Направление письма на указанный контактный адрес с предупреждением. А уже если ресурс продолжает распространять информацию - блокировать распространение информации на домене - но только по решению суда или по решению СНБО. Чтобы была ответственность политическая. Блокировка домена - это остановка работы ресурса и его обрушение, это нельзя делать без суда.

4. Блокировка на 48 часов чрезмерна - вполне достаточно 24 часа. Вполне достаточно, чтобы донести до суда все документы.

5. Если существует внесудебная блокировка, то должна быть и внесудебная разблокировка. То есть обязательство немедленно разблокировать сайт, если основания для блокировки не предоставлены. Для этого надо четко определить формат, что должно входить в блокирующее решение. То есть не просто набор ссылок, а определенные пояснения.

6. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.

7. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.

8. Закон касается очень важной сферы, и его продвижение и разработка должны быть максимально понятны для нашего гражданского общества и западных партнеров, чтобы закон работал на доверие, без доверия такой законопроект не пройдет никогда, - резюмировал Бутусов.

Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".