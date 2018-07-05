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Темы дня: Выборы-2019
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 Такой закон перед выборами не принимают, он требует доверия к власти, - Бутусов про законопроект о досудебной блокировке сайтов

В законопроекте № 6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" надо выписать более точно механизм защиты интернета от произвольных действий государства.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Что надо поменять в законе 6688 о блокировке сайтов, чтобы он был принят? Очень многое, на самом деле. Для начала время. Такой закон перед выборами не принимают. Такой закон требует доверия к власти. К новой власти. Закон 6688 в этом виде неприемлем, и требует доработки. Идея заложена правильная - у государства должны быть инструменты быстрой блокировки тех или иных ресурсов, а также определен доступ к информации к данным пользователей, ведь война идет и в интернете. Но разумеется, это гиперчувствительная сфера, и никакой урон свободе слова такие решения наносить не должны. Интернет был ключевым инструментом борьбы за свободу во время революции, во время войны, и его значение только усиливается.. И свободный интернет - это гарантия сохранения свободы слова и впредь, тем более - когда мы видим попытки повлиять на СМИ и на интернет со стороны власти перед выборами, наезды на телеканалы и т.д.. У свободы слова много минусов, но все эти минусы неизбежны при демократии. В законе надо выписать более точно механизм защиты интернета от произвольных действий государства", - отметил журналист.

По мнению Бутусова в законопроект надо добавить следующее:

1. Необходимо предусмотреть ответственность за неправомерную блокировку и возмещение ущерба владельцу сайта в результате блокировки. Это справедливо. Если контент не угрожает нацбезопасности - тогда компенсируйте ущерб, причем размер ущерба должен определять сам владелец домена. Уже сама такая ответственность будет предохранителем.

2. Основания для блокировки в досудебном порядке должны быть абсолютно точными и не допускающими двойного толкования - это должно быть мотивировано только интересами национальной безопасности, только во время боевых действий, АТО, ООС, войны. Политика и выражение мнений должны быть надежно защищены от блокировки, блокировать надо только враждебную государству деятельность противника.

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3. Причем следовало бы ввести разные уровни блокировки. Если блокируется распространение информации, которая угрожает национальной безопасности, то логично ввести два уровня - для начала блокирование распространения информации на отдельной странице. Без решения суда на время боевых действий. Направление письма на указанный контактный адрес с предупреждением. А уже если ресурс продолжает распространять информацию - блокировать распространение информации на домене - но только по решению суда или по решению СНБО. Чтобы была ответственность политическая. Блокировка домена - это остановка работы ресурса и его обрушение, это нельзя делать без суда.

4. Блокировка на 48 часов чрезмерна - вполне достаточно 24 часа. Вполне достаточно, чтобы донести до суда все документы.

5. Если существует внесудебная блокировка, то должна быть и внесудебная разблокировка. То есть обязательство немедленно разблокировать сайт, если основания для блокировки не предоставлены. Для этого надо четко определить формат, что должно входить в блокирующее решение. То есть не просто набор ссылок, а определенные пояснения.

6. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.

7. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.

8. Закон касается очень важной сферы, и его продвижение и разработка должны быть максимально понятны для нашего гражданского общества и западных партнеров, чтобы закон работал на доверие, без доверия такой законопроект не пройдет никогда, - резюмировал Бутусов.

Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

Такой закон перед выборами не принимают, он требует доверия к власти, - Бутусов про законопроект о досудебной блокировке сайтов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075064
 
   
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Эти предложения надо понимать так, что Бутусов в политику собрался? Как Лещенко, Найем, Сюмар эт сетера?
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нет, просто монетизация может навернуться медным тазом - не будет хайпа холиварного на форуме.
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А ти хочеш щоб була монетизація розблокування сайтів?
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почему пункт 2 и 6 - люстрированы в статье??? И не соответствуют постам Бутусова
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Воровской иуда, чувствуя свой скорый конец, пойдёт на все, что бы попытаться остаться у власти. Копирует рашку с блокировками сайта, возведением себя в ранг неприкасаемого царька по примеру пуйла, готов потопить в крови всех граждан, которые не согласны с его воровством и коррупцией.
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>готов потопить в крови всех граждан, которые не согласны с его воровством и коррупцией
поэтому карлсон тут спокойно куралесил и поносил его безнаказанно, потому что порох кровожадный.
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Верховная рада, это зеркальное отражение населения (народа) Украины.
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еслиб аль капоне стал президентом..то и конгресс был бы как рада..так что не свести..
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Это "русский мир" или Северная Корея чучхе. Порошенко именно это строит в Украине.
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лишнехромосомный, а ты уже видимо привык к цензуре... тебе это нравится, сцышь своего пуйла )... Бойся дальше, но своим рашистским мирком не лезь сюда.
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это передерг, блокировка на 48 часов а потом суд, а представляют как блокировка без суда.
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Все эти рыги Бойки, Вилкулы и другие друзья рыга Порошенко, будут вместе с ним в зоопарке за решёткой выставлены на всеобщее обозрение.
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А почему и кем этот "законопроект"подан ??? От-тож поэтому я буду более откровенен чем Бутусов и скажу прямо - ВСЮ ЭТУ ШОБЛУ НАДО КОНЧАТЬ !!! Законопроекте о досудебной блокировке сайтов в нынешнем виде неприемлем и требует доработки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8124
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самый известный борец за "правду" Таня Чорновил
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Она будет бороться за добавку в психушке или за пайку в зоне ...
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эта дама непредсказуема, за что скажут, за то и будет
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Погоди... Порошенко ещё жить хочет, цепляется до последнего за свою никчемную жизнь...
Хотя зачем ему эта жизнь, которую уже прокляли граждане, которых он постоянно обворовывает?
Какой смысл в существовании Порошенко? только паразитирует, ворует, разводит коррупцию, врёт постоянно, опускает жизненный уровень людей, итд... Ему нет смысла жить такой паразитической жизнью.
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У Гризодуба есть топор. Думаю, что не один. Надо с ним поговорить
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Да как не выписывай, всегда за критику власти можно заблокировать любой сайт под предлогом "это выгодно кремлю", а наперсточники только этого и ждут.
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і саме тому , власники ЦН , сервера сайту завчасно в Прибалтику вивезли ? Законопроекте о досудебной блокировке сайтов в нынешнем виде неприемлем и требует доработки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 526
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Так-так... вот эти все помехи- это дымовая завеса, перед чем-то иным. Включая Юлину заяву, кстати. Что же это может быть? Поставлю вот на это, бо туроператоры не должны подвести:

Національний банк України підготував прогнозні сценарії, згідно з якими, стабільність гривні опиняється під загрозою у разі припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом та падіння світових цін на метали.

Якщо ж Україна припинить співпрацю з МВФ, то гривня в кінці 2018 року опуститься до позначки 31,8 гривні за долар, а в кінці 2019 року - до 33,7 гривні.
Якщо ж припинення співпраці України з МВФ супроводжуватиметься одночасним падінням цін на метали, очікується ще складніша ситуація. У такому разі у 2018 році українська національна валюта може впасти до рівня 40,8 гривні за долар, а до кінця 2019 року - зміцнитися до рівня 39,4 гривні за долар.(с)
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угу - мільярд від МВФ так потрібен , що аж капєц ... але , при цьому , викину пів мільярда на гелікоптери для Авакова - елементарно !
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Андрей, несколько дней тебя читаю. Какая связь между курсом гривны и туроператорами?
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Понимаю. Дело в том, что дня 4 назад, я пространно объяснил это. У меня самые наихудшие воспоминания об июле-августе-сентябре 1998-го, когда случился колоссальный обвал гривны. Я тогда полинял, на реальные деньги, бо пытался кое-что замутить, на берегу. А всё дело в том. что (тогда тоже, кстати, был год ЧМ по футболу, во Франции) началось всё- с туроператоров! Мой друг уже ствол к виску приставил. Жена вымолила. А он был именно туроператором! А много их тогда ушло, в небытие, особенно в рашке, кстати. Там- рядами и колоннами. Ну и вот... я этот симптомчик-запомнил.
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Мы очень скоро всё узнаем. Но, пока что- всё напоминает печальный 1998-й. Такие застревания туристов, взаимные обвинения туроператоров и перевозчиком. Там же ж всё авансируется! Система предоплаты. Перевозчику, принимающей/отправляющей стороне... А бабло пропадало! Легко. Как сейчас будет развиваться- мы вот-вот увидим. Но, доллар стронулся! Заметно. На межбанке подорожал на 2%, в гривне. Это- мелочь. Пока- мелочь. Но, я- держу руку на пульсе.
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Героїв треба знати і памятати,Вана та самонемощь не дали жодного голосу,а це ті,хто за цензуруВот полный список Блок Петра Порошенко Андрієвський Д.Й.Арешонков В.Ю.Барна О.С.Буглак Ю.О.Валентиров С.В.Горват Р.І.Давиденко В.М.Джемілєв М. .Довбенко М.В.Дубневич Б.В.Жолобецький О.О.Кіт А.Б.Козир Б.Ю.Кузьменко А.І.Куніцин С.В.Курячий М.П.Луценко І.С.Макар'ян Д.Б.Мамчур Ю.В.Мельниченко В.В.Немировський А.В.Павелко А.В.Палатний А.Л.Побер І.М.Рибак І.П.Саврасов М.В.Співаковський О.В.Сугоняко О.Л.Тіміш Г.І.Третьяков О.Ю.Урбанський О.І.Хлань С.В.Южаніна Н.П.Яніцький В.П.Єфімов М.В.Карпунцов В.В.Сабашук П.П.Алєксєєв С.О.Матузко О.О.Вадатурський А.О.Велікін О.М.Грановський О.М.Демчак Р.Є.Дмитренко О.М.Домбровський О.Г.Дубневич Я.В.Заболотний Г.М.Князевич Р.П.Кононенко І.В.Куліченко І.І.Курило В.С.Кучер М.І.Люшняк М.В.Македон Ю.М.Мельничук І.І.Паламарчук М.П.Порошенко О.П.Ричкова Т.Б.Спориш І.Д.Юрик Т.З.Яриніч К.В.Герасимов А.В.Гудзенко В.І.Дехтярчук О.В.Козаченко Л.П.Лубінець Д.В.Мельник С.І.Недава О.А.
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Чомусь повний список не пройшов,можна ознайомитись
Тут
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Ага! Ирусик таки всплыла, а вот Лёшика нет! Надо же, неужто начал самоперековку, обычную.
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У льошика чуйка ,хоч і молоде,а ти глянь яке вертляве,невже до юлі буде лижі гострити
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Этот- может! Этот- способный! На очень многое способен!
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Вчора слухала ньюзван і черговий бенефіс мураєва.
Коли ж це вже заблокують..
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Цить,у нас демократія і свобода слова,тобі чотири роки про це кажуть а ти не зрозуміла,всякі інтери,весті,і інша роспроганда працює заради свободи слова
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Таке треба спочату доводити злочин в суді й закривати, пишіть заяву про злочин Законопроекте о досудебной блокировке сайтов в нынешнем виде неприемлем и требует доработки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6448 А оперативні позасудові блокування допустимі лише з військової необхідності з подальшою санкцією суду.
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не ньюзван блокировать а мураева и ему подобных за сепаратизм и измену в нормальной стране уже бы давно сидел на киче.
но он похоже то же в компании торговых партнеров.
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які партнери ? він найбільше критикує саме владу, ненавидить все українське, до того ж відверто.
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Ну главное что не как в проклятой тоталитарной кровавой рашке! Ой, нет, постойте-ка...
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Реакция моментальная даже заскринить не успел )))

Законопроекте о досудебной блокировке сайтов в нынешнем виде неприемлем и требует доработки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7303
Законопроекте о досудебной блокировке сайтов в нынешнем виде неприемлем и требует доработки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8307
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Совсем недавно, на УКРНЕТе был список ресурсов, подлежащих блокировке, рекомендованный СБУ. Их там было около 200(двухсот). Я убтл некоторое время, на ознакомление. Много было дыровских, рассеянских. Удивило, что не обнаружил я в том списке небезызвестную "Рюсь весну". Потому, просмотрел второй раз, с тем же результатом.
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Она давно блокирована, только через впн можно войти.
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То есть??? С каких именно пор? У меня нет и никогда не было никакого впн. Понимаю, я в Гане, может быть потому все легко... Вызываю жену, по Скайпу. Прошу набрать в поисковике искомое... открыть... и- о, чудо! Легко.
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Во! Рад. Тому, что уважаемый посетитель подтверждает!
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Той зручний момент коли тиснеш спам, а камент вже видалено
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Рада приняла закон даже без присутствия партии Порошенко
Раде хватило голосов за принятие законопроекта при почти полном отсутствии в зале фракции БПП.
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект (№6518) о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов - за документ в первом чтении отдали голоса 240 парламентариев.
Залишають тонучій човен
Вітер перед виборами змінив напрямок
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блокировкой мордоровских сайтов, торговые партнеры лишают нас возможности вести партизанскую войну на территории мордора.
а ведь как показывает практика, она не менее эффективна, тем более когда это делают волонтеры добровольцы а не писаки на жаловании.
у меня много знакомых , которые разрушают мордор от Камчатки до Калиниграда.
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2. Основания для блокировки в досудебном порядке должны быть абсолютно точными и не допускающими двойного толкования - это должно быть мотивировано только интересами национальной безопасности, только во время боевых действий, АТО, ООС, войны. ПИсточник: https://censor.net.ua/n3075064

так у нас война или АТО с ОО С торговыми партнерами???
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у кого есть гражданство, допустим германии, напишите на местных форумах что надо повесить оппонентов или пoдоpвaть правительство, а канцлер распяла мальчика в трусиках дома в подвале, потом расскажете про свободу интернета.
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Ты вобще о чем? У нас в германиини какиесайты незакрывают
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Только смеялись с россии, а теперь и у самих "потужный реформатор" нареформировал на очередной "потужный" закон.
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Да прикол в другом. Украинцы так хотят что бы рухнул крымский мост, что у самих мосты рушаться. Сегодня на западе украины рухнул мост. Так что закон бумеранга работает. Задумайтесь.
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А тут в чем прикол?

Май 2018.
В России рухнул мост "Интернациональной дружбы", расположенный на границе Забайкалья и Бурятии.
Жители забайкальского поселка Куанда окончательно лишились автомобильного сообщения с внешним миром. В этом районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Да мне как то насрать что там в россии.я там ни когда не была. Да россия и не говорит, что она европейская страна
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Она говорит, что круче чем европейская страна, СУПЕРДЕРЖАВА.
Смешные кацики.
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Где говорит. У нас в германии такого не говорят. В рф проблем выше крыши, но то что в украине сегодня это вобще не описать. Самая нищая страна европы. Всякие туберкулезы и спид. Самоубийства и проституция. Вы так хотите попасть в европу. Да тут вы не кому не нужны.
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Февраль 2016 год.
В россии обрушился действующий автомобильный мост.
На трассе Владивосток - Находка в Приморском крае России обрушился автомобильный мост, на котором в этот момент находился автомобиль, сообщает портал VL.Обрушение произошло на трассе A188, которая соединяет Находку с краевым центром. Упали два пролета моста через речку Литовка в селе Новолитовск.
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Алла а зачем вы смотрите что происходит в рф. Вам от этого как то приятней. Ну так почитай новость о том, что россия только с января по апрель этого года, заработала за границей более 200 милиардов долларов. А весь звр украины всего18 милиардов.
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Галя, если Вам "Да мне как то насрать что там в россии", то зачем Вы пишите эту ересь про бумеранг за крымский мост?
"Украинцы так хотят что бы рухнул крымский мост, что у самих мосты рушаться. Сегодня на западе украины рухнул мост. Так что закон бумеранга работает. Задумайтесь."
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Так потому что именно украинцы желают пакостей россии, а у самих все хуже и хуже. А самой россии как то это по боку. В этом то и прикол, что вся энергия укро суспильства уходит в никуда. И это как раз так смешно наблюдать со стороны.
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Сентябрь 2016 год.
В россии обрушился мост во время движения по нему поезда В Саратовской области РФ в результате обрушения железнодорожного моста в реку упали восемь вагонов товарного состава.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТакой закон перед выборами не принимают, он требует доверия к власти, - Бутусов про законопроект о досудебной блокировке сайтов
 
 
 
 
 
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