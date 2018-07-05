 Такой закон перед выборами не принимают, он требует доверия к власти, - Бутусов про законопроект о досудебной блокировке сайтов

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Что надо поменять в законе 6688 о блокировке сайтов, чтобы он был принят? Очень многое, на самом деле. Для начала время. Такой закон перед выборами не принимают. Такой закон требует доверия к власти. К новой власти. Закон 6688 в этом виде неприемлем, и требует доработки. Идея заложена правильная - у государства должны быть инструменты быстрой блокировки тех или иных ресурсов, а также определен доступ к информации к данным пользователей, ведь война идет и в интернете. Но разумеется, это гиперчувствительная сфера, и никакой урон свободе слова такие решения наносить не должны. Интернет был ключевым инструментом борьбы за свободу во время революции, во время войны, и его значение только усиливается.. И свободный интернет - это гарантия сохранения свободы слова и впредь, тем более - когда мы видим попытки повлиять на СМИ и на интернет со стороны власти перед выборами, наезды на телеканалы и т.д.. У свободы слова много минусов, но все эти минусы неизбежны при демократии. В законе надо выписать более точно механизм защиты интернета от произвольных действий государства", - отметил журналист.
По мнению Бутусова в законопроект надо добавить следующее:
1. Необходимо предусмотреть ответственность за неправомерную блокировку и возмещение ущерба владельцу сайта в результате блокировки. Это справедливо. Если контент не угрожает нацбезопасности - тогда компенсируйте ущерб, причем размер ущерба должен определять сам владелец домена. Уже сама такая ответственность будет предохранителем.
2. Основания для блокировки в досудебном порядке должны быть абсолютно точными и не допускающими двойного толкования - это должно быть мотивировано только интересами национальной безопасности, только во время боевых действий, АТО, ООС, войны. Политика и выражение мнений должны быть надежно защищены от блокировки, блокировать надо только враждебную государству деятельность противника.
3. Причем следовало бы ввести разные уровни блокировки. Если блокируется распространение информации, которая угрожает национальной безопасности, то логично ввести два уровня - для начала блокирование распространения информации на отдельной странице. Без решения суда на время боевых действий. Направление письма на указанный контактный адрес с предупреждением. А уже если ресурс продолжает распространять информацию - блокировать распространение информации на домене - но только по решению суда или по решению СНБО. Чтобы была ответственность политическая. Блокировка домена - это остановка работы ресурса и его обрушение, это нельзя делать без суда.
4. Блокировка на 48 часов чрезмерна - вполне достаточно 24 часа. Вполне достаточно, чтобы донести до суда все документы.
5. Если существует внесудебная блокировка, то должна быть и внесудебная разблокировка. То есть обязательство немедленно разблокировать сайт, если основания для блокировки не предоставлены. Для этого надо четко определить формат, что должно входить в блокирующее решение. То есть не просто набор ссылок, а определенные пояснения.
6. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.
7. Надо дать точное определение, что такое "технологический терроризм", записанный в законе. Это не политика, не критика власти, то есть надо определить что какие виды терроризма имеются в виду. Описать их детально.
8. Закон касается очень важной сферы, и его продвижение и разработка должны быть максимально понятны для нашего гражданского общества и западных партнеров, чтобы закон работал на доверие, без доверия такой законопроект не пройдет никогда, - резюмировал Бутусов.
Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".
поэтому карлсон тут спокойно куралесил и поносил его безнаказанно, потому что порох кровожадный.
Хотя зачем ему эта жизнь, которую уже прокляли граждане, которых он постоянно обворовывает?
Какой смысл в существовании Порошенко? только паразитирует, ворует, разводит коррупцию, врёт постоянно, опускает жизненный уровень людей, итд... Ему нет смысла жить такой паразитической жизнью.
Національний банк України підготував прогнозні сценарії, згідно з якими, стабільність гривні опиняється під загрозою у разі припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом та падіння світових цін на метали.
Якщо ж Україна припинить співпрацю з МВФ, то гривня в кінці 2018 року опуститься до позначки 31,8 гривні за долар, а в кінці 2019 року - до 33,7 гривні.
Якщо ж припинення співпраці України з МВФ супроводжуватиметься одночасним падінням цін на метали, очікується ще складніша ситуація. У такому разі у 2018 році українська національна валюта може впасти до рівня 40,8 гривні за долар, а до кінця 2019 року - зміцнитися до рівня 39,4 гривні за долар.(с)
Тут
Коли ж це вже заблокують..
но он похоже то же в компании торговых партнеров.
Раде хватило голосов за принятие законопроекта при почти полном отсутствии в зале фракции БПП.
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект (№6518) о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения официальной публикации законов Украины и других нормативно-правовых актов - за документ в первом чтении отдали голоса 240 парламентариев.
Залишають тонучій човен
Вітер перед виборами змінив напрямок
а ведь как показывает практика, она не менее эффективна, тем более когда это делают волонтеры добровольцы а не писаки на жаловании.
у меня много знакомых , которые разрушают мордор от Камчатки до Калиниграда.
так у нас война или АТО с ОО С торговыми партнерами???
Май 2018.
В России рухнул мост "Интернациональной дружбы", расположенный на границе Забайкалья и Бурятии.
Жители забайкальского поселка Куанда окончательно лишились автомобильного сообщения с внешним миром. В этом районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Смешные кацики.
В россии обрушился действующий автомобильный мост.
На трассе Владивосток - Находка в Приморском крае России обрушился автомобильный мост, на котором в этот момент находился автомобиль, сообщает портал VL.Обрушение произошло на трассе A188, которая соединяет Находку с краевым центром. Упали два пролета моста через речку Литовка в селе Новолитовск.
"Украинцы так хотят что бы рухнул крымский мост, что у самих мосты рушаться. Сегодня на западе украины рухнул мост. Так что закон бумеранга работает. Задумайтесь."
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