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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 НАТО сейчас не готово пригласить Украину к сотрудничеству по программе особых возможностей, - Пристайко

Особое партнерство Украины с НАТО развивается, но Альянс пока не готов пригласить Киев в свою программу особых возможностей.

Об этом заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Программа особых возможностей - это действительно сегодня формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений ... Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину к этой программе? Нет ", - констатировал посол.

Он напомнил, что очередной трехлетний обзор эффективности этой программы завершился полгода назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ждет подтверждения перспективы членства в НАТО на июльском саммите, - глава Управления Кабмина по вопросам сотрудничества с Альянсом Генчев

"Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция,переприглашены к участию в работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту" - сказал Пристайко.

Напоминаем, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Также читайте: Предоставление Украине партнерства с расширенными возможностями укрепит безопасность НАТО, - Вершбоу

Источник: https://censor.net.ua/n3075063
 
 
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Программа особых возможностей, страна аспирант,страна особый партнер, какую только ерунду не придумают лишь бы самим себе не признаться что ссутся плешивого куйла
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Ніхто не буде сваритись з путіним заради говнопрезидента рошена! Таке гівно ніхто не хоче пускати в НАТО! Коли буде нормальний Президент тоді і буде НАТО! А балаболів, путінських агентів та сцикунів в НАТО і без рошена достатньо!
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Нормальний як Гриценко? Що ні разу на фронті не був, як і Тимошенко, з якою він дебати теревенити зібрався?
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А що мав робити Гриценко на фронті? Розстрілювати генералів зрадників? Так це ще попереду, для цього потрібні повноваження Верховного Головнокомандуючого. Гриценко поїде на фронт, але в статусі Президента і з правом віддавати під трибунал зрадників та крадіїв! Ось тоді поїздка принесе справжній результат! А дивитись на це лайно, яке називали АТО, а тепер ООС - немає жодного сенсу для людини з американською військовою освітою!
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З бійцями поспілкуватися, підтримати їх та вислухати, як військовий та екс-міністр оборони. Не згоден?
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Син Гриценка був в АТО, з бійцями та командирами Гриценко розмовляє і так і без зайвих свідків.
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а почему ты думашь что Трамп, Меркель, Макрон и прочие будут разговаривать с Гриценко?

Когда все гнали на Яценюка, для меня было очевидно, что у него установились хорошие отношения с МВФ, и когда Сеню всетаки "ушли" , -- действительно, новому Премьеру понадобилось более 1 года что бы получить следующий транш...

Любой новый Президент будет не менее 1 года заново знакомится и устанавливать отношения с мировыми лидерами... Что Пуйлу и надо ....
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Гриценко це людина яка вже багато років активно спілкується з провідними експертами з безпеки в США та ЄС, Гриценка запрошують читати лекції в провідні університети світу! Гриценко дуже відома на заході особа, особливо в колі військових та експертного середовища, бо Гриценко є одним з найбільших експертів в Україні та Східній Європі з питань міжнародної безпеки та оборони! Гриценка і сьогодні запрошують на закриті робочі зустрічі де напрацьовуються рішення в сфері припинення війни, після того як порошенко піде з посади! Краще б порошенко пішов вже зараз, це дало б нам додаткові шанси припинити війну і змусити путіна віддати Крим. Але порошенко не патріот і тому буде триматись за свою посаду до останнього і потім піде в тюрму!
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да будь он хоть Папой Римским... ДЛя установления личных взаимоотношений с мировысми лидерами, для того что бы просто войти в курс дел --- понадобиться много времени...
И потом не факт, чт оГриценко сможет установить нормальные отношения с лидерами G7/
Или Вы думаете что мировая элита обязана что то Гриценко ? ))
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если честно я вообще не приставляю что Гриценко сможет сделать во внешней политике.
Что бы не говорили критики Порошенко , но во внешней политике у него много достижений. Отчасти потому что он имеет базовое внешнеэкономическое высшее образование... и понимает как принримаются решения в ЕС или США... Гриценко помоему в этом отношение полный профан....
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Ваші думки далекі від реальності. порошенко провалив весь дипломатичний фронт, провалив через свої таємні відносини з путіним, про які відомо всім світовим лідерам! Ніхто не хоче працювати з підручним путіна, який ніби веде з путіним війну, але насправді веде з путіним бізнес.
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А на рахунок Гриценка Вам зарано робити висновки, бо Ви не розумієте рівень на якому Гриценко спілкується з західними партнерами! Думаю що такий рівень сьогодні недосяжний для порошенка-Президента.
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...це йому західні партнери порадили вінчатися у Московському Патріархаті?...
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а кого ты имеешь в виду? Кто этот гениальный Президент которогот везде встретят и пустят? Йуля? Бойко? Ляшко? )))

"Имя сестра" ?
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или ваня бубенчик, или иво бобул. И то, и другое хорошо звучит - это вам не "прапор", не "порох", в конце-концов не "козырь" какой-то....
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"Рошен" - слово з кремлівської методички і є маркером х**лоботів.
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Крупнейший банк Дании провел 43112 сомнительные трансакции, связанные с фальшивыми российскими компаниями, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из Р.через эстонскую ветку Danske Bank с 2007 по 2015 год и отмыл семь миллиардов евро из Р. в рамках скандального дела,в два раза больше, чем сообщалось в 2017 г.
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Если вкладывать в ВПК не 5 а 10 процентов ВВП то через максимум 10 лет мы в НАТО не будем нуждаться. Сами просить будут. Пока у нас есть интеллектуальные и производственные мощности. Технологическая помощь от США. И все! Какой либо соблазн проводить тут блиц криг не у кого не появиться.....
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Пока основатель преступной ПР, министр преступного правительства Януковича-Азарова и ставленник пуйла Порошенко у власти ни о каком серьёзном сотрудничестве ни с НАТО, ни даже со свободным западным миром и речи не может быть.
Иуда Рошен строит рашку в Украине.
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А что в этом неожиданного? Саммит через пять дней, и он не последний.
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Какие ещё голословные утверждения у тебя есть? Вываливай!!!!
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А когда будет готово? Когда рак свистнет?
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Та ну глупости ,пэтя от в Конституцию хочет НАТО впихнуть ,он шо дурак,который не понимает простых вещей или он нас считает дураками ??? НАТО сейчас не готово пригласить Украину к сотрудничеству по программе особых возможностей, - Пристайко - Цензор.НЕТ 834
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значит хорошие сапоги - надо брать.
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на крысме :1. Оккупанты сегодня приговорили Владимира Балуха к новому сроку - трём годам колонии общего режима - за "дезорганизацию работы изолятора временного содержания". По совокупности с прошлым сфабрикованным уголовным делом - это 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф 10 тыс. рублей. Возглавляла судилище т.н. "судья" Татьяна Пыркало - палач оккупационного режима https://ru.krymr.com/a/29341747.html
2. Сестра незаконно осужденного в россии украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан 5 июля встретилась с братом в российской колонии впервые за 4 года: "Это было краткосрочное свидание. Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см. За время голодовки он потерял 15 кг". Каплан рассказала Сенцову об акциях в его поддержку и о том, что к голодовке присоединился арестованный крымскотатарский правозащитник, фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку (голодает уже десятый день). Сестра Олега добавила, что он "очень разочарован, что очень мало внимания уделяется другим политзаключенным, и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал" https://ru.krymr.com/a/news/29341972.html3. Т.н. "парламент Крыма" сегодня проголосовал за повышение пенсионного возраста. Константинов заявил, что для повышения пенсионного возраста "открылись особые возможности", что "не вызовет напряжения". Прогиб перед Кремлем засчитан https://ru.krymr.com/a/news/29341805.html
4. Двух крымчан оккупанты оштрафовали за использование квадрокоптера, т.к. пилотирование осуществлялось без подачи плана полета и получения соответствующего разрешения". Местные комментируют: "Воздушных змеев и бумажные самолётики тоже нужно взять под контроль! А то вдруг", "Без сомнения, оштрафованы согласно Закона! Но вот умом понять не могу, почему на полёт квадрокоптера с целью фотосъемки окрестностей разрешение надо, а на поездку на велосипеде с той же цель не надо?", "Эдак, могут снять строительство шестого дворца-поместья, а потом по сетям пустить. Граждан нельзя волновать почем зря, тем более что денег нет", "Что, нечем прокурорам больше заняться? Багеровский аэродром растащили, Чурбашское шламохранилище грабят - не интересует? Мы с ребёнком воздушный шарик отпустили - явку с повинной писать?", "Ниже поребрика подниматься нельзя, и с кАлен вставать тоже", "Уток по раш телевизору запускают каждый день сотнями. Все идёт к тому, что скоро из дома без паспорта и разрешения органоф и выходить будет нельзя", "Крымчане, молча, понурив голову, стали терпеть дальше. Зря не посадили, формально попытка теракта уже была" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1014556659149164545 (скрин).5. Жителям алуштинского региона ввели графики подачи воды, которую будут давать на несколько часов в день https://twitter.com/KrimRt/status/1014845291088969728 (скрин). Жителям Армянска графики не вводили, а потому они не знают, когда ждать воду https://twitter.com/KrimRt/status/1014841450180349952 (скрин). Жителям Феодосии отключают и свет, и воду. Ситуация усугубилась приездом родственников, которых нечем мыть https://twitter.com/KrimRt/status/1014862870859874305 6. На севастопольском форуме ватник напомнил, что это оккупанты в лице Аксенова отказались от днепровской воды, т.к. не хотели в договоре указывать Крым украинской территорией. За эту правду ватный модератор забанил до конца года участника форума со словами: "Нам пора отдохнуть от знатоков из Украины". Другие же ватники заподозрили, что в геноциде крымчан, связанным с засухой, виноват Аксенов https://twitter.com/Kosstik8/status/1014863637318598656 (скрин).7. Ватница из-за поребрика спросила у ялтинцев о сезоне, который теперь с мостом. Но сезон без моста был, как оказалось, лучше: "Расскажите, ялтинцы, как у вас этот сезон проходит? С мостиком. Есть ли надежда в сентябре приехать в спокойную обстановку или будет такой же «адский дом», как сейчас в Сочи, с вонючим морем и потными пьяными отдыхашками?". Ответы: "В Гурзуфе мало отдыхающих по сравнению с прошлым годом", "Не отвечайте ей, мразь какая-то", "Машин много, отдыхающих не много", "Отдыхающий назвал себя потным грязным отдыхающим. Жестко", "В Мурманск или в Магадан, и лучше по статье! Ты смотри, не нравятся отдыхающие! А себя нюхали?", "В основном категория «хотим переехать к вам жить»", "Фу, автор - чмошка!", "Отдыхающие, оставайтесь дома", "Провокационный какой-то вопрос", "Море не высохло, но белорусок и украинок мало", "Вам к нам не нужно ехать, потейте и воняйте дома!!!! У нас и так говна хватает!!", "Рашки-отдыхашки везде пьяные и потные", "Приезжайте в феврале. Со 2-го по 12-ое. Море, как слеза. Все трезвые, как стёклышки!", "Это ж надо так, ещё не приехала, а уже со всеми местными пересралась" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1014571260922261508 (скрин).
8. Новая методичка у совков: "Вот щас наши выиграют чемпионат и все поедут праздновать в Крым. Тогда сезон и начнётся!". Каждый год у них новая надежда. То Сочи, то чемпионат, то метеорит, то ещё какая-нибудь хрень.9. Крымнашист Горный о сезоне: "Есть ли туристы в Крыму? Вопрос дурацкий. Конечно, есть и довольно много. Но многие представители туротрасли жалуются на низкий платежеспособный спрос. Возможно, июльский и августовский турист изменит эту не очень приятную тенденцию. Сложно говорить о росте количества туристов, но местами людей много, как и автотранспорта" https://twitter.com/KrimRt/status/1014514811181453312 (скрин).10. Жители Нового Света пишут: "Выложите для сравнения фото этих пляжей до 2014 года, когда люди на людях лежали, и то это не всем хватало места" https://twitter.com/KrimRt/status/1014517631053893634 (скрин).
11. "Правительство Севастополя выступило против миграционных льгот для жителей Донбасса", - сообщили пропагандоны террористических организаций, созданных россией на оккупированной части Донбасса. А как же "адиннарот"? https://twitter.com/ProkCrime/status/1014553491119968257 (скрин).12. Какая же жопа на россии, что им санкционный Крым, превратившийся в военную базу, с проблемами с электричеством, водой, логистикой, документами и прочее, прочее, прочее кажется местом с "большими возможностями"??? Вата вату гробит. Одни лапши навешали - другие повелись: "Здравствуйте, жители Симферополя!! Недавно с сыном переехали из Сочи в ваш замечательный город. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь достойный техникум или лицей для поступления. Там мы жили не в самом Сочи, а в пгт Красная поляна. Там вообще ни одного учебного заведения нет, кроме общеобразовательной школы № 65.А в Крым нас позвали родственники, мотивируя это тем, что тут будет больше возможностей" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1014565136047239178 (скрин).13. Оккупант Марк Большедворский из Адыгеи станет "прокурором" Севастополя. А новым "вице-премьером" Крыма, курирующим вопросы ЖКХ, назначили оккупанта из Москвы Михаила Селезнева. Местные, на выход! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1014862355635802113 (фото и ссылки).14. Центробанк мордора сообщил об отзыве лицензии у якутского недобанка "Таатта", работавшего в оккупированном Крыму. Они заходят сюда, чтобы умереть http://fresh.org.ua/novosti/147023/problemnyy-krymskiy-bank-ostalsya-bez-litsenzii_2018-07-0515. "Военной базе санатории не нужны". Жители Крыма шокированы продажей оккупантами за бесценок трёх санаториев - "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри". Комментарии прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/29339028.html (фото).P.S. Сегодня оккупанты вынесли очередной циничный приговор Владимиру Балуху, который расплачивается свободой и здоровьем за то, что отказался получать нацистский аусвайс и вывесил украинский флаг на своем доме. Сразу после приговора Балух передал письмо со словами благодарности ко всем, кто поддерживает его: "Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, розшиту червоно-чорними барвінками турботливими руками рідної Неньки! Дякую за любов, в якій я все життя купаюсь, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати її чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на Честі, Гідності і Правді… Моє серце б'ється в серці Українського Всесвіту. Крим - це Україна! Слава Україні!". Полный текст письма обязательно прочтите по ссылке https://crimeahrg.org/8633/КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Украина в краткие сроки должна восстановить свой ядерный потенциал .Международный договор не гарантировал безопасности Украине .Украина сейчас свободна от обязательства не ядерной державы .Ядерное оружие то оружие сдерживания и гарантия собственной безопасности .
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НАТО сейчас не готово пригласить 40-миллионную милитаризированую Украину к сотрудничеству, а вот когда кацапские Орды попрут на Запад через российскую БелОруссию через Польшу на Германию то НАТО, как при Югославской войне в Центре Европы сразу попросит Дядюшку Сэма из США: - "дядя помоги-ииии", бо нам сербские цыгане жрать колбасу с пивом в пабах мешают. США помогли. И где Спасибо ?
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Вопрос Украины в НАТО будет решатся в кулуарах встречи Трампа с хуйлом. То что, Западная Европа слила часть территории Украины и Грузии рашистам надо сказать спасибо, в первую очередь, старой суке Меркель. Соседние, с Мордором, страны это разменная монета за газ для гансов
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Хуйло купил по Европы , немцев и французов и венгров и чехов и т д , по тому всегда кто то ,за бабки естественно , будет против нашего вступления в НАТО . По тому на эту шарашкину контору давно надо забить . Израиль не когда не был в НАТО , а всю свою историю успешно херячит арабов , а их не в 3 раза больше как нас кацапов , а раз в 50 , как минимум. По тому и нам надо идти тем же путем.
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