 НАТО сейчас не готово пригласить Украину к сотрудничеству по программе особых возможностей, - Пристайко

Об этом заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Программа особых возможностей - это действительно сегодня формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений ... Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину к этой программе? Нет ", - констатировал посол.

Он напомнил, что очередной трехлетний обзор эффективности этой программы завершился полгода назад.

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"Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция,переприглашены к участию в работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту" - сказал Пристайко.

Напоминаем, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.

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