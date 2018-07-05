 Этот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в эфире парламентского телеканала Рада..
Он напомнил, что фракция "Народный фронт" неоднократно публично заявляла о том, что "если есть 13-ть мест в Центральной избирательной комиссии, то президент должен представить 13-ть кандидатов, а не 14-ть".
"В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены все политические силы, как правящая коалиция, так и оппозиция. Задача Центральной избирательной комиссии - честный подсчет голосов. В том виде, как его видит президент Порошенко, - так, чтобы большинство членов ЦИК подчинялись ему лично. Соответственно, это может привести к непризнания результатов выборов и разного рода манипуляциям. Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК. Это орган, созданный для признания честных выборов", - заявил Антон Геращенко.
Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть представлены президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.
"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что по окончании срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017), президент должен безотлагательно течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - отметил народный депутат.
"Вся эта кризис создан президентом искусственно. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины. Мы этого шантажа не допустим. Верховная Рада вернется к нормальной работе", - резюмировал Антон Геращенко.
Походу скоро с ним фсе...
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів (№6518) - за основу ( 05.07.2017 17:02)
За: 240 депутатів
БПП: За:10 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:73 Відсутні:51
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=19441
"Вся эта кризис создан президентом искусственно. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины"
а старый состав уже пригрелся-притерся-обжился...без сюрпризов
знает как считать и насчитывать-отсчитывать-пересчитывать
та нехай он будет вечный... ну подумаешь, нарушили Закон и он, как бы не легитимный уже
так то фигня
чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса». Даже Каменев, который уже должен знать Сталина, выразительно откашливается...........................
Ведь министрьі могут бьіть ИО, почему членьі ЦИК не могут бьіть ИО?
А то все антонина да антонина, а тут аж влюбились.)))
"Питаться шоколадом - для нас это была вынужденная мера, потому что реформы, несмотря на наши усилия, проводились неправильно и людей даже не накормили."