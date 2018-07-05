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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22130) ЦИК (2704) Геращенко Антон (920)

 Этот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко

В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены кандидатуры от всех политических фракций парламента - как правящей коалиции, так и оппозиции, поскольку в противном случае есть риск непризнания результатов выборов и разного рода манипуляций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в эфире парламентского телеканала Рада..

Он напомнил, что фракция "Народный фронт" неоднократно публично заявляла о том, что "если есть 13-ть мест в Центральной избирательной комиссии, то президент должен представить 13-ть кандидатов, а не 14-ть".

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"В Центральной избирательной комиссии должны быть представлены все политические силы, как правящая коалиция, так и оппозиция. Задача Центральной избирательной комиссии - честный подсчет голосов. В том виде, как его видит президент Порошенко, - так, чтобы большинство членов ЦИК подчинялись ему лично. Соответственно, это может привести к непризнания результатов выборов и разного рода манипуляциям. Ни у одной политической силы не может быть большинства в ЦИК. Это орган, созданный для признания честных выборов", - заявил Антон Геращенко.

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Представитель фракции "Народный фронт" также напомнил, что кандидатуры в новый состав ЦИК должны быть представлены президентом уже давно, поскольку срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома уже давно прошел.

"В законе о Центральной избирательной комиссии написано, что по окончании срока полномочий каждого из членов ЦИК (что происходило в 2015, 2016, 2017), президент должен безотлагательно течение месяца вносить по одному кандидату, а не доводить до торга, который есть сейчас", - отметил народный депутат.

"Вся эта кризис создан президентом искусственно. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины. Мы этого шантажа не допустим. Верховная Рада вернется к нормальной работе", - резюмировал Антон Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075062
 
   
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ну если осторожный Геращенко стал публично пинать сивого, то это значит что ему объявили открытую войну...., зная свой перевес в силах....
Походу скоро с ним фсе...
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Слепой трёхдюймовай зад брошен на пропуль...их там целая обойма у главпетуха
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Достали, пропихивают в ЦИК внаглую тех кого назначил Порошенко и плевать им на мнение других фракций а иначе БПП просто блокирует работу Рады.
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да многие мечтают увидеть ИСКУСТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ РОТ В РОТ ПЕЦИ А НЕТ НЕ ВЫШЛО.. помер на боевом посту... Ура Король умер и не будет больше короля... чем ближе к концу тем Пеця все больше оплывает чертами ху..ла
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БПП просто блокирует работу Рады

Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів (№6518) - за основу ( 05.07.2017 17:02)
За: 240 депутатів
БПП: За:10 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:73 Відсутні:51
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=19441
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Началась предвыборная грызня между антинародным фронтом и панамской будкой, будем надеяться - что на взаимное уничтожение.
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БПП урод на уроде, вор на воре, мерзавец на мерзавце. Петина школа!
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Ну прям таки, птенцы Юльки - яценючий "Народный Фронт" с аваковым и турчиновым лучше! Им тоже п-ц - ни одного честного и порядочного человека!
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Ви розумна людина і якщо Ви патріот України, то повинні враховувать те, до чого призвело противсіхство на виборах 2010р.
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Я сам той самий "противсіх" з 2010. Вибір з двох корумпованих інородців вважаю негідним. Це маніпуляція і зараз нам знову підсовують ту ж саму схему. По перше, я буду голосувати тільки за етнічного українця - досить корумпованих жидів, напівкровок і білорусів! По друге, не варто голосувати за "менще зло" бо коли воно приходить до влади швидко остаточно корумпується і стає абсолютним.Якщо Україна не здатна знайти порядних людей значить ця країна вичерпана і має зникнути. Такий історичний закон.
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Они все время голосовали в унисон. В чем причина, что НФ пошел против Пети? У НФ уже есть договоренность с Йулей? ТО что ЦВК, предложенная Рошеном, никуда не годится обсуждению не подлежит. Но по-моему, там интересы НФ соблюдены. Так в чем же дело?
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Это точно. Если бы не тянул, а сделал это год назад, то у него бы проблем не было с ЦВК. Год назад НФ голосовал вместе с ним. Его любимая тактика тянуть до немогу. Разбегаются союзнички как мыши. Такой дальновидный стратег, что у него уже не то что коалиции нет, а и премьера нет.
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Выборы ??? Та вам до тех выборов ещё дожить надо а уж пережить те выборы будет вообще проблематично ...
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А вам, порохососи, після виборів доведеться тікати слідком за своїм начальничком в ліпєцк.
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Это если успеют добежать ,в чём лично я не уверен ...
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схоже НФ остаточно поліз під Юльку , а отже - проти Педра !
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NNN - не забывайте, что это пишет чиновник при должности...

"Вся эта кризис создан президентом искусственно. Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной Рады как высшего представительного органа народа Украины"
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А можливо Юлька веде правильну політику? ...
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Они уже о чем-то договорились. Иначе бы НФ голосовал как всегда вместе с БПП. Йулиных людей в этом составе ЦВК нет, а от НФ полно своих людей. Йуля берет назад под свое крыло Кролика и Пастора. Все ...ляди.
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правильно...
а старый состав уже пригрелся-притерся-обжился...без сюрпризов
знает как считать и насчитывать-отсчитывать-пересчитывать
та нехай он будет вечный... ну подумаешь, нарушили Закон и он, как бы не легитимный уже
так то фигня
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антоніна, як на петра наїхала - все вірно - 0 + 0 = 0 !
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Вперше я згоден з антохою... Петя, як завжди - мухлює..
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Слов, как соплей у дитя - всегда много. Но дитя же как-то могут нос подтереть. А Этих...
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Геращенко прав, Петюня хочет всё контролировать, да и у Гройсмана конфликт по той-же причине, по сути в администрации сидит второе правительство и , как я понял , кипеш из-за контрабанды и таможни .... ворюги.. Этот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2878
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Все!!! Коалиции барыг (бпп и нф) пришел ГАПЛЫК!!! Этот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2491
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Против новой ЦИК голосовали НФ, БЮТ, и жопоблок, как план?
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4 года петя и бпп ипали мозги и не давали заметить членов ЦВК , а теперь ВР ипут мозги ему!!! Ця криза створена президентом штучно, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3849
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Вот именно... на фоне этих распрей, как раз кремлевская банда и выскочит. И чему все радуются? 2-3 лет не проходит, как мы начинаем процесс свержения президента.
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пєдра - найголовніший кремлівський бандіт. Тому не нада нас лякати.
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Вся надія на Бойка, ще не "всьо прапало"
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Самое главное в выборном процессе - это "свои" люди в ЦИК. А там, хоть трава не расти, первенство обеспечено при любых реальных результатах голосования народа . Очень печально...
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У ЦВК не повинно бути ЖОДНОГО політика. ЦВК, згідно законодавства, є незалежний орган. Балотуєшься до ЦВК - виходь з партії, помічений у політичних рішеннях мовинен бути вигнаним з ЦВК.
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Колоніальна адміністрація смт Ставище Київської області "проводить" геноцид корінного населення... (Відео) https://youtu.be/Kfq-wIWOUas
Ця криза створена президентом штучно, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3469
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«Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что
чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса». Даже Каменев, который уже должен знать Сталина, выразительно откашливается...........................
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думаете шаражка Юля+Аваков+Гройсман+ Яйценюк будет лучше Рошена????? если вы так думаете вы или иностранец или идиот.
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Депутатьі могут отправить ЦИК в отставку и без БПП назначить временно исполняющих членов ЦИК.
Ведь министрьі могут бьіть ИО, почему членьі ЦИК не могут бьіть ИО?
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Могут но Парубий человек президента и никогда не поставит такое на голосование.
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Во блин, сколько согласных с Геращенко сразу появилось.)))))))
А то все антонина да антонина, а тут аж влюбились.)))
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во-во..... как будто аНтошка государственником стал , он за свои , и корпоративнЫе интересЫ жопой и кошельком своим боится...
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Геращенко, конечно же лжец и мерзавец, ему не верит уже никто. А понять петюньку можно : ему нужно всех обмануть, ибо честно он не пройдёт, упаси Бог придёт Гриценко, Юля или Славко, которые захотят по закону оценить его подвиги и "выкрутасы" типа Роттердам+ на посту презика.
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Хто такий славко, дятєл? Це, бува, не випєрдиш пінчука і друг путінського магната фрідмана вакарчучок? З його шлягером "Не мо-я-а-а-а-а війна"? А чия, сучонишЬ?
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Где же Порохоботы, защищающие Порошенко и спамящие нормальные комментарии? За эту тему не платят, поэтому сторонников у Лолиты нет Ця криза створена президентом штучно, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5037
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Ну фсе, еще немного и быть Пеце в базе "Миротворца".
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словами антонины глаголит жидоармян рюкзаков, опять что-то неладно в жидовско-мальдивском королевстве?.
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словами антонины глаголит жидоармян рюкзаков, опять что-то неладно в жидовско-мальдивском королевстве?.
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Геращенка что то знает. Или так думает. Наверное педро все. Раз даже приближенные тарелколизы педру хают. Интересно здесь тоже руку кремля найдут.
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"Этот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко" - этот блюдолиз говорит правду.
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Шо, пєдріло, захиталася будка? Так хто тут тепер агєнт крембля?
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Стрелок, Гыг и иже:
"Питаться шоколадом - для нас это была вынужденная мера, потому что реформы, несмотря на наши усилия, проводились неправильно и людей даже не накормили."
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Так может и его в Миротворец вкинуть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭтот кризис создан президентом искусственно, - Антон Геращенко
 
 
 
 
 
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