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Все про:животные (645) Святогор (5)

 Суд оставил догхантера Святогора под домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца мера пресечения в виде домашнего ареста догхантеров Алексею Святогору.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что судья ходатайствовал о продлении домашнего ареста для подозреваемого, суд его удовлетворил.

"Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлен до 7 августа 2018", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вбивці не місце на волі", - зоозащитники пикетируют Апелляционный суд Киева с требованием оставить догхантера Святогора под арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения догхантеров Святогору.

Также смотрите: Апелляционный суд Киева отправил догхантера Святогора под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3075061
 
 
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А почему его называют звучным словом догхантер,а не догмардер ?
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желаю зоозащитникам чтоб их детей разорвали бездомные собаки

..чтоб посмотреть потом что они напишут по этому поводу
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Ещё и Святогор ,, у него что фамилии нет . ? Называть убийцу именем , где корень слова - святость , верх кощунства .! .
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что напишет зоозащитник после того как бездомные собаки загрызут его ребенка?))
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Ребенок (не доведи Господи) может отравиться в детсадике некачественной пищей , его привезут в больницу ,а врачи могут дать ему не ту таблетку и он умрёт . Короче ,, всех воспитателей детсада и врачей врасход нахрен . Ликвидируем уже сейчас потенциальную угрозу ребёнку . !! Суд оставил догхантера Святогора под домашним арестом - Цензор.НЕТ 9096 .
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ну пусть твоего ребенка или внука загрызут бездомные собаки.. посмотрю что ты скулить начнешь))
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Пусть отгрызут тебе твой язык , вместе с тупым твоим котелком , идиотина безмозглая . Думай что несёшь .!!Суд оставил догхантера Святогора под домашним арестом - Цензор.НЕТ 5568.
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так, а чого догхантер?
я думав, що його за жорстоке поводження з тваринами заарештували
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вот и судьи считаютю что убийство - это поведение, а за плохое поведение к деду лукьяну не содют.
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да, и начинают с котяток, потом собачки, а там глядишь, и мильчаков готов.
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Потому что человек правильное дело делает.
Его наградить нужно, так как он нас пытается защитить от этих блохастых тварей.
Если государство не может полностью уничтожить бродячую заразу, кто то ведь должен это делать.
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пупкин, у тебя флаг на питерском ветру на британский крест порвало.
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Что ты от кацапского быдлоорка хочешь? Хочешь его воспитать? Для них это удовольствие .
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взываю к остаткам мужества, может начнут под своим флагом заходить.
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Не так нужно писать, нужно писать правильно: Суд оставил подонка и ублюдка Святогора под домашним арестом.
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+ с надеждой, что найдется в Украине третья сила, которая приведет в исполнение Суд Божий.
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У нас тут на форумі теж є особина, котра пишається отруюванням собак..
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Нужно садить навсегда тех, кто бьет бездомных собак! У них такие же права, как у людей. Никто не имеет права их трогать!!
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Странно, где же местные ненавистники животных?
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и шо . он и с балкона будет разбрасываю отруту псам ))
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