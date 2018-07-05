 Суд оставил догхантера Святогора под домашним арестом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
Отмечается, что судья ходатайствовал о продлении домашнего ареста для подозреваемого, суд его удовлетворил.
"Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлен до 7 августа 2018", - говорится в сообщении.
Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.
Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения догхантеров Святогору.
..чтоб посмотреть потом что они напишут по этому поводу
я думав, що його за жорстоке поводження з тваринами заарештували
Его наградить нужно, так как он нас пытается защитить от этих блохастых тварей.
Если государство не может полностью уничтожить бродячую заразу, кто то ведь должен это делать.