 Суд оставил догхантера Святогора под домашним арестом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что судья ходатайствовал о продлении домашнего ареста для подозреваемого, суд его удовлетворил.

"Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлен до 7 августа 2018", - говорится в сообщении.

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Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения догхантеров Святогору.

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