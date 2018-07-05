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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:обмен (636) государственная измена (222) Вышинский (55)

 Вышинского о его возможном обмене еще никто не спрашивал и не информировал, - адвокат Доманский

Арестованного в Украине по подозрению в госизмене главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского пока не информировали и не спрашивали о возможном обмене, отмечает его адвокат Андрей Доманский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сторону защиты об этом не информируют. Есть дипломаты, омбудсмены, первые лица, которые ведут переговоры. Мы не являемся участниками данного процесса, и ничего комментировать не можем. Моего клиента еще об этом (согласен ли он на обмен. - Ред.) никто не спрашивал. И в большинстве случаев иногда даже не спрашивают людей, готовы они на обмен или нет", - сказал он.

А.Доманский указал, что к К.Вышинскому так и не допустили представителя консульства Российской Федерации. Адвокат отметил, что в пятницу в Херсонском городском суде может рассматриваться вопрос о продлении срока содержания под стражей К.Вышинского.

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"Мы ждем, когда нам вручат ходатайство. Скорее всего, это будет завтра, я так думаю. И завтра может быть заседание, я буду в Херсоне", - сказал он.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3075059
 
 
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К нему ещё адвокатов пропустили? А мотет только после посещения Сенцова. ?
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Сейчас весь интернет взорвался и бурлит после сегодняшнего высказывания Тимошенко. А тем временем еще один кандидат отличился. Весь Северодонецк и окрестности завесил подобными билбордами.
Вышинского о его возможном обмене еще никто не спрашивал и не информировал, - адвокат Доманский - Цензор.НЕТ 1836
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А что там Тимошенко сказала . бо я не в курсе? Ну а с этим корупционером дегенератом и так всё понятно . Лысый понтовик рассказывает что за 4 000 долларов сьездил отдохнуть и год деньги копил тьфу гадость мразина ...
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У кивы передоз?! Зачем к вышиванке свою лысую башку прифотошопил, социалистический ты наш?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВышинского о его возможном обмене еще никто не спрашивал и не информировал, - адвокат Доманский
 
 
 
 
 
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