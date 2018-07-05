 Вышинского о его возможном обмене еще никто не спрашивал и не информировал, - адвокат Доманский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В прокуратуру АР Крым не поступали обращения Москальковой относительно посещения Вышинского в Херсонском СИЗО, - пресс-секретарь Тихончик

"Сторону защиты об этом не информируют. Есть дипломаты, омбудсмены, первые лица, которые ведут переговоры. Мы не являемся участниками данного процесса, и ничего комментировать не можем. Моего клиента еще об этом (согласен ли он на обмен. - Ред.) никто не спрашивал. И в большинстве случаев иногда даже не спрашивают людей, готовы они на обмен или нет", - сказал он.

А.Доманский указал, что к К.Вышинскому так и не допустили представителя консульства Российской Федерации. Адвокат отметил, что в пятницу в Херсонском городском суде может рассматриваться вопрос о продлении срока содержания под стражей К.Вышинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москалькова сама с собой договорилась о посещении Штыбликова, потом - Вышинского, и только после этого - возможном визите к Сенцову, - Денисова

"Мы ждем, когда нам вручат ходатайство. Скорее всего, это будет завтра, я так думаю. И завтра может быть заседание, я буду в Херсоне", - сказал он.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".