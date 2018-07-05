 С начала суток враг шесть раз открывал провокационный огонь, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.
В вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 6 раз открывали провокационный огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение и военная техника, согласно минских договоренностей должны быть отведены на определенные расстояния, не применялась.
На Луганском направлении враг обстреливал наши позиции вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов.
На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.
На Горловском направлении позиции Объединенных Сил у Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник не давал покоя защитникам Авдеевки обстреливая их из гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении российские наемники вели беспокоящий огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного.
Потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять".