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 С начала суток враг шесть раз открывал провокационный огонь, - пресс-центр Объединенных сил

В течение текущих суток, с 7-00 и до 18-00 противник продолжал нарушать установленное "хлебное перемирие".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В  вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 6 раз открывали провокационный огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение и военная техника, согласно минских договоренностей должны быть отведены на определенные расстояния, не применялась.

На Луганском направлении враг обстреливал наши позиции вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов.

На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.

На Горловском направлении позиции Объединенных Сил у Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник не давал покоя защитникам Авдеевки обстреливая их из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники вели беспокоящий огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного.

Потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять".

Читайте: Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенных 82- и 120-мм минометов: 4 воина ранены, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3075058
 
 
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Потрібно було 60 разів відповісти на 6 провокацій нищівним вогнем.
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Кто придумал что это провокационный огонь? Это война.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток враг шесть раз открывал провокационный огонь, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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