 Необходимо провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов и готовить комплексный план восстановления региона, - Гройсман

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства отметил, что сейчас регион имеет колоссальный ресурс - более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи. В Луганской области - это 590 проектов, в Донецкой - 1262 проекта.

"Реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди страдают в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного видения нет. Нужен единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни", - сказал Гройсман.

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Премьер предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей.

"И начинаем думать над предложениями стратегического плана для того, чтобы у людей была нормальная дорога, садик, школа, больница и т.д. Повторяю: нужно целостное видение. Мы синхронизируем государственные программы - по дорогам, по медицине, они все могут быть подключены, - заявил Гройсман. - Мы понимаем, что это территория, где идут боевые действия, но ситуацию надо менять".

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