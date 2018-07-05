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 Необходимо провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов и готовить комплексный план восстановления региона, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает провести ревизию всех реализуемых в Донецкой и Луганской областях проектов и подготовить системный план восстановления Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства отметил, что сейчас регион имеет колоссальный ресурс - более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи. В Луганской области - это 590 проектов, в Донецкой - 1262 проекта.

"Реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди страдают в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного видения нет. Нужен единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни", - сказал Гройсман.

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Премьер предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей.

"И начинаем думать над предложениями стратегического плана для того, чтобы у людей была нормальная дорога, садик, школа, больница и т.д. Повторяю: нужно целостное видение. Мы синхронизируем государственные программы - по дорогам, по медицине, они все могут быть подключены, - заявил Гройсман. - Мы понимаем, что это территория, где идут боевые действия, но ситуацию надо менять".

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Источник: https://censor.net.ua/n3075057
 
 
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Кто то ему кофе в Пэпси намешал?
Или антифриз на 4-м году подействовал?
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В последнее время выступления ВСЕХ властьимущих напоминает бред умалишённых !!! Необходимо провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов и готовить комплексный план восстановления территории, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5799
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Захараст в слезах и соплях прибежал к Пуйлу: - спасай ! Ревизор приехал, он решил свою "весну реформ" на мне сначала проверить! Я же сколько не украду, точнее не сумею вынести. Шеф одолжи Ролдугина
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И Жебривский тихо обпис-ся и пакует вещи и продает недвижимость!
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Территорий? Каких территорий? Может свозишь свою жопу на эти "территории"? Или срочно нужна дополнительная статья распила бюждета? Стену достраивай!
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Времени у упырей очень мало,вот и торопятся дограбить недограбленное ...
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План по Донбасу дуже простий - виселити всіх брудних кацапських сепаратистів в російське нечернозем'є, звідки їх завозила радянська влада на Донбас сотнями ешелонів! Повністю вивезти з Донбасу всі великі промислові заводи та виробництва, щоб кацапському тупорилому бидлу не було тупої роботи та дешевої горілки! Розібрати всі багатоповерхівки в містах Донбасу, щоб не було чим прикриватись російським терористам наступного разу! Донбас буде одноповерховим, аграрним та українським!
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Шизанутся можно ,пятый год войны а оно предлагает план готовить ,интересно знает ли Грося сколько лет шла Вторая Мировая ....
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С людей будут выщитывать на восстановление Донбасса
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов и готовить комплексный план восстановления региона, - Гройсман
 
 
 
 
 
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