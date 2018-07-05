 Необходимо провести ревизию реализуемых на Донбассе проектов и готовить комплексный план восстановления региона, - Гройсман

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Глава правительства отметил, что сейчас регион имеет колоссальный ресурс - более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи. В Луганской области - это 590 проектов, в Донецкой - 1262 проекта.
"Реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди страдают в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного видения нет. Нужен единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни", - сказал Гройсман.
Премьер предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей.
"И начинаем думать над предложениями стратегического плана для того, чтобы у людей была нормальная дорога, садик, школа, больница и т.д. Повторяю: нужно целостное видение. Мы синхронизируем государственные программы - по дорогам, по медицине, они все могут быть подключены, - заявил Гройсман. - Мы понимаем, что это территория, где идут боевые действия, но ситуацию надо менять".
Или антифриз на 4-м году подействовал?