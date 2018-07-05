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Темы дня: Выборы-2019
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 Тимошенко стоит хотя бы раз побывать на фронте, прежде чем обвинять Порошенко в желании развязать "большую войну": в БПП требуют извинений от лидера "Батькивщины"

Парламентская фракция партии "Блок Петра Порошенко" расценивает обвинения лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в адрес президента Украины Петра Порошенко как распространение тезисов российской пропаганды и требует от нее извинений перед семьями погибших с начала конфликта на Донбассе украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

Читайте: Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов

"Распространение Юлией Тимошенко обвинений в адрес президента Украины в якобы желании развязать "большую войну" является бессовестным применением темников махровой кремлевской пропаганды. Это настоящее кощунство и пренебрежение памятью более 10 тыс. погибших в русско-украинской войне на Донбассе. Ведь, хоть Тимошенко не замечает, или не признает этого факта, большая война уже идет и на ней почти каждый день гибнут наши защитники", - говорится в заявлении фракции БПП, обнародованном в четверг.

В "Блоке Петра Порошенко" напоминают лидеру "Батькивщины" что это Россия напала на Украину, и это Россия развязала эту войну.

"И даже Тимошенко не стоит забывать, что это президент Украины организовал борьбу с агрессором и восстановление украинской армии. Это П.Порошенко возглавил дипломатический фронт, где Россия испытывает чувствительные поражения из-за экономических санкций. Это глава государства уже добился освобождения нескольких тысяч заложников и требует освобождения каждого украинца, который находится в плену в России или на оккупированных территориях", - говорится в заявлении.

В связи фракция партии "Блок Петра Порошенко" требует извинений Ю.Тимошенко перед семьями тысяч погибших украинцев в той большой войне, которую она не увидела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Порошенко хочет, чтобы были захвачены дополнительные территории Украины, хочет, чтобы все горело, и не проводить выборы", - Тимошенко

"Прежде чем делать такие заявления, советуем Тимошенко хоть один раз побывать на фронте, или освободить хотя бы одного заложника", - добавили в БПП.

Напомним ранее Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками, подчеркнув, что "он хочет военное положение и чтобы все горело".

Источник: https://censor.net.ua/n3075055
 
   
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Порошенко на войне заработает больше чем на конфетах!
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Пусть извиняется перед всеми украинцами!
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Рошен сам виноват. Сам везде трындел, что в крайнем случае введет военное положение и отменит выборы, чтобы остаться у власти.
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Вот он там очень даже часто! Это не ваше хуйло,которое постоянно врет и всеау миру говорит,что ихтамнет,а их в Украине сколько уже убили!
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Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 25 июн.

По инсайдерской информации педофил шарий будет раскручивать нового патрийота Украины, некую Юлю с косой Кто-то не палится вообще.Ни капельки

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Всі хають Лавочника поки нема варовки. Як тільки вона з"являється, так і всьо: він цяця, вона кака. Странна аднака. Хто ж вам потрібен?
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Ага, министр Гелетей организовал иловайскую бойню, а извинится должна Юлька. Гибридная логика порохоботов
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Из того что заявление Тимошенко наделало такой переполох, похоже Порох и вправду решил устроить бойню. Юля зря трепаться не будет.
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Юля зря трепаться не будет===========ахахахахаха
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко стоит хотя бы раз побывать на фронте, прежде чем обвинять Порошенко в желании развязать "большую войну": в БПП требуют извинений от лидера "Батькивщины"
 
 
 
 
 
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