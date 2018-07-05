 Тимошенко стоит хотя бы раз побывать на фронте, прежде чем обвинять Порошенко в желании развязать "большую войну": в БПП требуют извинений от лидера "Батькивщины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.
"Распространение Юлией Тимошенко обвинений в адрес президента Украины в якобы желании развязать "большую войну" является бессовестным применением темников махровой кремлевской пропаганды. Это настоящее кощунство и пренебрежение памятью более 10 тыс. погибших в русско-украинской войне на Донбассе. Ведь, хоть Тимошенко не замечает, или не признает этого факта, большая война уже идет и на ней почти каждый день гибнут наши защитники", - говорится в заявлении фракции БПП, обнародованном в четверг.
В "Блоке Петра Порошенко" напоминают лидеру "Батькивщины" что это Россия напала на Украину, и это Россия развязала эту войну.
"И даже Тимошенко не стоит забывать, что это президент Украины организовал борьбу с агрессором и восстановление украинской армии. Это П.Порошенко возглавил дипломатический фронт, где Россия испытывает чувствительные поражения из-за экономических санкций. Это глава государства уже добился освобождения нескольких тысяч заложников и требует освобождения каждого украинца, который находится в плену в России или на оккупированных территориях", - говорится в заявлении.
В связи фракция партии "Блок Петра Порошенко" требует извинений Ю.Тимошенко перед семьями тысяч погибших украинцев в той большой войне, которую она не увидела.
"Прежде чем делать такие заявления, советуем Тимошенко хоть один раз побывать на фронте, или освободить хотя бы одного заложника", - добавили в БПП.
Напомним ранее Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками, подчеркнув, что "он хочет военное положение и чтобы все горело".
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