 Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: "Вместе непобедимы"

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Президент заявил, что высоко ценит солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности.

"Наши требования четкие - полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск из Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма", - отметил он.

Порошенко также добавил, что на следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжит работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе.