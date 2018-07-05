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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: "Вместе непобедимы"

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал единогласное одобрение решения Совета Евросоюза продлить до 31 января 2019 экономические и секторальные санкции против России за грубую агрессию против Украины.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Президент заявил, что высоко ценит солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности.

"Наши требования четкие - полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск из Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма", - отметил он.

Порошенко также добавил, что на следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжит работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе.

Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: Вместе непобедимы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3075052
 
   
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Граф оправдывает свое прозвище регулярно, с завидным постоянством!
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Почему? Детские клички порою закрепляются надолго. И часто являются ярким отражением основных характерных черт человека!
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Это не меняет сути сказанного мной. Урки и дети!
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Это не меняет сказанного и мной! Граф Дякула - он и есть Дякула!
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Иуда... С одной стороны поблагодарил ЕС за продление санкций в отношении рашки, а с другой не только не вводит санкций в отношении Рашки со стороны Украины, но более того, наращивает торговый оборот между Украиной и страной агрессором Рашкой... Уже молчу про его липецкую фабрику...
Типа вы там на западе немного пострадайте за Украину, а я в это время буду срывать барыши на бизнесе с рашкой.
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Ты где-то спал последние годы, ведь Украина поддерживает ВСЕ санкции относительно рашки.
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Так рошеновский вор поддерживает санкции, что аж товарооборот с рашкой уже второй год подряд увеличивает...
Кстати, у стран ЕС визовый режим с рашкой, а шоколадная воровская падаль не вводит визовый режим с агрессором рашкой.
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Не надо было всякие дурацкие "блокады" тут поддерживать, вот и не рос бы. А умные люди об этом всяких Семенченко и соболевых предупреждали.
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Что, что? Ты за торговлю на крови с лугандонскими террористами?
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Против блокады террористов и оккупантов только сами террористы и убийцы украинцев. Усёк?
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Терористи та окупанти працюють у шахтах? Вони зареєстрували ці шахти в Україні та платили Україні податки?
А про "УсЁк" ти з москалями вирішуй.
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Москали это твои работодатели, если ты сам конечно не москаль. Ибо ты за торговлю с убийцами украинцев.
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Він про торгівлю Парашенко з лднріїєю мудіLо
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А по-моему ты припёрся сюда не новость обсуждать, а срачь разводить.
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Т.е. к санкциям претензий нет или они таки есть?
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А что барыга вводил европейские санкции или как? И второй вопрос а что эти санкции остановили войну я как то не заметил
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Ти багато чого не помітив, і в першу чергу самі санкції від України. За цим прощавай.
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А может уже и Украине пора ввести санкции? А не только дякуваты всех.
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Neutral13 - санкции Украина ввела какие то, но товарооборот стремительно растет....

Чудеса гибридного порошенка....
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Наши требования четкие - полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск из Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма",

Кто с этим может поспорить
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valentyna 7f6f0f14 - говорить он мастак..., вот делать в исполнении этого ничего не хочет...

Торгуем и не провоцируем....
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бежит суслик довольный такой - только что звери толпой слона пи#дили и я два раза ему так вмазал, всю жизнь помнить будет!
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Благодарность нашего президента Порошенко Евросоюзу не будет иметь границ в рамках разумного.
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Конечно за лицкую фабрику он вову нормально от благодарил в Минске. А ЕС пошли т большой привет . пусть ЕС воюет с рашкой а мы поторгуем
.....
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"Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: "Вместе непобедимы" - 100% Рошен победил всю кондитерскую промышленность Украины, вся страна забита Рошеном, и пока Хряк в кресле преза, он не победим.
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Не, я шо-то не пойму. А он шо, должен был нахер ЕС послать? Или ещё подальше. По-моему- нормальная реакция у Петра Лексеича.
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Нормальная реакция для барыги кто то несёт убытки а он ведёт нормальный бизнес в русланде. И второй вопрос а что санкции остановили войну? Я как то не заметил.
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Пэтя реально не понимает,что каждый раз когда он открывает свой лживый рот,ненависть к нему только растёт !!!
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.....не знаю , но сегодня соловьев ВЕРЕЩАЛ , что санкции ЕС больше навредили чем МОСКОВИИ !!! вот когда они будут ЖРАТЬ траву только тогда можно поверить , что санкции РАБОТАЮТ , а так это все хрень собачача !!!
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"Вместе непобедимы"

вместе... Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: "Вместе непобедимы" - Цензор.НЕТ 9682 в каком месте и кто еще надо выяснить - немцы вон собираются лишить нас транзита кацапского газа - больше $3млрд в год...тут как бы самим уже траву жрать не пришлось...
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ьля невже Світ не бачить хто перед ними???
чи це змова?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: "Вместе непобедимы"
 
 
 
 
 
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