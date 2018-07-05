 Порошенко поблагодарил Евросоюз за продление экономических санкций против РФ: "Вместе непобедимы"

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Президент заявил, что высоко ценит солидарную поддержку государств-членов украинской независимости и территориальной целостности.
"Наши требования четкие - полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск из Донбасса, введение миротворцев ООН, восстановление контроля над государственной границей, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма", - отметил он.
Порошенко также добавил, что на следующей "украинской" неделе в Брюсселе продолжит работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе.
Типа вы там на западе немного пострадайте за Украину, а я в это время буду срывать барыши на бизнесе с рашкой.
Кстати, у стран ЕС визовый режим с рашкой, а шоколадная воровская падаль не вводит визовый режим с агрессором рашкой.
А про "УсЁк" ти з москалями вирішуй.
Чудеса гибридного порошенка....
Кто с этим может поспорить
Торгуем и не провоцируем....
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вместе... в каком месте и кто еще надо выяснить - немцы вон собираются лишить нас транзита кацапского газа - больше $3млрд в год...тут как бы самим уже траву жрать не пришлось...
чи це змова?