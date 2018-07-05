 Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенгенскую зону

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Европарламента.

"Граждане стран, не являющихся членами ЕС, которым не требуется виза, перед поездкой в ЕС должны получить допуск согласно новым правилам, утвержденным парламентом в четверг", - говорится в сообщении.

Новая Европейская система туристической информации и авторизации, которая начнет действовать в 2021 году, позволит дополнительно проверять туристов, путешествующих без виз, с целью предотвратить въезд неблагонадежных лиц, нелегальных мигрантов или лиц, несущих потенциальную эпидемиологическую угрозу.

Граждане более чем 60 стран и территорий, которым не требуется виза для въезда в ЕС, должны будут внести свои личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность) в электронную анкету перед путешествием, информацию из загранпаспорта (срок действия, страна выдачи), адрес проживания, контактную информацию и первую европейскую страну, в которую они собираются прибыть. Допуск будет стоить 7 евро. Для лиц в возрасте до 18 лет и старше 70 лет – бесплатно. Он будет действителен три года или до окончания срока проездного документа.

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Касательно судимостей и поездок в зоны конфликтов Заявитель также должен будет информировать власти о наличии любых судимостей за совершение серьезных уголовных преступлений (как то терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийство и изнасилование), о пребывании в определенных зонах боевых действий или конфликтов и о любых административных решениях, согласно которым они обязаны были выехать из страны. Это касается информации за последние 10 лет. В случае наличия судимостей связанных с терроризмом, нужно будет указать соответствующую информацию за последние 20 лет. Также потребуется дополнительное разъяснение о дате приговора и стране, которая его вынесла.

Каждая анкета пройдет автоматическую проверку по всем соответствующим базам данных для того, чтобы, среди прочего, проверить, не был ли использован утерянный или украденный проездной документ, а также не разыскивается ли лицо властями.

Подавляющее большинство подавших заявку получат допуск почти моментально. Если анкета будет содержать информацию о судимостях, поездках в зоны конфликтов и предписаниях покинуть страну, информация будет проверена в ручном режиме с целью определить степень неблагонадежности, риск нелегальной эмиграции или потенциальную эпидемиологическую угрозу в индивидуальном порядке.

За законодательный акт проголосовали 494 депутата Европарламента. 115 были против, и еще 30 воздержались. После утверждения парламентом, закон должен формально утвердить Совет Министров, после чего его должны опубликовать в официальном вестнике. Согласно законодательству система должна начать функционировать в 2021 году.

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