 КГГА поддержала решение Рады о создании музея на Почтовой площади, - Белоцерковец

Об этом в социальной сети Facebook сообщил народный депутат и советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

"Парламент принял постановление, которым рекомендовал Минкульту создать на Почтовой площади музей. Считаю, хорошо, что теперь к процессу присоединится и Министерство культуры – городские власти к нему обращались неоднократно", – подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, с помощью министерства можно будет также быстрее решить вопрос с привлечением международных экспертов и специалистов, поскольку в Украине специалистов по музеефикации нет.

"О необходимости привлечения таких специалистов неоднократно говорила столичная власть. Напомню, что на прошлой неделе Киевсовет принял решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. В частности, решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов", – написал парламентарий.

Он напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко с самого начала, когда только были найдены артефакты на Почтовой площади, заявлял о необходимости сохранить их и передать будущим поколениям.

"Мэр подчеркнул, что всегда говорил – музей на Почтовой будет. А решение Киевсовета определило алгоритм как дальше действовать пошагово. Напомню, документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов, а также специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок. И к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, предстоит открытый международный конкурс по музеефикации артефактов, – констатировал Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, в четверг, 5 июля, Верховная Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №8541 "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве". За это постановление проголосовали 294 народных депутата.