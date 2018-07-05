 Диаспоряне Италии едут на заседание суда, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському рассказал общественный активист, председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

По словам Городецкого, процесс над Маркивым будет открытым, поэтому украинцы из разных уголков Италии едут в город Павия, чтобы прийти в зал суда. На своей странице в фейсбуке он призвал диспорян одеть вышиванки в знак поддержки Маркива. Активисты ставт целью также привлечь внимание итальянских СМИ к суду.

"В итальянских СМИ отсутствует другая точка зрения на это дело. Маркива назначили виновным, в СМИ не присутствует позиция стороны защиты. Мы хотим привлечь внимание к чужому мнению, заставить итальянских журналистов задуматься", - сказал Городецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над украинским нацгвардейцем Маркивым начнется в Италии 6 июля

6 июля в 10:30 утра по киевскому времени в городе Павия начнется суд на украинском Виталием Маркивым, которого обвиняют в причастности к убийству в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014. Это будет первое слушание, на котором будет представлены стороны истца и ответчика, а также оглашен список свидетелей. Об этом сообщил адвокат Маркива Раффаэле делла Валле. Так же завтра назначат дату рассмотрения дела по существу. По словам защитника, это может произойти в июле или уже в сентябре.

Ранее сообщалось, что по делу нацгвардийця Маркива в Италии выступят свидетели из Украины.

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Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.

Адвокат украинского нацгвардийця Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.

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Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.

Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.

16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.