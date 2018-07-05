 Решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне, - эксперты

Продолжающаяся трудовая миграция может замедлить восстановление экономики Украины, что наблюдается в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщают эксперты дискуссионного клуба, который организовало издание "Деловая Столица", передает "5 канал".



Эксперты говорят: решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне. В частности, речь идет о повышении социальных стандартов и условий труда, создании благоприятного инвестиционного климата и более лояльной фискальной политике.



"Единственный положительный пример в украинских реалиях - это то, что сделали с представителями IT-сектора. Введя налогообложение на уровне 5% от суммы (от суммы дохода. - Ред.) этот рынок: во-первых, развивается, во-вторых, они не хотят уезжать из Украины. Для них находиться в Украине выгоднее ", - пояснил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнир.



В то же время, эксперты отметили, что хотя работа за рубежом и привлекает украинцев зарплатой, она часто может иметь и негативные последствия для самих работников.



"Они едут в Европу и устраиваются нелегально, то есть они сами себя лишают прав и там с ними может происходить все, что угодно. Самое распространенное, что может быть - не заплатят денег и все. Могут быть хуже варианты", - отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству работников Николай Александров.