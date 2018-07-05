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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:трудовая миграция (138) заробитчане (220)

 Решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне, - эксперты

Решить проблему массовой трудовой миграции может комплекс мер на государственном уровне, говорят журналисты.

Продолжающаяся трудовая миграция может замедлить восстановление экономики Украины, что наблюдается в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщают эксперты дискуссионного клуба, который организовало издание "Деловая Столица", передает "5 канал".

Эксперты говорят: решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне. В частности, речь идет о повышении социальных стандартов и условий труда, создании благоприятного инвестиционного климата и более лояльной фискальной политике.

"Единственный положительный пример в украинских реалиях - это то, что сделали с представителями IT-сектора. Введя налогообложение на уровне 5% от суммы (от суммы дохода. - Ред.) этот рынок: во-первых, развивается, во-вторых, они не хотят уезжать из Украины. Для них находиться в Украине выгоднее ", - пояснил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнир.

В то же время, эксперты отметили, что хотя работа за рубежом и привлекает украинцев зарплатой, она часто может иметь и негативные последствия для самих работников.

"Они едут в Европу и устраиваются нелегально, то есть они сами себя лишают прав и там с ними может происходить все, что угодно. Самое распространенное, что может быть - не заплатят денег и все. Могут быть хуже варианты", - отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству работников Николай Александров.

Источник: https://censor.net.ua/n3075042
 
 
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вирішити це може тільки достатьня кількість високооплачуваних робочих мість все остальне пустопорожній трьоп
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Решить эту проблему может только высокий уровень жизни в Украине ,высокие зарплаты и пенсии - по другому оно не решается ....
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Прокинулись..
Скоріше вирішуйте, бо ж стрімко робочу силу втрачаємо
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Це швидко не вирішити, тим більше в умовах війни.
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Да ну? А рашка о войне в курсе? Или за границей кто-нибудь? А то я что то не слышал официальных заявлений о войне на международной арене. Такое только дня внутреннего скармливания годится и то ведутся только самые недалёкие.
p.s. Писать тимашонку с большой буквы, как и любого нашего прикорытника - зашквар.
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В курсе. У них там регулярно всякую сволочь прокапывают, а иногда через годы и памятники этой сволочи ставят.
Меня в нормальной школе учили, что имя собственное пишется с большой буквы. Например: Хуйло.
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Давайте железный занавес, пора уже. Или, во, придумал: запретить въезд тем, у кого по коммуналке долги. Куча людей тогда выехать не сможет. А потом с ростом тарифов, долги будут почти у всех. Профит!
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продолжайте чесать языками..."эксперты". жду того времени, когда пете и его шайке больше неоткуда будет воровать деньги а мвф и другие финучереждения мира пошлют их далеко за три буквы.
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Эту прблему уже не решить, хотя потрындеть перед выборами можно.
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Если и не начинать решать, то конечно не решить. Первая стадия решения проблемы, это озвучить её наличие.
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Если решать, так как у нас решается все, то на стадии овучивания можна и останавливаться.
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Кому это интересно. Выборы на носу, а он про какую-то ерунду
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Проблема у нас одна- єто корупция, она влияет на все процесы в стране, а трудовая миграция это только следствие.
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Закрыть границу отобрать паспорта всем набить код на жопу ... и проблема решена!!
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Значит айтишники люди, а другие нелюди. Красавцы. Это просто 5 балов.
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запретить людям трудоспособного возраста покидать страну
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Ага и сделать из Украины закрытую С Корею - вопрос тогда на хрена нужна такая страна?
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Можно подумать в Украине везде берут на работу с оффициальным оформлением! Снимите розовые очки. Что здесь работать без соц. гарантий, что в Европе. Только там зарплата в два-три раза выше. Выбор очевиден.
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В два три раза? У меня знакомый в Кельне на стройке работает и получает на наши деньги 60.000 тыс грн
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРешить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне, - эксперты
 
 
 
 
 
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