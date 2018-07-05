 Защита Балуха обжалует приговор в деле о "дезорганизации" работы ИВС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Сторона защиты намерена подавать апелляцию, поскольку приговор является незаконным и необоснованным. Доводам стороны защиты не дана вообще никакая оценка. Если говорить о перспективах с учетом того, что ранее Верховный суд по другому уголовному делу уже возвращал дело в отношении Владимира Балуха на новое судебное рассмотрение в связи с существенными процессуальными нарушениями, я считаю, что у нас есть шансы если не на оправдательный приговор, то хотя бы на снижение размера наказания, который является необоснованным", - сказала О.Динзе.

По ее словам, в описательной части приговора есть явные противоречия: "Суд говорит и в показаниях потерпевшего следует, что он толкнул Балуха, после чего далее суд говорит о том, что доводы Балуха о том, что потерпевший нанес удар ему, не подтвердились. То есть имеются явные противоречия. Там потерпевший не отрицает, что он ударил Балуха в область спины, после чего Балух наотмашь левой рукой, возможно, задел самого потерпевшего".

Она отметила, что приговор суда не содержит правовой оценки того, что действия В.Балуха были самозащитой после провокаций.

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Отвечая на вопрос, планируется ли обращение в международные суды, О.Динзе сказала: "Этим будет заниматься Крымская правозащитная группа. Насколько я знаю, они готовили документы для обращений в ЕСПЧ".

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что якобы нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.