 Украинские металлурги после квотирования импорта не смогут купить серную кислоту ни по какой цене, – Каленков

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает uaprom.info.
По его словам, может сложиться ситуация, при которой серной кислоты будет не хватать, и потребители не смогут купить ее ни за какие деньги.
Как напомнил А. Каленков, проблемы с серной кислотой начались в 2014 году, когда Украина потеряла контроль над предприятиями в Крыму и Донецкой области, которые производили это сырье, причем на фоне роста спроса на него.
"В итоге проблема была решена за счет импорта, ведь украинские предприятия раньше производили только 3-4% от потребностей, сейчас они могут обеспечить 7-8%", - отметил Каленков.
Кроме того, по его словам, остро стоит вопрос наличия железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты. "Раньше в Украине было 136 цистерн, по состоянию на 2018 год их уже меньше сотни. Имеющиеся цистерны могут перевезти только 40 тыс. т продукции, а нужно 100-120 тыс. т", - предупредил эксперт.
Чтобы урегулировать вопрос обеспечения промпредприятий серной кислотой в необходимом объеме, в составе Госрегуляторной службы была создана мониторинговая комиссия, которая до 1 сентября намерена проследить за ситуацией на рынке и предоставить в межведомственную комиссию при МЭРТ результаты собственного мониторинга.
Металурги лякають громадськість тим, що у вітчизняних виробників сірчаної кислоти - ДП «Східний ГЗК», ДП «Сумихімпром» і ТОВ «НВП «Зоря» і ТОВ «Перше хімічне об'єднання», - недостатньо транспорту для перевезення сірчаної кислоти. І купують російський і білоруський продукт.
Виробники спростовують ці твердження і запевняють, що мають в наявності 235 спец цистерн, які дозволяють щорічно перевозити понад 300 тис. т сірчаної кислоти.
«Це більш ніж удвічі більше від нинішньої потреби нашого ринку», - йдеться в їхньому зверненні до Мінекономрозвитку, що є в розпорядженні видання.
Заяви сталеварів про те, що вітчизняні виробники нібито не в змозі задовольнити попит внутрішніх споживачів в сірчаній кислоті, - теж не відповідають дійсності, стверджують наші заводи.
«Заявники мають достатньо потужностей, щоб задовольнити як власні потреби, так і потреби ринку, і навіть експортувати сірчану кислоту», - йдеться в їхньому зверненні до міністерства.
Сумарні потужності з випуску сірчаної кислоти ДП «Східний ГЗК», ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «НВП« Зоря» і ТОВ «Перше хімічне об'єднання» складають 1,123 млн т.
У даний момент їх потужності недовантажені більш ніж на половину, і це негативно впливає на економіку зазначених підприємств.
https://youtu.be/5rNaS3TJ3N4