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Все про:Каленков Александр (19) серная кислота (21)

 Украинские металлурги после квотирования импорта не смогут купить серную кислоту ни по какой цене, – Каленков

Украинские метпредприятия, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют остаться без этого сырья после введения импортных квот с 1 сентября.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает uaprom.info.

По его словам, может сложиться ситуация, при которой серной кислоты будет не хватать, и потребители не смогут купить ее ни за какие деньги.

Как напомнил А. Каленков, проблемы с серной кислотой начались в 2014 году, когда Украина потеряла контроль над предприятиями в Крыму и Донецкой области, которые производили это сырье, причем на фоне роста спроса на него.

"В итоге проблема была решена за счет импорта, ведь украинские предприятия раньше производили только 3-4% от потребностей, сейчас они могут обеспечить 7-8%", - отметил Каленков.

Кроме того, по его словам, остро стоит вопрос наличия железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты. "Раньше в Украине было 136 цистерн, по состоянию на 2018 год их уже меньше сотни. Имеющиеся цистерны могут перевезти только 40 тыс. т продукции, а нужно 100-120 тыс. т", - предупредил эксперт.

Чтобы урегулировать вопрос обеспечения промпредприятий серной кислотой в необходимом объеме, в составе Госрегуляторной службы была создана мониторинговая комиссия, которая до 1 сентября намерена проследить за ситуацией на рынке и предоставить в межведомственную комиссию при МЭРТ результаты собственного мониторинга.

Источник: https://censor.net.ua/n3075038
 
 
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Вообще-то олеум (серную кислоту) всегда производили в Кривом Роге. Нахрена ее покупать за бугром? Своих производителей надо поддерживать.
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Потрібно забрати меткомбінати в таких говновиробників які не можуть купити сірчану кислоту в Україні! Навіщо нам такі невдахи в якості підприємців, тому і меткомбінати в них хронічно збиткові! Гриценко пообіцяв що під час його Президентства всі олігархи будуть ліквідовані!
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Меткомбинатам кислота не нужна, она нужна коксохимам.
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Виробники сірчаної кислоти запевняють у спроможності задовольнити потреби ринку
Металурги лякають громадськість тим, що у вітчизняних виробників сірчаної кислоти - ДП «Східний ГЗК», ДП «Сумихімпром» і ТОВ «НВП «Зоря» і ТОВ «Перше хімічне об'єднання», - недостатньо транспорту для перевезення сірчаної кислоти. І купують російський і білоруський продукт.
Виробники спростовують ці твердження і запевняють, що мають в наявності 235 спец цистерн, які дозволяють щорічно перевозити понад 300 тис. т сірчаної кислоти.
«Це більш ніж удвічі більше від нинішньої потреби нашого ринку», - йдеться в їхньому зверненні до Мінекономрозвитку, що є в розпорядженні видання.
Заяви сталеварів про те, що вітчизняні виробники нібито не в змозі задовольнити попит внутрішніх споживачів в сірчаній кислоті, - теж не відповідають дійсності, стверджують наші заводи.
«Заявники мають достатньо потужностей, щоб задовольнити як власні потреби, так і потреби ринку, і навіть експортувати сірчану кислоту», - йдеться в їхньому зверненні до міністерства.
Сумарні потужності з випуску сірчаної кислоти ДП «Східний ГЗК», ПАТ «Сумихімпром», ТОВ «НВП« Зоря» і ТОВ «Перше хімічне об'єднання» складають 1,123 млн т.
У даний момент їх потужності недовантажені більш ніж на половину, і це негативно впливає на економіку зазначених підприємств.
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Да. Проблемы с подвижным составом сейчас общие для всех. Тут вопросы должны быть к Укрзализнице. Им проще использовать иностранные вагоны, чем делать свои.
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Потрібно піднімати вантажні тарифи УЗ в 3,5 рази, тоді будуть нові вагони!
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За последние 4 года их уже подняли в 7 раз. Куда еще? Проблема в другом. Вагоны активно перекрашиваются в зеленый цвет (кто в курсе, тот поймет).
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Ви ще раз кажете неправду, вантажні тарифи піднімались тільки раз на 15%, під час роботи Бальчуна! Це дозволило отримати додаткові 19 млрд. грн. доходів і вийти зі збитковості в прибутковість! Потім підвищення вантажних тарифів УЗ було жорстко заблоковано Омеляном та мафією!
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А плата за аренду вагонов не в счет?
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Всі вантажні послуги УЗ мають бути збільшені до рівня 2013 року, коли долар був по 8грн, тобто в 3,5 рази! А вагони не потрібно тримати в себе довго і використовувати як склади на колесах! Вагон надається для перевезення! Якщо підприємство не хоче оплачувати послуги портів і перевантаження продукції в порту на склад і потім зі складу в судно і для цього тримає руду, чи вугілля, чи метал в вагонах, то хай сплачує за це як за зберігання на портовому складі - все чесно! Вагонів завжди не буде вистачати, якщо відправники вантажів зберігають в вагонах свої вантажі безкоштовно! Потрібно й надалі збільшувати плату за оренду вагонів, бо вагони це не склади!
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Вообще-то любой грузоотправитель заинтересован в том, чтобы его груз быстрее доехал до места назначения. Но, не буду спорить. Надоело. Ситуация итак хорошо всем видна. И наши буквы ее не поменяют.
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Омелян гиперлуп запилит, будет гонять по нему серную кислоту.
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А нахрена мы свой газ продаем, сами палим импортный? Ответ один. Коррупция.
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Банда полностью уничтожила экономику Украины а теперь уничтожает и выгоняет народ ,для освобождения земли с целью её последующей распродажи !!!
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Т.е. металлурги не относятся к народу Украины? Бо они просят оставить как было.
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Этот Ахметовский стон ещё долго слушать? Может, уже хватит?
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Выход есть. Произвести необходимое количество серной кислоты(если надо, построить заводы), а также изготовить необходимое число цистерн. Мы хоть избавимся от этого (вредного) производства.
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Серную кислоту производит Сумыхимпром, и ее дефицит составляет всего 30 процентов, а не 90+, кто врет? Статья от 1 февраля 2018 года https://censor.net.ua/n3047885
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"Я Вам покажу, як керувати Державою!" -- В.Б. Гройсман. Так отож...
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ну вот, еще полмиллиона потенциальных зробитчан... Украинские металлурги после квотирования импорта не смогут купить серную кислоту ни по какой цене, – Каленков - Цензор.НЕТ 7712
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинские металлурги после квотирования импорта не смогут купить серную кислоту ни по какой цене, – Каленков
 
 
 
 
 
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