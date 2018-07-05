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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22130) Парубий (1685) Блок Петра Порошенко (1507) Березюк (161)

 Березюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом"

Негосударственная позиция фракции "Блок Петра Порошенко" создает искусственный парламентский кризис.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк

"БПП должна вернуться в зал, работать с парламентом, для того, чтобы найти решение в искусственном кризисе, который они создали", - сказал Березюк.

Позже по требованию фракций "Народный фронт" и Радикальной партии спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв в заседании на 30 минут, пригласив глав фракций и групп на совещание для проведения консультаций.

Перед этим Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов".

Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данный демарш указывает на шантаж досрочными выборами в парламент, - Сюмар об отказе БПП продолжать работу в Раде. ВИДЕО

Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3075035
 
   
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Нормальное название для нынешней "Самопомощи".
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при том с очень дорогими клоунами..
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Никто и ничего Березюку не должен, это он должен своим избирателям. Как земля колхозу должен.
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Те, кто на каждом углу кричал, что состав ЦИК давно пора менять, теперь отказываются голосовать. Не представляю, как БПП работается в этом цирке политических уродов. Березюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом" - Цензор.НЕТ 5825
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Так БПП хочет туда только своих протащить. Иные их не устраивают.
А что обозначает контроль ЦИК только одной политсилой, думаю объяснять не стоит.
Это называется - УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ!!!
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Когда Геращенко начнет рассказывать, что БПП це рука кремля?
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Ги, криза в ваших мізках від народження. "пане" Березюк. А в парламент ви її з собою принесли.
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Пэтя хочет досрочные парламентские выборы,что тут не понятно ,но ему уже ХРЕН шо поможет !!!
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Народ Украины полагаю не просто остановит а сразу за всё и расчетается ,у людей сейчас ох как руки чешутся а подкинуть такой повод для расправы над ворьём ,лучше и быть не может ,так шо лично я только ЗА ибо пора этот цирк кровавый заканчивать !!!
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я тоже не против..только за словами Народ Украины не вижу реальных исполнителей воли большинства народа..всё больше по кухням и курилкам с кагалом воюют..(
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Так и я говорю,что нужен толчок а потом уже хрен остановишь ,будут эти шакалы по ВСЕЙ Украине висеть на фонарях """ Березюк заявив про створення штучної кризи у ВР: "БПП має повернутися в зал і працювати з парламентом" - Цензор.НЕТ 5907
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Народ у нас буянит, как правило, раз в десять +- лет..Причин для Коліївщини хоть отбавляй, но видно время не пришло..(
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Как они уже всех нас, простых людей в Украине заепали эти долбаные миллионеры и миллиардеры от политики. Бля, когда они падлы все съепут из Украины,мрази.
Так не, бля, кроме миллиардов и миллионов денег каждому воровитому гондону при миллионах и миллиардах наворованных хочется еще и ВЛАСТИ, бля. Ну-ну, посмотрим чем это противостояние богатых воров с нищим населением закончится.
Спор на 1000 гривен, это объепалово простых украинцев закончится в пользу простых украинцев с французскими матушками Гильотенами.
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Почалось..
Хто там винний і не розібратись..
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БПП гонить в шию старих підрахуїв з ЦВК . Файно є .
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БПП более чем на 70% состоит из регионалов овоща. А Лёха Гончаренко в начале был спикером овоща, теперь стал спикером мальдивского.

Так за что боролись выгоняя овоща и его команду из страны, если вся его команда сидит во власти, в тёплых креслах и продолжает ВОРОВАТЬ???
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При овоще и рыгах, наша страна входила в ТОП30 самых коррумпированных стран мира.
При мальдивском и БПП наша страна "улучшила" свои позиции и теперь входит ТОП3 самых коррумпированных стран в мире.

Будете и дальше голосовать за БПП и мальдивского?
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"повернутися в зал і працювати з парламентом " ???
какая работа ? на Мальдивы
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450 народних барбітуратів. А Добкін брат приймає участь у шурум-бурумі? Ренат?
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Идет откровенный саботаж со стороны БПП и поверьте что к ним в любой момент могут присоединиться братаны из НФ!!! Ведь они понимают что выборы уже даже за гречку и каруселями не прокатят, а ведь подавляющее большинство в этих партейках ходят под криминальными статьями!!!!
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Идет откровенный саботаж со стороны БПП и поверьте что к ним в любой момент могут присоединиться братаны из НФ!!! Ведь они понимают что выборы уже даже за гречку и каруселями не прокатят, а ведь подавляющее большинство в этих партейках ходят под криминальными статьями!!!!
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мальдівський педра маневрує,
хоче налякати "нарікофронт" розпуском ВР
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБерезюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом"
 
 
 
 
 
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