 Березюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом"

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк
"БПП должна вернуться в зал, работать с парламентом, для того, чтобы найти решение в искусственном кризисе, который они создали", - сказал Березюк.
Позже по требованию фракций "Народный фронт" и Радикальной партии спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв в заседании на 30 минут, пригласив глав фракций и групп на совещание для проведения консультаций.
Перед этим Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов".
Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
А что обозначает контроль ЦИК только одной политсилой, думаю объяснять не стоит.
Это называется - УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ!!!
Так не, бля, кроме миллиардов и миллионов денег каждому воровитому гондону при миллионах и миллиардах наворованных хочется еще и ВЛАСТИ, бля. Ну-ну, посмотрим чем это противостояние богатых воров с нищим населением закончится.
Спор на 1000 гривен, это объепалово простых украинцев закончится в пользу простых украинцев с французскими матушками Гильотенами.
Хто там винний і не розібратись..
Так за что боролись выгоняя овоща и его команду из страны, если вся его команда сидит во власти, в тёплых креслах и продолжает ВОРОВАТЬ???
При мальдивском и БПП наша страна "улучшила" свои позиции и теперь входит ТОП3 самых коррумпированных стран в мире.
Будете и дальше голосовать за БПП и мальдивского?
какая работа ? на Мальдивы
хоче налякати "нарікофронт" розпуском ВР