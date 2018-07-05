 Березюк заявил о создании искусственного кризиса в ВР: "БПП должна вернуться в зал и работать с парламентом"

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк

"БПП должна вернуться в зал, работать с парламентом, для того, чтобы найти решение в искусственном кризисе, который они создали", - сказал Березюк.

Позже по требованию фракций "Народный фронт" и Радикальной партии спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв в заседании на 30 минут, пригласив глав фракций и групп на совещание для проведения консультаций.

Перед этим Рада 240 голосами приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов".

Стоит отметить, что принять этот закон удалось без большинства голосов БПП. Прголосовали лишь 10 депутатов.

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Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.