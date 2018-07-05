 По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, кинологи и сотрудники уголовного розыска.

Тело погибшего в автомобиле на улице Щусева увидела прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства и мотивы преступления.

"Предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, с какого оружия стреляли", - рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Событие должным образом зарегистрировано. Начато два уголовных производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению".

Вместе с тем, источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что застреленный - сотрудник полиции.

По информации Обозревателя мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в авто в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.







