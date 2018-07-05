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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16121) Нацполиция (7745) убийство (4904)

 По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским. ФОТОрепортаж

5 июля , в четверг днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. По источникам СМИ убитый был сотрудником правоохранительных органов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В сообщении отмечается: "На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, кинологи и сотрудники уголовного розыска.

Тело погибшего в автомобиле на улице Щусева увидела прохожая, которая сразу позвонила в полицию. Правоохранители в настоящее время тщательно осматривают место происшествия и общаются со свидетелями, чтобы установить все обстоятельства и мотивы преступления.

"Предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, с какого оружия стреляли", - рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Событие должным образом зарегистрировано. Начато два уголовных производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению".

Вместе с тем, источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что застреленный - сотрудник полиции.

По информации Обозревателя мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в авто в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.

По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским 01
По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским 02
По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским 03
По факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским 04

Источник: https://censor.net.ua/n3075032
 
 
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если мусор то и хрен с ним
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Если ЗП меньше штуки баксов, то и хрен с вами.
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Мусора не люди, это 100%! Нормальных людей среди них нет!
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целый подполковник))) нормально, нехер убийц отпускать на свободу. бумеранг вернулся.
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Могадишо и Каракас нервно курят..(
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Ну если полицейским то ладно ,тогда можно это преступлением в принципе не считать ..
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Нашли две пули от ТТ, и две гильзы от ТТ, теперь надо установить, с какого оружия стреляли.
Скорее всего из Макарова
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А может и того хуже: удавкой работали...
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Бородач Александр - слушай мент....

Вот работа у него такая была прессовать население ....., а сейчас его прессанули до смерти...
Только в ублюдочных странах любят представителей репрессивных органов...
Слава Богу в этом плане Украина нормальная страна....
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"ментів" в природі не існує. Це мусорські казки.
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Ну прочувствовал рехформу на себе, ничего не поделаешь.
#Тиубезпеці
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Ты не понял. Это от них какраз полиция и должна нас защищать. Всякая уголовная и полууголовная сволочь всегда и при любых обстоятельствах ненавидит полицию.
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Защитит бабло/связи/эмиграция/газовый баллончик. Но уже точно не мусора.
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Н-да. А вчера такие красивые поздравления:Ты в безопасности. Опять убийство. Зато генералов на пять штук прибавилось. Звёздочка ещё в стакане?
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Невже, нарешті, почали мусорів відстрілювати?
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Коллега видать, сзади сидел. А телефоны забрал для понтов. Если у него был свой телефон, то его найдут в три дня.
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Доблестный кривоохранитель о чём то не договорился с бандюками. Скорее всего, как обычно, слишком большую долю хотел.
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а зачем они маски медицинские понадевали? чтоб слюной всё не забрызгать? ладно понимаю, когда и бахилы и шапочки и комбинизоны, чтоб следы днк не загрязнить, но тут только маски, смешно.
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А может и не убили вовсе,а только прикинулся мертвым.Операция такая.
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задроты кацапские сразу повылазили.КАЦАПЕЗДОЛЫ!!! ВАЛИТЕ НА СВОЮ СРУВЕСНУ и лижите тухес пуйловский.Увас это получается
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Да!!1 Вонючки кацапские.ВЫ своих мусоров не путайте с украинской полицией.
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типо этот подполковник не мусор))), служил 20 лет мусором, а тут за пол года стал полицейским? ахаха.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту убийства мужчины в Киеве Нацполиция начала два уголовных производства. СМИ пишут, что убитый был полицейским. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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