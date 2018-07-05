 Евросоюз продлил санкции против России

Об этом сообщается на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.
"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 января 2019 года", - заявили в ЕС.
Уточняется, что меры ЕС нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.
Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.
"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.
Санкции были введены 31 июля 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.
"Затыкает рты" политикам только диктатура.
Наша Юличка......
Может пройти стерва....
ага..., последние 5 презиков + бестолочь Грушевский ... говорят о великом разуме народа...
Цього разу ви праві. Знаєте чому росіяни не їдуть в Крим ?
Бо там тепер погана і дорога російська їжа.
сезони в Криму провальні рік за роком, не порівняти з тим, що було раніше.
Це величезний плюс.
Бо так жити як живете ви не кожний витримає.
Та невже всі забули, що Московія є найзліснішою допінговою державою у світі? Невже всі наївно думають, що цього разу все чесно?
Гнівна стаття USA Today, наш переклад
НЕ ДАЙТЕ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ НА МОСКОВІЇ ПРИХОВАТИ ВЕЛИКЕ ШАХРАЙСТВО!!
radiolemberg.com
Больше санкций...разных...по длинее и по толще!)))
У Гитлера был 38 и 39....Судеты...Польша....
Но в е закончилось 44 и 45 ...подгтревшей жопой во дворике!
У Тупина сейчас 38-39...но жопа его все равно ПОДГОРИТ
Расследование открыто в связи с жалобами украинских производителей. В частности, компании указали на значительной рост объема демпингового импорта в 2015-2017 годах: в абсолютных показателях - на 278%, относительно потребления - на 229%, относительно производства - на 248%.
https://economy.apostrophe.ua/news/vneshnjaja-torgovlja/2018-07-05/ukraina-proverit-rossiyskiy-tsement-na-demping/135163
У пут- Ына ботоксного рейтинг, а у рассеян голая жопа.
Такая вот она, сука, многоходовочка.! 😂👍👍