 Евросоюз продлил санкции против России

Об этом сообщается на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 января 2019 года", - заявили в ЕС.

Уточняется, что меры ЕС нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.

Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.

Санкции были введены 31 июля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.