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 Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2019 года.

Об этом сообщается на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 января 2019 года", - заявили в ЕС.

Уточняется, что меры ЕС нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.

Согласно заявлению, Совет ЕС единогласно и в письменной форме принял решение о продлении санкций в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - отмечается в заявлении.

Санкции были введены 31 июля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3075030
 
   
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А обосратушки Тимошенко разве не хорошая новость?
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Затыкать рты политикам должны не "определённые органы", а их избиратели и оппоненты. Именно так работает демократия.
"Затыкает рты" политикам только диктатура.
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У этой выжившей из ума депутатская неприкосновенность. Этим всё сказано. А это определённая процедура и время. Я думаю что всему своё время.
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Одинокий Рейнджер - хорошая.., но упоротые все равно за нее проголосуют.....

Наша Юличка......
Может пройти стерва....
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Одинокий Рейнджер - Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 803

ага..., последние 5 презиков + бестолочь Грушевский ... говорят о великом разуме народа...
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Ты крыса кремлёвская на пятого не гони. Это лучший Президент за все годы Независимости. Поэтому кремлядская свора и бьётся головой об стенку. Чтобы его дискредитировать. Пшло в спам, недоразумение
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Так начала голосовать молодёжь, которая за эти годы выросла. Да и много украинцев, побывав за границей, поняли, к чему надо стремиться.
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я когда услыхала, что победа Украины в суде по газу есть большая победа КОСАТОЙ.....хочется верить в разум народа
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Уже не греет. Надо "Евросоюз расширил санкции против России". И дал подзатыльник всяким симменсам.
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Вводите им санкции так, чтоб у них голова не шаталась!
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Порнография то а не санкции ,Европа очередной раз прогибается перед очередным диктатором а платит за те прогибы своей кровью Украина !!!
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Они ж для вас полезные эти санкции. Чего тогда петушишься кремлядина ?
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санкції вводять, але водночас турбіни постачають, мости будують...
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Бу-га-га.... Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 1527 .... - шах и мат, казламордые.... Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 1527 ....
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Уже боюсь спрашивать, чем ответит вЯликая? Что жрать запретит стаду?
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Нельзя запретить то, чего нет! С момента оккупации Крыма, жратва ушла из России. Чем они там питаются? Неизвестно!
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Євгеній ))
Цього разу ви праві. Знаєте чому росіяни не їдуть в Крим ?
Бо там тепер погана і дорога російська їжа.
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Кто Вам сказал, что россияне не едут в Крым? Они едут но их мало. А знаете почему? Потому-что футбол - раз. Потому-что есть еще куча мест, помимо Крыма где можно отдохнуть не хуже. Я неделю назад отправил семью в Сочи отдыхать. Там тоже народу мало. И поверьте не из плохого качества еды.
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не думаю, що всі як один зафанатіли від футболу.
сезони в Криму провальні рік за роком, не порівняти з тим, що було раніше.
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А кто спорит, что раньше было отдыхающих больше? У людей денег стало меньше, а цены стали больше. И не только у россиян такие проблемы, но и у украинцев.
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Тобто санкції на росію таки діють.
Це величезний плюс. Евросоюз продлил санкции против России - Цензор.НЕТ 8522
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Во всем можно увидеть как плюсы, так и минусы. Всё зависит кто смотрит, и с какой стороны.
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Ну это само собой! Кто бы сомневался! И минусы безусловно у нас есть, но по сравнению с плюсами, они не так и опасны, как хотелось бы Вам.
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Хотелось бы знать, когда реальная Ж@па начнется? Не подскажите?
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На мій погляд вона вас полонила вже давно.
Бо так жити як живете ви не кожний витримає.
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Да ладно. Ксения! Я Вас умоляю! Живут все по разному. Как и везде. Кто-то в достатке, кто-то не очень. Кто-то ворует, а кто-то старается честно жить. Кому-то главное деньги, кому-то семья и близкие. Кто-то ведет праздную жизнь и тратит её на пустые развлечения, кто-то любит трудиться и активно отдыхать, с пользой для себя и окружающих. Вы не рассуждайте штампами, тем более распространенными средствами пропаганды. Посмотрите репортажи Западных СМИ о том, как проводится ЧМ по футболу. У многих мнение очень сильно изменилось о России и россиянах, даже англичане, находящиеся под впечатлением недавних событий со Скрипалями, говорят удивительные вещи! Я не собираюсь Вас в чем-то убеждать. Но и делать обобщения обо всех, прилепляя без разбору ярлыки, тоже неправильно. Или я не прав?
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Ты по вашему пропагандонтв смотришь репортажи из Западных СМИ? Ну не смешил бы уже,клоун Євросоюз продовжив санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 9786
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Максимка! Давно не виделись! Привет! Репортажи очень редко смотрю! Но читать умею. А вот у Вас не хватает смелости признаться, что ЧМ по футболу резко поменял риторику в Западных СМИ о России и россиянах!
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Ну-ка,русский, дай мне пример изменения риторики Людей к вонючей стране-помойке и обитающей там дикой русне. Только не надо ссылаться на ваши пропагандон-побрехушки.
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Cоцмережі, спонсори, вболівальники, більшість ЗМІ далі захоплюються #WorldCup

Та невже всі забули, що Московія є найзліснішою допінговою державою у світі? Невже всі наївно думають, що цього разу все чесно?

Гнівна стаття USA Today, наш переклад

НЕ ДАЙТЕ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ НА МОСКОВІЇ ПРИХОВАТИ ВЕЛИКЕ ШАХРАЙСТВО!!
radiolemberg.com
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Санкции толькт на пользу!)))
Больше санкций...разных...по длинее и по толще!)))
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Всему свое время АЛЕША)))
У Гитлера был 38 и 39....Судеты...Польша....
Но в е закончилось 44 и 45 ...подгтревшей жопой во дворике!

У Тупина сейчас 38-39...но жопа его все равно ПОДГОРИТ
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Ладно, не турбину, подлинее возьмем - нордстрим2 ))))
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"Украина проверит российский цемент на демпинг!"
Расследование открыто в связи с жалобами украинских производителей. В частности, компании указали на значительной рост объема демпингового импорта в 2015-2017 годах: в абсолютных показателях - на 278%, относительно потребления - на 229%, относительно производства - на 248%.
https://economy.apostrophe.ua/news/vneshnjaja-torgovlja/2018-07-05/ukraina-proverit-rossiyskiy-tsement-na-demping/135163
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пока россияне не начнут подыхать от санкций до тех пор они ни хрена не поймут.
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Олимпиада. Крым, Донбасс, Сирия, Мундиаль...
У пут- Ына ботоксного рейтинг, а у рассеян голая жопа.
Такая вот она, сука, многоходовочка.! 😂👍👍
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упал рейтинг, вот бы упал еще ниже плинтуса.
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Пешком ходить полезно для здоровья !👍👍
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2013 год нефть по 120 ,доллар по 30 , итого 3600 рублей , сегодня нефть 78 ,доллар по 63 рубля, итого 4900. Ватники ,почему в рублях стало дороже ?Почему бакс не дешевеет на мацковии ? Должно быть 3600 : 78 =46 рублей с хвостиком за бакс. Неладно на мацковии , долларов и евро стало не хватать. И это при дорогой нефти.Подождём дешёвой ипосмотрим ,почём баксы будут на мацковии .Думаю, что ждать недолго .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз продлил санкции против России
 
 
 
 
 
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