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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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 В законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", - юрист-криминалист Маляр

Юрист-криминолог Анна Маляр считает, что закон "о досудебной блокировке сайтов и технологический терроризм" нужно принимать, но изменить редакцию статей, касающихся досудебного блокирования на такую, которая бы не вызывала у общества опасений произвола со стороны правоохранителей и максимально ограничила сферу применения этой нормы к преступлениям против основ нац.безопасности и против мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Маляр отметила: "Законопроект №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере, а в народе - "о досудебном блокировки сайтов и технологический терроризм", вызвал горячую дискуссию в обществе. Так и должно быть. И это показатель здорового гражданского общества.

Но пока остается серьезная проблема - люди комментируют, но НЕ читают сам законопроект, а если читают, то не все понимают из-за нехватки юридических знаний.

Так,  вчера состоялся важный в смысле роз "объяснения и анализа этого законопроекта круглый стол. Специалисты представили каждый свою позицию, анализ и замечания по резонансному законопроекту. По ссылке в первом комментарии итоговые материалы и видео".

Также читайте: Нардепы не включили в повестку дня Рады законопроект №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере

Кроме самой Маляр в круглом столе приняли участие Валерий Удовиченко - представитель Службы безопасности Украины; Дмитрий Дубов - заведующий отделом информационной безопасности и развития информационного общества Национального института стратегических исследований;Василий Володин - представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Маляр продолжила: "Я считаю, что безопасность в информационной сфере в мирное время и во время войны должны регулировать различные нормы. То есть, на время войны должны быть созданы более серьезные меры предосторожности вражеской информационной оружия.
Но это не повод для произвола власти, в частности правоохранительных органов. Я понимаю, почему нынешняя редакция законопроекта вызвала такой резонанс и возмущение. Там есть щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами.

Поэтому, я предложила депутатам изменить редакцию статей, касающихся досудебного блокирования на такую, которая бы не вызывала у общества опасений произвола со стороны правоохранителей и максимально ограничила сферу применения этой нормы к преступлениям против основ нац.безопасности и против мира".

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"Отдельное горячую дискуссию вызвало визначенння технологического терроризма в законопроекте. Здесь, собственно нечего спорить, норму надо переделывать, потому что она "мертвая" и не коррелирует с Уголовным кодексом. Но потребность наконец зафиксировать в законе технологический терроризм есть. Это реалии в которых мы живем, и террористы не ждут пока мы примем соответствующий закон. Они уничтожают высокотехнологичные о "объекты, о" объекты критической инфамаструктуры", - резюмировала юрист.

Источник: https://censor.net.ua/n3075023
 
 
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Зачем власть хочет блокировать сайты без суда.

Но не потому что это невозможно. А потому что это невыгодно. Потому что Виктор Медведчук - вот тут, рядом и у него все хорошо. Потому что дела против беглых регионалов по тихому закрываются или сливаются за мзду или по тупости. Потому что команда "фас" и "стоп" имеют большую легитимность, чем статьи Уголовного кодекса.
И самое главное - потому что расследовать такие дела намного сложнее, чем пойти на поводу у тусовки мародеров, которым на самом деле просто не очень приятно, когда интернет - в отличие от телеканалов - не боится называть вещи своими именами.
http://uainfo.org/blognews/1530781738-zachem-vlast-hochet-blokirovat-sayty-bez-suda.html

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Цей закон для боротьби з Інтернет-ЗМІ які критикують владу перед виборами! Телеканали вже розкуплені олігархами, газети навчились блокувати при розповсюджені через Укрпошту, як з львівською газетою Експрес, а Інтернет-ЗМІ досі пишуть що захочуть! Мафія хоче накинути зашморг на Інтернет-ЗМІ і блокувати їх позасудовими рішеннями корумпованих правоохоронців! Але народ може достроково припинити панування мафії в парламенті та АП, неочікувано жорстко!
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Якось за свій улюблений сайт хвилююсь. В законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", -юрист-криминалист Маляр - Цензор.НЕТ 5817
Дійсно підозрілий законопроект.
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Та не может быть ,тож только янукович был говном а петя то он ого-го ,помнишь,как любила его ...а теперь то ,что случилось с той любовью ??? В законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", -юрист-криминалист Маляр - Цензор.НЕТ 7860
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Так он соеворыгами для этого и писался))))
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Так для этого он и подсунут ,барыги понимают,что им писец и хаотически ищут варианты для сбережения власти ,но этих вариантов НЕТ !!!
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Потрошиная власть любыми способами пытается диктаторские законы овоща воплотить в жизнь - разве не очевидно?
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Так убирайте "щели" и принимайте закон. Он нужен для победы в гибридной войне с рашкой.
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В законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", -юрист-криминалист Маляр - Цензор.НЕТ 6921КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 1 ч.1 час назад

Голосование законопроекта про блокировку сайтов в Интернете, Будка Порошенка.

Джемилёва вместе с героем Мамчуром не пора ли депортировать назад в Крымнаш?

В законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", -юрист-криминалист Маляр - Цензор.НЕТ 9143
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Не можем заблочить Сбербанк,возьмёмся за сайты короче
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Тобто наслідуємо рашку навіть у цьому... Сором один.

А найстрашніше - що під цією темою лише 11 відгуків. І ніхто не закликає виходити під Верховну Раду, приміром.

Тоді як під темами гей-параду відгуків було неміряно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", - юрист-криминалист Маляр
 
 
 
 
 
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