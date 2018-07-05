 В законопроекте о досудебной блокировке сайтов есть "щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами", - юрист-криминалист Маляр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Маляр отметила: "Законопроект №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере, а в народе - "о досудебном блокировки сайтов и технологический терроризм", вызвал горячую дискуссию в обществе. Так и должно быть. И это показатель здорового гражданского общества.

Но пока остается серьезная проблема - люди комментируют, но НЕ читают сам законопроект, а если читают, то не все понимают из-за нехватки юридических знаний.

Так, вчера состоялся важный в смысле роз "объяснения и анализа этого законопроекта круглый стол. Специалисты представили каждый свою позицию, анализ и замечания по резонансному законопроекту. По ссылке в первом комментарии итоговые материалы и видео".

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Кроме самой Маляр в круглом столе приняли участие Валерий Удовиченко - представитель Службы безопасности Украины; Дмитрий Дубов - заведующий отделом информационной безопасности и развития информационного общества Национального института стратегических исследований;Василий Володин - представитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Маляр продолжила: "Я считаю, что безопасность в информационной сфере в мирное время и во время войны должны регулировать различные нормы. То есть, на время войны должны быть созданы более серьезные меры предосторожности вражеской информационной оружия.

Но это не повод для произвола власти, в частности правоохранительных органов. Я понимаю, почему нынешняя редакция законопроекта вызвала такой резонанс и возмущение. Там есть щели, которыми легко воспользоваться для борьбы с политическими и бизнес-конкурентами.

Поэтому, я предложила депутатам изменить редакцию статей, касающихся досудебного блокирования на такую, которая бы не вызывала у общества опасений произвола со стороны правоохранителей и максимально ограничила сферу применения этой нормы к преступлениям против основ нац.безопасности и против мира".

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"Отдельное горячую дискуссию вызвало визначенння технологического терроризма в законопроекте. Здесь, собственно нечего спорить, норму надо переделывать, потому что она "мертвая" и не коррелирует с Уголовным кодексом. Но потребность наконец зафиксировать в законе технологический терроризм есть. Это реалии в которых мы живем, и террористы не ждут пока мы примем соответствующий закон. Они уничтожают высокотехнологичные о "объекты, о" объекты критической инфамаструктуры", - резюмировала юрист.