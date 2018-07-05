Фракция БПП не вернется в сессионный зал, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава ЦИК, - Гончаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады. Во время электронной регистрации табло в сессионном зале показало, что в слоты вставлены карточки 360 народных депутатов.
При этом сектор фракции "Блок Петра Порошенко" пустует, там находятся несколько парламентариев, в частности, представители группы "УДАР".
Открывая вечернее пленарное заседание, А.Парубий не проинформировал, чем завершились консультации с представителями фракций и групп по поводу рассмотрения вопроса обновления состава Центральной избирательной комиссии.
Он поставил на голосование вопрос о рассмотрении по сокращенной процедуре следующего в повестке дня законопроекта. Однако "за" проголосовал 31 народный депутат при 150-ти минимально необходимых. После этого нардепы перешли к рассмотрению соответствующего законопроекта по полной процедуре.
В то же время заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что их фракция не намерена возвращаться в зал заседаний Верховной Рады, пока не будет поставлен на рассмотрение вопрос об избрании новых членов Центральной избирательной комиссии.
"Я от имени фракции "Блок Петра Порошенко" хотел бы сделать заявление. Дело в том, что наша фракция приняла решение не возвращаться в сессионный зал и не голосовать законы до тех пор, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава Центральной избирательной комиссии", - сказал А.Гончаренко журналистам в кулуарах Верховной Рады перед вечерним заседанием.
Он подчеркнул, что это не является требованием "Блока Петра Порошенко" или президента Украины Петра Порошенко, "это требование украинского общества".
"Дальше смотреть, как Центральную избирательную комиссию возглавляет Михаил Охендовский, а другие члены, срок полномочий которых истек 2-3-4 года назад, работают, - невозможно", - отметил А.Гончаренко.
Ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций.
Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и член фракции, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко выступили с заявлением о намерении фракции вернуться в сессионный зал для рассмотрения двух вопросов.
17 hrs
Вот не отпускает меня этот 6688)
Сижу читаю его, рядом открыт законы РФ Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»
Текста я налопатил как то много...
Ну да, где то 6688 как идея реализации таки просматривается и пересекается, с нормами РФ, перевод таки немного с РФ на УКР расширили, возможно через смысловую призму писавшего ЗП. И отличается от проекта киберполиции который они предлагали в 2017 году.
Но дело не в этом. Я не устаю удивляться логике писателей законов, непонимающие в предмете написания.
Ну не могу я читать такую глупость.
Фраза:
оператори, провайдери телекомунікацій, які використовують міжнародні канали електрозв'язку
Теперь нам нужно определить КТО этот субъект рынка кто ИСПОЛЬЗУЕТ "міжнародні канали електрозв'язку" в моем понимании это ВСЕ операторы/провайдеры страны, потому как по сути мы все имеем логическое включение в міжнародні канали електрозв'язку.
Почему авторы сего документа не выписали этот технический термин как он есть в другом документе не нашей страны.
Далее на эту ГЛУПОСТЬ накатывается новая глупость.
У разі відсутності у суб'єктів господарювання технічних засобів, що наведені у абзаці першому цієї статті, такі суб'єкти господарювання можуть здійснювати пропуск трафіка на договірних засадах виключно до/від телекомунікаційних мереж суб'єктів господарювання у яких наявні такі технічні засоби.
Тут так же не понятно, нужно именно работать с оператором имеющий международный ФИЗИЧЕСКИЙ переход, я уж молчу про точки обмена трафиком!
Как быть с ними? Ведь у нас есть точки обмена трафиком которые именно не операторы а точки обмена, и в сети которых есть зарубежный трафик.
А вот мне интересно, если у меня есть гугль кеш, это уже международный канал связи?
Хотя в том же законе Об электронных коммуникациях, есть прекрасная формулировка.
оптовий ринок електронних комунікаційних послуг - ринок електронних комунікаційних послуг, на якому оператором електронних комунікацій надаються послуги іншим операторам електронних комунікацій з метою надання останніми електронних комунікаційних послуг споживачам;
Дальше имеем норму "технічні засоби, які відповідають технічним вимогам, визначеним Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за погодженням зі Службою безпеки України, необхідні для блокування доступу до інформаційних ресурсів (сервісів)"
То есть по идее, СБУ и "ДССЗЗІ" должны/на разработать методику.
Но тут читая Макса Тульева я понимаю, что задумка состоит в другом!.
"поймали в кулуарах зам начальника СБУ Олега Фролова. И задали ему ряд неудобных вопросов. В частности, о развороте заблокированных https доменов в нашу критическую инфраструктуру.
Среди прочего он сказал, что разработчик DPI, с которым они ведут переговоры, говорит что их система может фильтровать HTTPS трафик, так что всё будет фильтроваться. На уточняющий вопрос, не пишется ли законопроект под одного поставщика оборудования, ответил, что ну требования мы выставим, может кто ещё сделает такое оборудование.
Для несведующих в технике: фильтрация HTTPS будет работать только если производитель DPI заставит всех пользователей уставновить у себя их ключи шифрования. А кто не установит - потеряет возможность доступа к Интернету вообще."
Это модель Казахстана. когда на каждый комп ставится свой плагин, я попробовал полазить по сайтам казахов пошукать. но мой браузер вскипал сразу о том, что у меня проблема с сертификатом. но документ я таки отыскал
Об утверждении Правил взаимодействия государственных органов и организаций Республики Казахстан при установке и эксплуатации аппаратно-программных и технических средств проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях телекоммуникаций Республики Казахстан
Для тех кто далек, сели вы за комп, подняли соединение (то есть по сути у вас не онлайн) и как бы в интернете, а по сути у вас за спиной стоит виртуальный чувак который на блокнот записывает что вы делаете куда ходите, что вводите,и.т.д.
Но тут же если собрать этот пазл, то где то должен взяться централизованный механизм API, потому как этож нужно сливать сертификаты онлайн и все время...
Небольшая вставка из открытых источников:
Уже несколько дней мы наблюдаем, как Роскомнадзор то добавляет десятки или даже сотни IP-адресов, то через несколько минут их убирает. Я хочу обратить внимание на несколько моментов:
1. Так можно делать только по предписаниям Генеральной прокуратуры. Потому что это единственный пункт закона "Об информации" (статья 15.3), который не имеет никакой подзаконной нормативки, выполняется буквально и без формальных протоколов определения ресурсов. Напомню, что Генеральной прокуратуре даны полномочия таким образом бороться с призывами к мятежу и массовым беспорядкам.
2. Основная система взаимодействия с операторами связи достаточно тормозная (техническая реализация, не в архитектуре). Провайдеры могут получать выгрузку по 20 минут, а то и по часу из-за "тормозов" портала. Даже на "прокурорские" блокировки есть негласное время применения - 1 час. Поэтому блокировка на 15 минут выглядит странно.
Модель РФ и Казахстана по сути отличаются....
если таки идем по модели РФ а именно так прописано в законе, и что точно на руку агрессору, то на выходе получим инструмент, когда если оператор получает список URL на блокировку и блокирует их внутри UAнета через какой то промежуток времени, эта мина рванет непонятно где.
Кто так и не понял, еще раз объясняю. На пальцах.
Например "Укрнадзор" шлет операторам что нужно заблокировать домен www.visamikazli.ru условно этот домен имеет привязку к IP 192.168.1.1 регистратор который имеет права на регистрацию этого домена, для нас это будущий агент влияния.
Скормив нам скажем пару тысяч таких доменов он ждет когда мы как идиоты это заглотим.
И вот о чудо благодаря дуристике депутатов и таких законов операторы заблокировали это домены.
Перед этим конечно агенты влияния собрали скажем тысячу IP адресов, каких то систем реестров страны, возможно какой то IP входа на девайс для перехода на SCADA систему, и.т.д., не важно. Ну скажем он забьет всю сеть 193.29.204.0/24 AS21096 как регистратор.
На выходе все эти адреса не будут резолвиться и мы в мгновение ока теряем доступ к каким то критическим инфраструктурным решениям, реестрам, и.т.д.
Потом конечно все будут бегать кричать алярма, диверсия, снова расия нас атаковала, на самих себя пальцем будет сложно показать...
Или нате вам новый пример, все помнят, как ставился правоохранителями номера на прослушку?
Когда получалось решение суда на просшлушку вора в законе яшки косого, а номер вписывался или политика или бизнесмена.
Вы думаете счас так не может быть? Я точно уверен, что будет.
Еще и реестр для РЕЕСТРАТОРОВ вводится! #Хостмастер вас уже перекупили?
Те кто имеет уровень доверия к нашей системе можете поставить снизу плюсик.
Хотя нет , мы будем твердить как карму, что нужно было заблокировать парад днр на каком то ресурсе, наверное это важнее, чем риск потерять пол страны критических инфраструктурных решений.
На модель с казахстаном я надеюсь не пойдут даже те, кто лоббирует этот закон со стороны отрасли...
хотя если мы хотим вернуться к низким скоростям, условному качеству, надеюсь есть те кто даст по рукам.
Вы дочитали уже почти к окончанию.
Вот начало предыдущего анализа.
https://www.facebook.com/100001934881324/posts/1998427093565101/
Все написанное, это мнение со стороны оператора...
Но я не понимаю, почему реально молчит, именно молчат все СМИ, информационные сайты?
Чуваки, это в первую очередь по вам удар!
Тема с белыми списками как всегда потерпела фиаско...
ВПН провайдер не может фильтровать, ты представляешь сколько мощностей нужно для розшифрования 4096 битного ключа, майнеры со своими фермами тихо курят в сторонке
Он уже так задалбал!
То я уже подумываю!
Думаю присяжные меня поймут и дадут года 1,5 -2 условно!
В любом случае этот вопрос нужно давно решить. У нас как-то принято закрывать глаза на нарушение Конституции. Но если на Конституцию можно плевать, то на что нельзя? Их полномочия поистекали несколько лет назад. Сколько еще тянуть предлагаете?
Уже ж и дИбилам всё понятно, шо боров тянет в ЦИК своих очередных луценок и кононенок, а тебе всё никак не дойдёт.
читаем новость.
Где здесь от имени?
А если свеженького народ не захочет, то и старый порохобот второй строк не испортит. Хотя вонять будет на весь ЕС
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Новые члены ЦИК занесли уже Пете Порошенке чемоданы денег. А разделить их между фракциями пока не получается. Эта проблема должна быть решена.
Стать членом ЦИК в преддверии президентских и парламентские выборы-это выиграть сказочные миллионы.
Чего молчит?
Он там ни украсть ни покараулить, занимает кресло просто.
Вот же мразь, уже от имени украинского общества говорит, а если ему не нравятся ваши кандидаты в ЦИК.