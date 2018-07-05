 Фракция БПП вернется в сессионный зал Рады для рассмотрения вопросов ЦИК и Антикоррупционного суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня в сессионном зале парламента было провалено результативное голосование за обновление состава Центральной избирательной комиссии. Украинский народ ждет этого решения годами… Ни одной процедурной преграды проголосовать этот вопрос в зале не было! Но из-за того, что произошло, и все видели результаты голосования — фракция БПП отдала почти все голоса, некоторые другие фракции дали ноль или почти ноль голосов — мы считаем, что Верховная Рада не имеет никакого морального права работать в этом зале до рассмотрения этого вопроса результативно!", - сказал А.Герасимов в заявлении для журналистов в четверг.

"Но фракция БПП вернется в сессионный зал для рассмотрения только одного вопроса, кроме Центральной избирательной комиссии. Это вопрос, который касается создания Антикоррупционного суда", - заявил он.

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По словам И.Луценко, для начала эффективной работы Высшего антикоррупционного суда парламент должен принять во втором чтении изменения в закон о судоустройстве и статусе судей.

"Мы должны рассмотреть поправку о передаче апелляционной палате Антикоррупционного суда дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Фракция БПП единственный раз может выйти на голосование, если в зале будет поставлен вопрос внесения изменений в закон о судоустройстве и статусе судей", - сказала парламентарий.

Как сообщалось, ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

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В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций, которые, как ожидается, продлятся до 16:00.