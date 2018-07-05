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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:ВР (22130) ЦИК (2704) Блок Петра Порошенко (1507) Герасимов (121) Антикоррупционный суд (303)

 Фракция БПП вернется в сессионный зал Рады для рассмотрения вопросов ЦИК и Антикоррупционного суда

Председатель парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и член фракции, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко выступили с заявлением о намерении фракции вернуться в сессионный зал для рассмотрения двух вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня в сессионном зале парламента было провалено результативное голосование за обновление состава Центральной избирательной комиссии. Украинский народ ждет этого решения годами… Ни одной процедурной преграды проголосовать этот вопрос в зале не было! Но из-за того, что произошло, и все видели результаты голосования — фракция БПП отдала почти все голоса, некоторые другие фракции дали ноль или почти ноль голосов — мы считаем, что Верховная Рада не имеет никакого морального права работать в этом зале до рассмотрения этого вопроса результативно!", - сказал А.Герасимов в заявлении для журналистов в четверг.

"Но фракция БПП вернется в сессионный зал для рассмотрения только одного вопроса, кроме Центральной избирательной комиссии. Это вопрос, который касается создания Антикоррупционного суда", - заявил он.

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По словам И.Луценко, для начала эффективной работы Высшего антикоррупционного суда парламент должен принять во втором чтении изменения в закон о судоустройстве и статусе судей.

"Мы должны рассмотреть поправку о передаче апелляционной палате Антикоррупционного суда дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции. Фракция БПП единственный раз может выйти на голосование, если в зале будет поставлен вопрос внесения изменений в закон о судоустройстве и статусе судей", - сказала парламентарий.

Как сообщалось, ранее в четверг народные депутаты оказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

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В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей фракций и групп к себе для консультаций, которые, как ожидается, продлятся до 16:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3075018
 
 
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Барижное кодло торгуется... Любимое занятие!
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Если человек не хочет работать, то его увольняют.
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а классно было бы...
...я выйду на работу только с 12 до 13 (обеденный перерыв)
а в остальной время... я покину работу, ибо не согласен...
но зарплату...будьте любезны - не задерживайте и в полном объеме
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Фракция БЭПЭПЭ начинает дестабилизацию рады и соответственно страны. Йулька говорила правду?
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Все!!! Отмучились пидора депутаты и отправили себя в отпуск до сентября...гниды!
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Так 16-00 уже прошло. И чем закончились консультации?
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Просто Порошенку набридло платити цим хвойдам з ВР за кожне голосування потрібних законопроектів. Не прогнуться - будуть перевибори. Ляшка до коров, Юлю на нари.
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"Фракция БПП вернется в сессионный зал Рады для рассмотрения вопросов ЦИК и Антикоррупционного суда" - запахло жаренным, и Банда Пети Потрошителя запрыгала, как уж на сковородке, четвёртый год они саботируют обновить по закону состав ЦИК, весь мир уже увидел настоящее рыло Хряка, так мало того, они пытаются всё свалить с больной головы на здоровую, не зря же Шоколад дал медальку Охендовскому, теперь лично я уверен, что не было 54%, но тогда это сошло с рук, т.к. была не хорошая обстановка в Украине, не до этого было, думаю, что этот вопрос тоже поднимет новая власть, всё расставит по своим местам.
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піпел не в рахунок. гомо сапієнси домовляться. да і вегетаріаці не займають вершину їстівного ланцюга і ради задоволеня своїх базових потреб приймуть що завгодно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция БПП вернется в сессионный зал Рады для рассмотрения вопросов ЦИК и Антикоррупционного суда
 
 
 
 
 
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