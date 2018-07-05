 Нардепы не включили в повестку дня Рады законопроект №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Предложение о включении в повестку дня и рассмотрении в четверг данного законопроекта поддержали лишь 158 депутатов из 358 присутствующих в сессионной зале. Не принимали участия в голосовании 109 нардепов, воздержались 32.
Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).
21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".
Рада провалила включения в повестку дня и рассмотрение диктаторского закона Пашинского о цензуре в интернете. За - 158 голосов. Из них - половина блока Порошенко, две трети Народного фронта и фракция Ляшко.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке народный депутат Сергей Лещенко.
В тему - Почему нельзя голосовать за закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов - Мустафа Наем
«Пожалуйста, изучайте результаты голосования, чтобы на следующих выбора знать врагов демократии в лицо. Это люди, которые хотят насадить диктатуру в Украине и контролировать содержание пока свободного интернета», - призвал Лещенко.
Он также предупредил, что сегодняшнее голосование - это еще не окончательная победа.
«Клептократы, которые теряют рейтинги из-за разоблачения их коррупционных схем, попытаются и дальше продавить решение по методички Путина», - предсказал нардеп.
Включение данного законопроекта в повестку дня поддержали 74 депутата от БПП, 58 депутатов от НФ и 21 депутат из фракции радикальной продажной фракции Ляшко.
Вот полный список мерзавцев:
Блок Петра Порошенко Андрієвський Д.Й.Арешонков В.Ю.Барна О.С.Буглак Ю.О.Валентиров С.В.Горват Р.І.Давиденко В.М.Джемілєв М. .Довбенко М.В.Дубневич Б.В.Жолобецький О.О.Кіт А.Б.Козир Б.Ю.Кузьменко А.І.Куніцин С.В.Курячий М.П.Луценко І.С.Макар'ян Д.Б.Мамчур Ю.В.Мельниченко В.В.Немировський А.В.Павелко А.В.Палатний А.Л.Побер І.М.Рибак І.П.Саврасов М.В.Співаковський О.В.Сугоняко О.Л.Тіміш Г.І.Третьяков О.Ю.Урбанський О.І.Хлань С.В.Южаніна Н.П.Яніцький В.П.Єфімов М.В.Карпунцов В.В.Сабашук П.П.Алєксєєв С.О.Матузко О.О.Вадатурський А.О.Велікін О.М.Грановський О.М.Демчак Р.Є.Дмитренко О.М.Домбровський О.Г.Дубневич Я.В.Заболотний Г.М.Князевич Р.П.Кононенко І.В.Куліченко І.І.Курило В.С.Кучер М.І.Люшняк М.В.Македон Ю.М.Мельничук І.І.Паламарчук М.П.Порошенко О.П.Ричкова Т.Б.Спориш І.Д.Юрик Т.З.Яриніч К.В.Герасимов А.В.Гудзенко В.І.Дехтярчук О.В.Козаченко Л.П.Лубінець Д.В.Мельник С.І.Недава О.А.Фролов М.О.Бригинець О.М.Лівік О.П.Бакуменко О.Б.Шинькович А.В.Білозір О.В.
Народный Фронт Алексєєв І.С.Береза Ю.М.Бондар М.Л.Бурбак М.Ю.Величкович М.Р.Вознюк Ю.В.Гаврилюк М.В.Горбунов О.В.Данілін В.Ю.Дирів А.Б.Драюк С.Є.Кадикало М.О.Кірш О.В.Корчик В.А.Кремінь Т.Д.Кривошея Г.Г.Ксенжук О.С.Логвинський Г.В.Лунченко В.В.Мепарішвілі Х.Н.Пинзеник П.В.Побочіх М.О.Река А.О.Романюк В.М.Сочка О.О.Стеценко Д.О.Тетерук А.А.Хміль М.М.Шкварилюк В.В.Бабенко В.Б.Бендюженко Ф.В.Бойко О.П.Бриченко І.В.Васюник І.В.Войцеховська С.М.Геращенко А.Ю.Дейдей Є.С.Дзюблик П.В.Донець Т.А.Дроздик О.В.Єленський В.Є.Єфремова І.О.Колганова О.В.Котвіцький І.О.Кривенко В.В.Лапін І.О.Лук'янчук Р.В.Масоріна О.С.Медуниця О.В.Пашинський С.В.Підберезняк В.І.Поляков М.А.Савчук Ю.П.Соляр В.М.Сташук В.Ф.Унгурян П.Я.Федорук М.Т.Чорновол Т.М.
Группа партии Видродження Развадовський В.Й.Хомутиннік В.Ю.
Радикальная партия Олега Ляшко Амельченко В.В.Вовк В.І.Заружко В.Л.Купрієнко О.В.Лінько Д.В.Ляшко О.В.Силантьєв Д.О.Чижмарь Ю.В.Юзькова Т.Л.Вітко А.Л.Галасюк В.В.Кириченко О.М.Кошелєва А.В.Ленський О.О.Лозовой А.С.Рибалка С.В.Скуратовський С.І.Шухевич Ю.Р.
Группа «Воля народа» Березкін С.С.Молоток І.Ф.Петьовка В.В.
Внефракционные Герега О.В.Парубій А.В.Тарута С.О.
Проголосовали против полным составом фракции «Батькивщина» и «Самопомич».