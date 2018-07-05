 Нардепы не включили в повестку дня Рады законопроект №6688 о противодействии угрозам нацбезопасности в информсфере

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Предложение о включении в повестку дня и рассмотрении в четверг данного законопроекта поддержали лишь 158 депутатов из 358 присутствующих в сессионной зале. Не принимали участия в голосовании 109 нардепов, воздержались 32.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект (№6688).

21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

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