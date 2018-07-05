 Проезд в Киеве подорожает до 8 гривен с 14 июля, - Кличко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Гендиректор "Киевпастранса" Левченко, имея официальную зарплату в 16 тыс. грн, в 2016 году купил BMW за 1,15 млн грн, квартиру за 1,8 млн грн, а его жена - за 3,1 млн грн. ФОТО

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги", - отметил В.Кличко.

По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

"8 грн – это стоимость разовой поездки. Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости", - напомнил мэр.

Он добавил, что проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

Согласно финансовому плану "Киевпастранса", стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте с 15 июля намерены повысить до прогнозируемых 8 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией

Напомним за каденцию Кличка это уже не первое подорожание проезда в общественном транспорте. Так проезд в метро в феврале 2015-го подорожал с двух до четырех гривен, а в июне 2017 года стоил уже пять. Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Киева в феврале 2015 года вырос в 2 раза до трех гривен. В июне 2017 года поездка в троллейбусе, автобусе и трамвае возросла до четырех гривен.