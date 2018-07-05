EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Киевские новости
  918  20
Все про:Киев (16121) Кличко (2545) транспорт (1200) подорожание (104)

 Проезд в Киеве подорожает до 8 гривен с 14 июля, - Кличко

Разовый проезд в столичном транспорте подорожает до 8 гривен с 14 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: Гендиректор "Киевпастранса" Левченко, имея официальную зарплату в 16 тыс. грн, в 2016 году купил BMW за 1,15 млн грн, квартиру за 1,8 млн грн, а его жена - за 3,1 млн грн. ФОТО

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги", - отметил В.Кличко.

По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

"8 грн – это стоимость разовой поездки. Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости", - напомнил мэр.

Он добавил, что проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

Согласно финансовому плану "Киевпастранса", стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте с 15 июля намерены повысить до прогнозируемых 8 грн. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зайцев" в общественном транспорте Киева контролеры будут ловить вместе с полицией

Напомним за каденцию Кличка это уже не первое подорожание проезда в общественном транспорте. Так проезд в метро в феврале 2015-го подорожал с двух до четырех гривен, а в июне 2017 года стоил уже пять. Проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах Киева в феврале 2015 года вырос в 2 раза до трех гривен. В июне 2017 года поездка в троллейбусе, автобусе и трамвае возросла до четырех гривен. 

Источник: https://censor.net.ua/n3075012
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что этот тупой уеб@н за 4 года сделал для Киева?
 показать весь комментарий
 
 
Ничего!!! ..даже как бывший спортсмен не построил ни одного спортивного обьекта!! кста - комунальный транспорт во ВСЕХ странах мира убыточный т.к. обслуживает малоимущих!
 показать весь комментарий
 
 
Тупа влада може тільки піднімати ціни! Тому Кличко має достроково йти у відставку! Досить вже цього тупого управління!
 показать весь комментарий
 
 
Кличко похож на Черновецкого такой же космонавт
 показать весь комментарий
 
 
Плюньте на проезд боритесь с нашим президентом Порошенко за зарплаты и пенсии с человеческим лицом. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Проезд в Киеве подорожает до 8 гривен с 14 июля, - Кличко - Цензор.НЕТ 1721
 показать весь комментарий
 
 
Украиной правит быдло которое способно только на поднятие тарифов, цен, ставок и штрафов. Это быдло должно сидеть пожизненно за сдачу территорий Украины и за геноцид украинского народа.
 показать весь комментарий
 
 
за захват территорий будут сидеть твои Шойгу с Хутиными
 показать весь комментарий
 
Возьми шойгу и хуйла, и за то, шо они мои засунь их себе куда тебе приятно, придур млять.
 показать весь комментарий
 
У нас проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях - 25-30 центов (сотая часть доллара)
 показать весь комментарий
 
Це такі у вас зараз школи? Блін, а у нас усе фігово, нам брешуть, що сота частина долара це 1 цент...
Во тварі.
 показать весь комментарий
 
ого, до 25 евроцентов поднимут? страшно жить
 показать весь комментарий
 
за пів філіжанки кави, мож пів Києва проїхати.
 показать весь комментарий
 
В Таллине наоборот сделали бесплатный проезд, учись как надо Педалик.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПроезд в Киеве подорожает до 8 гривен с 14 июля, - Кличко
 
 
 
 
 
 вверх