 Хищение на проекте "Стена": САП завершила расследование по 8 подозреваемым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Отмечается, что этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После завершения этого процесса детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.

НАБУ напоминает, что должностных лиц Государственной пограничной службы Украины и представителей бизнеса подозревают в коррупционных злоупотреблениях, в результате которых интересам государства нанесен ущерб в размере более 16,68 млн гривен.

Так, детективы НАБУ и прокуроры САП инкриминируют совершение уголовных преступлений:

- начальнику управления капитального строительства ГНСУ - ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 ( "Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением") Уголовного кодекса Украины;

- бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ("Служебный подлог"), ч.2 ст.210 УК Украины;

- старшему офицеру Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору ООО АЗУ - ч.5 ст.191 УК Украины;

- бывшему директору ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь"- ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины;

- первому посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины; второму посреднику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

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Следствием было установлено, что хищение средств происходило через завышение объемов фактически выполненных работ. Также в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись. В ходе расследования детективы НАБУ инициировали судебные экспертизы, выезжали непосредственно на границу, где вместе с экспертами осуществляли досмотр участков для объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставления их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи. Досудебное расследование по приведенным фактам растраты средств государственного бюджета осуществляется с марта 2016 года.





В августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Два месяца спустя, в ноябре 2017 года, разоблачен и задержан еще один участник.

"Реализация проекта "Стена" продолжает оставаться в фокусе внимания детективов НАБУ: ряд эпизодов, связанных с этим проектом, выделены в отдельное производство - расследование по ним продолжается", - говорится в сообщении.

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Напомним, "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом Министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.