 Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Итак, сегодня Юлия Владимировна обвинила президента Порошенко в том, что он хочет развязать войну, чтобы были оккупированы дополнительно украинские земли, чтобы сорвать выборы и ввести военное положение. То есть по логике Тимошенко, войну на Донбассе из политических соображений ведет сам Порошенко, это ему надо. А с кем Порошенко договорился об оккупации новых районов Украины? С лидерами "ДНР" и "ЛНР" договорился Порошенко о продолжении войны, считает Тимошенко. Ну а Путин, Россия, они вообще как-то причастны к войне? Или это Порошенко заставляет Захарченко и это Захарченко сам с нами воюет, сам набирает в РФ солдат и оружие? Ни слова не сказала. Войну по логике лидера "Батькивщины" ведет Порошенко с "ДНР", Путин и Россия вообще ни причем. И это заявляет кандидат в президенты Украины, которая ни разу за годы войны не побывала на фронте. Так может, стоило бы туда разок съездить и посмотреть, кто с кем воюет? Или может разок хотя бы позвоните тем членам "Батькивщины", которые сейчас воюют на фронте? А то они без вас и не знали. Обычно украинские власти обвиняют в провокациях войны в Кремле - это развитие тезиса, что в Украине идет гражданская война. То есть сейчас на фронте гибнут люди, и по логике РФ они гибнут из-за интересов "хунты" в Киеве, а не потому, что Путин атаковал Украину. И если сейчас будут какие-либо бои на фронте, то теперь Кремль возьмет заявление Тимошенко и будет им размахивать - смотрите, мол, бои идут не из-за российских обстрелов, а из-за Порошенко. И Тимошенко теперь для пророссийского электората - миротворец, она против войны! Заявление Тимошенко - это очень опасный сигнал, когда в наш внутренний вопрос выборов один из кандидатов начинает использовать российские тезисы. На самом деле, все, что сказала Тимошенко - полное вранье.

А на самом деле, президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ, и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса, пытается ввести миротворческие силы на Донбасс. Хотя этот план без участия РФ нереалистичный, тем не менее, военное командование во исполнение требований Порошенко, запрещает любые активные действия на фронте, наши войска ограничены в применении вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, ограничены поставки боеприпасов в войска, не проводятся спланированные наступательные операции даже в тех районах, которые враг захватил вопреки договоренностям в Минске. Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС.

Поэтому слова Тимошенко ни на каких фактах не основаны, это реально подпевка российским СМИ", - отмечает журналист.

Напомним ранее Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками, подчеркнув, что "он хочет военное положение и чтобы все горело".