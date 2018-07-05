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Темы дня: Выборы-2019
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 Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов

Заявление кандидата в президенты Юлии Тимошенко о договоренности действующего Президента Украины Петра Порошенко с боевиками "Л/ДНР" - это не просто неадекватность, это действия в русле российской пропаганды, и если она не опровергнет свои слова, придется считать ее пророссийским кандидатом.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Итак, сегодня Юлия Владимировна обвинила президента Порошенко в том, что он хочет развязать войну, чтобы были оккупированы дополнительно украинские земли, чтобы сорвать выборы и ввести военное положение. То есть по логике Тимошенко, войну на Донбассе из политических соображений ведет сам Порошенко, это ему надо. А с кем Порошенко договорился об оккупации новых районов Украины? С лидерами "ДНР" и "ЛНР" договорился Порошенко о продолжении войны, считает Тимошенко. Ну а Путин, Россия, они вообще как-то причастны к войне? Или это Порошенко заставляет Захарченко и это Захарченко сам с нами воюет, сам набирает в РФ солдат и оружие? Ни слова не сказала. Войну по логике лидера "Батькивщины" ведет Порошенко с "ДНР", Путин и Россия вообще ни причем. И это заявляет кандидат в президенты Украины, которая ни разу за годы войны не побывала на фронте. Так может, стоило бы туда разок съездить и посмотреть, кто с кем воюет? Или может разок хотя бы позвоните тем членам "Батькивщины", которые сейчас воюют на фронте? А то они без вас и не знали. Обычно украинские власти обвиняют в провокациях войны в Кремле - это развитие тезиса, что в Украине идет гражданская война. То есть сейчас на фронте гибнут люди, и по логике РФ они гибнут из-за интересов "хунты" в Киеве, а не потому, что Путин атаковал Украину. И если сейчас будут какие-либо бои на фронте, то теперь Кремль возьмет заявление Тимошенко и будет им размахивать - смотрите, мол, бои идут не из-за российских обстрелов, а из-за Порошенко. И Тимошенко теперь для пророссийского электората - миротворец, она против войны! Заявление Тимошенко - это очень опасный сигнал, когда в наш внутренний вопрос выборов один из кандидатов начинает использовать российские тезисы. На самом деле, все, что сказала Тимошенко - полное вранье.

А на самом деле, президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ, и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса, пытается ввести миротворческие силы на Донбасс. Хотя этот план без участия РФ нереалистичный, тем не менее, военное командование во исполнение требований Порошенко, запрещает любые активные действия на фронте, наши войска ограничены в применении вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, ограничены поставки боеприпасов в войска, не проводятся спланированные наступательные операции даже в тех районах, которые враг захватил вопреки договоренностям в Минске. Никто не пытается удержать в армии настоящих бойцов, потому что Порошенко считает, что нам не надо атаковать и активно бить врага - и вот это как раз реальная, настоящая проблема. Миротворческие фантазии Порошенко приводят к тому, что Украина не может реализовать свое большое превосходство в силах на Донбассе. И это знают все, кто бывает в зоне ООС.

Поэтому слова Тимошенко ни на каких фактах не основаны, это реально подпевка российским СМИ", - отмечает журналист.

Напомним ранее Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками, подчеркнув, что "он хочет военное положение и чтобы все горело".

Источник: https://censor.net.ua/n3075007
 
   
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а кто сказал что он его враг?как раз очень даже наоборот
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Маски сняты, это ее последние гастроли.
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та да..и с трухановым она вышиванки вышивает..
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не выдержала бабка, сорвалась... это ее лебединая песня. поставит всех на уши - и пойдет на каникулы, поправлять ботоксную рожу, скандалистка чертова. это специально сделано, чтобы только о ней и говорили в ближайшие 2 месяца. С форумом пролетела, как фанера...
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Все, Тимошенко для меня нет. Если раньше я ее как-то рассматривал как меньшее зло при определенных обстоятельствах, то теперь - точно нет.
У нее и раньше были подобные проколы - мобилизовывать свой электорат громкими заявлениями и популизмом. Но это - красная черта.
ЮВ - Вы заигрались. Прощайте!
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а ты типа был ее сторонником? Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7257 сказочник
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Поскольку Бойко - непроходной, электорат рыгов кремлевские политтехнологи будут впрягать за Тимошенко. Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6905
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порошенко говорит правильные слова..а вся консерва у него в раде и администрациях сидит..
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она в каждый кабинет заходила в новом платье - за ней ходил костюмер с ее вешалками.(рассказывали московские журналисты).
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Тупая кремлёвская подстилка !! Нет слов !
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Господин Бутусов раскритиковал высказывание Тимошенко как один край небылицы о Порошенко и выдал собственный край. А истина как всегда посередине между краями.
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кто..нибудь ответит..почему у порошенко большинство из окружения пророссийские? Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3650
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Тот случай, когда даже #недорогенькі прозрели. И все же прав был Ляшко, назвав брехуху кремлевской зозулей. Заявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6266
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Тимошенко о желании Порошенко развязать войну - подпевка росСМИ и очень опасный сигнал, - Бутусов
 
 
 
 
 
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