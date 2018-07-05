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 Новый приговор объявившему голодовку украинцу Балуху - это расплата за его публичность, - Чийгоз

Зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз считает, что новый приговор Владимиру Балаху является расплатой российских властей аннексированного Крыма за публичную позицию украинского активиста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Заранее, практически зная, что это (его проукраинская позиция) кончится колонией, реальным сроком, Владимир не остановил свою борьбу. Он не стал "петлять", как многие это делали. Он четко и ясно выражал приверженность своей Родине, своему государству, своей нации. А это вызывает изжогу и ненависть сегодняшних оккупационных властей в Крыму. Именно ФСБ как раз и направляет все свои усилия на подавления вот такой формы выражения сопротивления, которое действует на массы, действует на самосознание людей в Крыму", – сказал Чийгоз.

По его словам, первого приговора колонии-поселения российским властям "было мало".

"Было ясно, что первого процесса было недостаточно. Ему дали только колонию-поселение – вмешалось ФСБ. Стало понятно, что этим новым обвинением его будут вести к реальному заключению за его позицию, его активную публичность уже находясь в тюрьме", – добавил он.

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5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что якобы нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3075002
 
 
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путін публічно зневажає право та юстицію, використовує фейкову російську юстицію в терористичних цілях, щоб показати який він всемогущий! Примусити путіна відпустити заручників можна тільки розбив російських терористів на фронті і оточивши їх для повного знищення. Тільки тоді путін можливо піде на якісь поступки, коли виникне небезпека масової здачі в український полон сотень та тисяч російських терористів, яких можна буде використати в Гаазі в якості свідків обвинувачення!
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