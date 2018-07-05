 Новый приговор объявившему голодовку украинцу Балуху - это расплата за его публичность, - Чийгоз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Заранее, практически зная, что это (его проукраинская позиция) кончится колонией, реальным сроком, Владимир не остановил свою борьбу. Он не стал "петлять", как многие это делали. Он четко и ясно выражал приверженность своей Родине, своему государству, своей нации. А это вызывает изжогу и ненависть сегодняшних оккупационных властей в Крыму. Именно ФСБ как раз и направляет все свои усилия на подавления вот такой формы выражения сопротивления, которое действует на массы, действует на самосознание людей в Крыму", – сказал Чийгоз.

По его словам, первого приговора колонии-поселения российским властям "было мало".

"Было ясно, что первого процесса было недостаточно. Ему дали только колонию-поселение – вмешалось ФСБ. Стало понятно, что этим новым обвинением его будут вести к реальному заключению за его позицию, его активную публичность уже находясь в тюрьме", – добавил он.

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5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Второе дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что якобы нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.