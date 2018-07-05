 1365 счетов "АКТАБАНКА" проверят на причастность к схемам "семьи" Януковича

Это постановление вступило в законную силу 27 июня, а обнародовали его 3 июля, информирует Цензор.НЕТ.

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Счета были открыты на физических и юридических лиц и использовались для того, чтобы обналичивать и выводить в тень "отмытые" через уклонение от уплаты налогов деньги.

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За 2012-13-й и четыре месяца 2014 года клиенты "АКТАБАНКА" вывели через свои счета налички на 65 млрд гривен. Также банк выдавал крупные кредиты и даже не хранил все паспортные данные в том числе клиентов, которым выдавал большие суммы наличных в валюте.

До банкротства "АктаБанка" журналисты-расследователи связывали его с днепровским миллионером, олигархом Вадимом Ермолаевым. Но он предметно в этом деле не проходит как подозреваемый, а компания, на которую был оформлен банк, даже пыталась (безуспешно) отсудить у НБУ 380 млн грн компенсации.

В материалах дела говорится, что к организации схемы был привлечены беглый президент Виктор Янукович, премьер Николай Азаров, тогдашний министр доходов и сборов Александр Клименко и другие руководители высших эшелонах государственной власти.

Следствие получило разрешение на доступ к банковским счетам, в частности, ООО СУГП "МАЛКОНН", ООО "ВОЛОНТЕР 2014", ООО "ГРАДЕКС", ООО "УМТ", ООО "НИКА ДНЕПР" и десятков других.

К слову, ООО "ВОЛОНТЕР 2014" - это бывшая одесская компания "Алвона", которую местные СМИ разоблачали в уклонении от уплаты кредитов на 75 тыс. грн "Укрсиббанку".