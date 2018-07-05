 Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский

Об этом пишет в Facebook блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На днях люди Ходаковского опубликовали новые свидетельства о преступлениях соратника Захарченко, боевика Вадима Погодина (Керчь) в 2014 году. Там весь набор - похищения людей, пытки в захваченном здании СБУ, расстрелы, мародерство. В комментарии пришли оппоненты, которые рассказали о преступлениях самого Ходаковского и его людей в 2014 году, про расстрелы гражданских лиц на базе Востока по улице Куйбышева, 128 и расположенную там же многометровую яму с трупами. Ну а потом все вместе в пылу спора стали писать об участии российских военных в боевых действиях. Судя по комментариям, российские "командировочные" не нравятся никому. Их обвиняют в том, что они не любят местных "ополченцев" и не берегут людей", - отмечает Казанский.

Далее он предлагает ознакомиться с отдельными рассказами террористов о злодеяниях своих соратников.

При этом Казанский отмечает, что можно было бы возразить, что паблик в ВК "Народная правда — Донбасс" создан неизвестно кем, и вообще может быть фейком. Однако, в комментариях к записям присутствуют Игорь Стрелков, Натан Донецкий (он же Анатолий Гелюх), а также ряд других боевиков "ДНР" или активных граждан, которые им сочувствуют.





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"Вот интересный комментарий о добровольцах и "командировочных". Как тут указывают — это "две больших разницы". И это правда. Некоторые наши продажные политики любят повторять, что Россия не воюет против Украины, а воюют только некоторые российские добровольцы. При этом они никогда не упоминают о "командировочных", хотя, как мы видим, их существования не скрывают и сами боевики "ДНР"", - отмечает блогер.

Далее следует комментарий боевика "Востока" Дениса Алехина о том, что "командовать 11 полком поставлены кадровики из РФ", которые "выживают местных командиров".

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Профиль Алехина в ВК

В довершение ко всему комментариях появляется Анатолий Гелюх (Натан Донецкий), который враждует с группировкой "Восток". Он добавляет к изложенному выше рассказ о подвигах людей Ходаковского в 2014 году.

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"В итоге, даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха и других замечательных ребят, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невинных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрубали пальцы, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. И все это происходило под чутким руководством кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками "Л/ДНР", - резюмирует Казанский.