 Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский

Об этом пишет в Facebook блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.
"На днях люди Ходаковского опубликовали новые свидетельства о преступлениях соратника Захарченко, боевика Вадима Погодина (Керчь) в 2014 году. Там весь набор - похищения людей, пытки в захваченном здании СБУ, расстрелы, мародерство. В комментарии пришли оппоненты, которые рассказали о преступлениях самого Ходаковского и его людей в 2014 году, про расстрелы гражданских лиц на базе Востока по улице Куйбышева, 128 и расположенную там же многометровую яму с трупами. Ну а потом все вместе в пылу спора стали писать об участии российских военных в боевых действиях. Судя по комментариям, российские "командировочные" не нравятся никому. Их обвиняют в том, что они не любят местных "ополченцев" и не берегут людей", - отмечает Казанский.
Далее он предлагает ознакомиться с отдельными рассказами террористов о злодеяниях своих соратников.
При этом Казанский отмечает, что можно было бы возразить, что паблик в ВК "Народная правда — Донбасс" создан неизвестно кем, и вообще может быть фейком. Однако, в комментариях к записям присутствуют Игорь Стрелков, Натан Донецкий (он же Анатолий Гелюх), а также ряд других боевиков "ДНР" или активных граждан, которые им сочувствуют.
"Вот интересный комментарий о добровольцах и "командировочных". Как тут указывают — это "две больших разницы". И это правда. Некоторые наши продажные политики любят повторять, что Россия не воюет против Украины, а воюют только некоторые российские добровольцы. При этом они никогда не упоминают о "командировочных", хотя, как мы видим, их существования не скрывают и сами боевики "ДНР"", - отмечает блогер.
Далее следует комментарий боевика "Востока" Дениса Алехина о том, что "командовать 11 полком поставлены кадровики из РФ", которые "выживают местных командиров".
Профиль Алехина в ВК
В довершение ко всему комментариях появляется Анатолий Гелюх (Натан Донецкий), который враждует с группировкой "Восток". Он добавляет к изложенному выше рассказ о подвигах людей Ходаковского в 2014 году.
"В итоге, даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха и других замечательных ребят, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невинных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрубали пальцы, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. И все это происходило под чутким руководством кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками "Л/ДНР", - резюмирует Казанский.
Но вот что власти Украины собираются кроме болтологии делать сейчас?
KonstantynKorol @KonstantynKorol 7 ч.7 часов назад
Юрий Касьянов Под грифом "Щодо кризи в Азовському морі". Всем рекомендую читать, весьма интересно. Речь идёт о постоянных задержаниях торговых судов, идущих в Мариупольский порт https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1814875551906424 …
1 hr ·
ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?
Уже четвёртый год говорят, что победа. Не согласен. В Славянске была сконцентрирована вся боевая группа под руководством Гиркина из Луганской и Донецкой областей. Учитывая местность и численность группировки, утверждаю: её можно было заблокировать и уничтожить. Для выполнения этой задачи у украинского главнокомандующего было достаточно сил и средств!
Но что мы получили? Колонна боевиков без проблем вышла из Славянска и зашла в Донецк. Напоминаю, в то время ещё была задействована авиация! Прослушивались их радиоволны, знали о точном времени выхода группы Гиркина, о ее численности. Знали в штабе, знал лично главнокомандующий... Но. Приказ на уничтожение так никто и не отдал.
Почему не отдали приказ уничтожить колонну? Вспомните, как тогда вели переговоры и Гиркин вещал по ТВ. Выходит, договорились. Сдать Славянск и занять Донецк. Другого объяснения бездействия руководства штаба и главнокомандующего не нахожу.
Так это победа или поражение? Если победа, тогда этот день нужно праздновать и поздравлять со сдачей Донецка. Разработать и утвердить орден "За сдачу Донецка". Ну а кому вручать, думаю, без меня знаете
Короче, нет ставки на патриотизм у украинской власти. А потом выгребают все военные проблемы за счёт простых ребят из сел . Как собственно и Майданы .