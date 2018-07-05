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 Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский

Когда в украинских СМИ или блогах появляются материалы о преступлениях и криминальном беспределе на территориях, подконтрольных "Л/ДНР", сторонники сепаратистов тут же начинают кричать, что все это выдумки и пропаганда. Однако для получения доказательств беспредела террористов и оккупантов РФ на Донбассе достаточно заглянуть на какой-нибудь сепаратистский паблик в соцсетях. Преступники из "ЛНР/ДНР" обвиняют там друг-друга в чудовищных деяниях, упоминая при этом роль российских кадровых военных.

Об этом пишет в Facebook блогер Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На днях люди Ходаковского опубликовали новые свидетельства о преступлениях соратника Захарченко, боевика Вадима Погодина (Керчь) в 2014 году. Там весь набор - похищения людей, пытки в захваченном здании СБУ, расстрелы, мародерство. В комментарии пришли оппоненты, которые рассказали о преступлениях самого Ходаковского и его людей в 2014 году, про расстрелы гражданских лиц на базе Востока по улице Куйбышева, 128 и расположенную там же многометровую яму с трупами. Ну а потом все вместе в пылу спора стали писать об участии российских военных в боевых действиях. Судя по комментариям, российские "командировочные" не нравятся никому. Их обвиняют в том, что они не любят местных "ополченцев" и не берегут людей", - отмечает Казанский.

Далее он предлагает ознакомиться с отдельными рассказами террористов о злодеяниях своих соратников.

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 01Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 02

При этом Казанский отмечает, что можно было бы возразить, что паблик в ВК "Народная правда — Донбасс" создан неизвестно кем, и вообще может быть фейком. Однако, в комментариях к записям присутствуют Игорь Стрелков, Натан Донецкий (он же Анатолий Гелюх), а также ряд других боевиков "ДНР" или активных граждан, которые им сочувствуют.

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 03
Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 04

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"Вот интересный комментарий о добровольцах и "командировочных". Как тут указывают — это "две больших разницы". И это правда. Некоторые наши продажные политики любят повторять, что Россия не воюет против Украины, а воюют только некоторые российские добровольцы. При этом они никогда не упоминают о "командировочных", хотя, как мы видим, их существования не скрывают и сами боевики "ДНР"", - отмечает блогер.

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 05

Далее следует комментарий боевика "Востока" Дениса Алехина о том, что "командовать 11 полком поставлены кадровики из РФ", которые "выживают местных командиров".

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 06

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Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 07

Профиль Алехина в ВК

В довершение ко всему комментариях появляется Анатолий Гелюх (Натан Донецкий), который враждует с группировкой "Восток". Он добавляет к изложенному выше рассказ о подвигах людей Ходаковского в 2014 году.

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский 08

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"В итоге, даже не открывая ни одно украинское СМИ, а просто слушая "ополченцев" из "Востока", а также Гиркина, Гелюха и других замечательных ребят, мы узнаем, что в Донецке "освободители" и "антифашисты" расстреливали и хоронили в ямах невинных гражданских лиц, пытали в подвалах СБУ жителей Донецка, которым отрубали пальцы, занимались мародерством и грабежами, сеяли террор. И все это происходило под чутким руководством кадровых офицеров из России, которые на самом деле и командуют боевиками "Л/ДНР", - резюмирует Казанский.

Источник: https://censor.net.ua/n3074989
 
 
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это понятно - не понятно как гиркин жил без проблем в киевской Лавре, как его задерживали и отпускали, как ему дали уйти из Славянска....
Но вот что власти Украины собираются кроме болтологии делать сейчас?

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский - Цензор.НЕТ 3429 KonstantynKorol‏ @KonstantynKorol 7 ч.7 часов назад
Юрий Касьянов Под грифом "Щодо кризи в Азовському морі". Всем рекомендую читать, весьма интересно. Речь идёт о постоянных задержаниях торговых судов, идущих в Мариупольский порт https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1814875551906424 …

Террорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский - Цензор.НЕТ 9707
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Точно так же,как живут мертведчук,новинский,вилкул,вся элитная мерзота
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Николай Цукур
1 hr ·

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?
Уже четвёртый год говорят, что победа. Не согласен. В Славянске была сконцентрирована вся боевая группа под руководством Гиркина из Луганской и Донецкой областей. Учитывая местность и численность группировки, утверждаю: её можно было заблокировать и уничтожить. Для выполнения этой задачи у украинского главнокомандующего было достаточно сил и средств!
Но что мы получили? Колонна боевиков без проблем вышла из Славянска и зашла в Донецк. Напоминаю, в то время ещё была задействована авиация! Прослушивались их радиоволны, знали о точном времени выхода группы Гиркина, о ее численности. Знали в штабе, знал лично главнокомандующий... Но. Приказ на уничтожение так никто и не отдал.
Почему не отдали приказ уничтожить колонну? Вспомните, как тогда вели переговоры и Гиркин вещал по ТВ. Выходит, договорились. Сдать Славянск и занять Донецк. Другого объяснения бездействия руководства штаба и главнокомандующего не нахожу.
Так это победа или поражение? Если победа, тогда этот день нужно праздновать и поздравлять со сдачей Донецка. Разработать и утвердить орден "За сдачу Донецка". Ну а кому вручать, думаю, без меня знаете
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Все просто щодо відповіді-уважно роздивіться морфологію фейса того хєркіна.
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А рашка возит свой балет по столицам Европы. Не все посольства Украины организовали протесты по Сенцову- и климкин это проглотил. Так что миф о классных руцьких в ЕС еще жив.
Короче, нет ставки на патриотизм у украинской власти. А потом выгребают все военные проблемы за счёт простых ребят из сел . Как собственно и Майданы .
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Без надзора ФСБ и СБУ ни одна операция не проходит
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В годы немецкой оккупации полицаи и власовцы тоже так много говорили и позировали на камеру и германскому, и кремлёвскому Фюреру это нравиться слушать
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Как-то писали, что стрелков участвовал в этнически чистках в Югославии .
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быдло даунбасовское,как и быдло хуйловское,друг друга стоят
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дамбасня не быдло, она торговые партнеры и переместители грузов с вальцманом и его мичпухой.
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А скільки бруду було вилито на СБУ, коли та затримувала обладнання для майнінгу призначене для терористів...
Терорист Гіркін і бойовики Ходаковського розповідають у мережі про свої злочини на Донбасі, скоєно під чуйним керівництвом кадрових офіцерів із Росії, - Казанський - Цензор.НЕТ 4396
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На биткоинах сейчас можно только обанкротиться.
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Отличная подборка, Денис !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наочная демонстрация ситуации в Донбабве, которую какой-то орк метко охарактеризовал - ЕБАЛА ЖАБА ГАДЮКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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еще раз поделюсь своими соображениями. почему до сих пор изя гиркин , знающий очень много и периодически наезжающий на хуйла, живой и здоровый??? думаю что он стрелочник (козел отпущения). если мировое сообщество сильно прижмет плешивого царька за все совершенные им грехи - в гаагу отправят гиркина. мол он виноват заигрался в войнушку - полез в луганду, сбил боинг по ошибки и т.д. не хуйлу же в гааге чалится, в конце концов не царское это дело!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррорист Гиркин и боевики Ходаковского рассказывают в сети о своих преступлениях на Донбассе под чутким руководством кадровых офицеров из России, - Казанский
 
 
 
 
 
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