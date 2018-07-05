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Темы дня: Выборы-2019
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 Сегодня планируется телефонный разговор с министром обороны США, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко планирует в четверг провести телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом.

Об этом сказал П.Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня планируется телефонный разговор с руководством США – с министром обороны", - заявил Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074980
 
   
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скоро будет общаться с фин разведкой США Сьогодні планується телефонна розмова з міністром оборони США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1081
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У нашего президента Порошенко совсем нет времени на личную жизнь. Ездит, стрелки забивает сильным мира сего, темы по телефону трет. Чувствуется, что человек сидит на своем месте.
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"Кухня успеха проста - заполняй пустые места"
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В интимных отношениях упражняйся в многословии! Сьогодні планується телефонна розмова з міністром оборони США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6309
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Если красавица за щечку брать стесняется, дай ей по печени, пусть покривляется! Сьогодні планується телефонна розмова з міністром оборони США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8533
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Пробуй на свежесть и валяй ваньку!
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Лебединой песней наслаждайся эффектом! Сьогодні планується телефонна розмова з міністром оборони США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3875
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по телефону , с министром обороны , можно только погоду обсудить ...всё бурного деятеля из себя корчит
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Сегодня планируется телефонный разговор с министром обороны США, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко планирует в четверг провести телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Джеймсом МэттисомИсточник: https://censor.net.ua/n3074980

Так ПЛАНИРУЕТ или ПЛАНИРУЕТСЯ? Всего две буковки на конце а смысл какой разный.
То ли Петя такой весь красавчег - а подайте мне министра обороны США!
А то ли Петя к телефону - босс звонит.
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будуть обговорювати як разом з днр напасти на україну щоб відмінити вибори ?
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Фамилия министра захарченко? Йуля сказала , что Президент с ним ведет переговоры...и даже дружит.
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На днях был телефонный звонок Порошенко пуйлу. Результатов никто не знает.
Видимо, ставленник пуйла Порошенко отчитался перед своим хозяином пуйлом о проделанной работе по уничтожению Украины.
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договаривался чтоб тот перед выборами напал. чтоб отменить выборы и воровать дальше под введенным ВП
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не исключено... Ибо фабрика Порошенко до сих пор не национализирована пуйлом,.. этим держит на крючке Петрушку
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у крайньому разі залишить повідомлення на автовідповідачі....
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наверное попросят вернуть Джавелины в свете предстоящей встречи Трампа с путиным в Хельсинки.... Сьогодні планується телефонна розмова з міністром оборони США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 39
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при этом сам министр , может и не знать , что у него был разговор с петей Сьогодні планується телефонна розмова з міністром оборони США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4070
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Фима, а вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?..
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ужасно секретный чувак...боицца шо трансляцию мацква пропустит?
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а канал связи какой сверхсекретный - телефон , секретнее только бабушки у подъезда
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Петрику, ти ж не облажайся, і наябідняйчай як тебе люди не люблять за те, що торгуєш з окупантом в умовах війни. Дивись, і тобі ніхто руки не подасть. Як хуйлу.. А це ж досягнення!!! І рейтинг підніме.
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Хай США вводить миротворців,бо ООН комизиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня планируется телефонный разговор с министром обороны США, - Порошенко
 
 
 
 
 
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