 Сегодня планируется телефонный разговор с министром обороны США, - Порошенко

Об этом сказал П.Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня планируется телефонный разговор с руководством США – с министром обороны", - заявил Порошенко.
Как Лазаренко в свое время.....
Президент Украины Петр Порошенко планирует в четверг провести телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Джеймсом МэттисомИсточник: https://censor.net.ua/n3074980
Так ПЛАНИРУЕТ или ПЛАНИРУЕТСЯ? Всего две буковки на конце а смысл какой разный.
То ли Петя такой весь красавчег - а подайте мне министра обороны США!
А то ли Петя к телефону - босс звонит.
инфаркт микарда
от такой рубец(с)
Видимо, ставленник пуйла Порошенко отчитался перед своим хозяином пуйлом о проделанной работе по уничтожению Украины.