 Сегодня планируется телефонный разговор с министром обороны США, - Порошенко

Об этом сказал П.Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня планируется телефонный разговор с руководством США – с министром обороны", - заявил Порошенко.

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