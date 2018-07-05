 На переговорах в Минске могут рассмотреть разблокирование освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ирина Геращенко

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а всё-таки разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову (украинский омбудсмен Людмила Денисова. - Ред.), Москалькову (российский омбудсмен Татьяна Москалькова. - Ред.), гуманитарную подгруппу, ТКГ и разблокировать процесс освобождения заложников", - сказала И.Геращенко журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.

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Как ожидается, очередное заседание ТКГ в Минске пройдет в среду, 11 июля.