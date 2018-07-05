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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 На переговорах в Минске могут рассмотреть разблокирование освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ирина Геращенко

Вопрос разблокирования процесса освобождения украинских политических заключенных, находящихся в РФ и на оккупированных РФ территориях, готовы рассмотреть на переговорах в Минске.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а всё-таки разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову (украинский омбудсмен Людмила Денисова. - Ред.), Москалькову (российский омбудсмен Татьяна Москалькова. - Ред.), гуманитарную подгруппу, ТКГ и разблокировать процесс освобождения заложников", - сказала И.Геращенко журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.

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Как ожидается, очередное заседание ТКГ в Минске пройдет в среду, 11 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3074979
 
 
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Пора бы эти анонсы убрать, а то ни фига не делают, только пиарятся на чужих судьбах людей. Кажется, сделай, потом транди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах в Минске могут рассмотреть разблокирование освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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