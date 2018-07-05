 Штаб ООС отказывает журналистам Цензор.НЕТ в аккредитации для работы в зоне боевых действий

Как информирует Цензор.НЕТ, такой ответ поступил из пресс-центра Штаба на запрос издания об аккредитации корреспондента.

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Свою позицию Штаб объясняет неурегулированностью статуса интернет-СМИ.

Ответ пресс-службы Штаба приводим полностью:

"Відповідно до статті 22 Закону України "Про інформацію" засоби масової інформації – це засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Статтею 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачено, що аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації - організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв.

Отже, чинне законодавство не містить визначення поняття засобу масової інформації в мережі Інтернет, а також не існує спеціального нормативно-правового акту, який би визначав їх статус, порядок створення та засади діяльності.

У зв’язку з цим, питання про акредитацію та статус журналістів таких інтернет-видань залишається неврегульованим.

Тому, якщо у Вашого інтернет-видання немає періодичного друкованого видання, радіо-, теле- каналу мовлення, які зареєстровані, як суб'єкт інформаційної діяльності, ми не можемо Вас акредитувати".

Материалы из зоны боевых действий на востоке Украины для Цензор.НЕТ пишут Виктория Ясинская, Виолетта Киртока и Валерия Бурлакова.

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