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Все про:журналистика (2237) СМИ (3080) операция Объединенных сил (314)

 Штаб ООС отказывает журналистам Цензор.НЕТ в аккредитации для работы в зоне боевых действий

Пресс-центр Объединенных сил отказывается аккредитировать корреспондентов для работы в зоне проведения ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой ответ поступил из пресс-центра Штаба на запрос издания об аккредитации корреспондента.

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Свою позицию Штаб объясняет неурегулированностью статуса интернет-СМИ.

Ответ пресс-службы Штаба приводим полностью:

"Відповідно до статті 22 Закону України "Про інформацію" засоби масової інформації – це засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Статтею 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачено, що аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації - організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв.

Отже, чинне законодавство не містить визначення поняття засобу масової інформації в мережі Інтернет, а також не існує спеціального нормативно-правового акту, який би визначав їх статус, порядок створення та засади діяльності.

У зв’язку з цим, питання про акредитацію та статус журналістів таких інтернет-видань залишається неврегульованим.

Тому, якщо у Вашого інтернет-видання немає періодичного друкованого видання, радіо-, теле- каналу мовлення, які зареєстровані, як суб'єкт інформаційної діяльності, ми не можемо Вас акредитувати".

Материалы из зоны боевых действий на востоке Украины для Цензор.НЕТ пишут Виктория Ясинская, Виолетта Киртока и Валерия Бурлакова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074978
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
ну по сути да, как они могут акреддитовать того кого нет ?
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Потрібно видати тижневик Цензор.нет, обмеженим тиражом, з головними подіями за тиждень! Думаю що популярність такого тижневика буде так само величезною, як і популярність Цензор.нет як Інтернет ресурсу! Влада сама підштовхує Цензор до розвитку в друкованому варіанті, а це збільшить читацьку аудиторію Цензора в рази! Я вже готовий передплатити тижневик Цензор.нет на рік! Хто ще готовий профінансувати розвиток незалежного ЗМІ в Україні?
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Може хоч тоді ми побачимо Цензор без дебільної російської контекстної та баннерної реклами?
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наверно ты будешь единственный кто его купит )))
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Звичайно що боти підписку не оформлять, тому той хто має підписку має мати пільги на форумі Цензора!
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чому будь-який підхід до комерціі на пострадянському просторі будується на засадах "я готови підтримати" у всьому світі бізнес це інше не соціальне явище і його діяльність ніяк не асоціюється з підходм допомжемо або підтримаемо
у бізнесі допомагають або підтримують тільки ті хто має з того хист.
може досить цих піонерських лозунгів ?
треба нехай віпускають, кому треба той підпише якщо це ще стане періодичним виданням

але на шпальтах друкованих виз каменти зможете залишити лише свої і почитати тільки їх
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На пострадянському просторі відсутній ринок як такий, тому немає вільної конкуренції як такої! Всі ЗМІ в Україні дотаційні, через те що не має ринку реклами, бо взагалі немає ринку товарів та послуг, на якому виграє кращий продавець - який вибудовує кращу стратегію виробництва, просування бренду, реклами! В Україні виграє тільки розенблядь та ахметови, коломойські та фірташі, косюки та порошенки, які не сплачують податки та мають корупційні домовленості про державну підтримку на мільярди доларів! Це не вільний ринок - це тотальна корупція та кримінал! А в такому тотально корупованому та криміналізованому суспільстві виживає тільки той хто має підтримку громади, підтримку основану не на ринкових засадах, а на ідеологічних та громадянських! Україна має в першу чергу підтримати та створити чесний бізнес, а вже чесний бізнес дасть гроші чесним політикам, та приведе чесну владу, яка припинить корупцію! Тому для України підтримка чесних бізнесменів це питання та завдання №1! Чесного бізнесу має стати більше ніж кримінального і тоді ситуація в країні зміниться!
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не будет, в печатном издании нельзя зайти на форум козлорылопарнокопытным, зраде, другим ненормальным и размазать фекалии тонким слоем.
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Можна друкувати статті разом з коментарями, це буде дуже цікавий досвід розвитку друкованих ЗМІ і додасть популярності Інтернет-порталу!
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прочитав 2 последние публикации Бутусова, то таки да, нечего им там делать, чтобы потом не рассказывать привселюдно где и какие части стоят с недокомплектацией
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у пророссийского интера есть , а у проукраинского цензора нет ...вот такая она - соевая власть
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по любому это фейк,ещё оос в акредитации никому не отказывал（если это не проросийские сми）
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проросийские сериалы он выдает, а не новости! (проросийские сериалы культивируют насилие, иждевенчество и глупость)
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Слава США! Пішов на... у тайгу кацап не митий.
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Ватоцапомордое, "твоя Украина" - это твоя паРаша Штаб ООС відмовляє журналістам Цензор.НЕТ в акредитації для роботи в зоні бойових дій - Цензор.НЕТ 2665
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на Интере кроме кацапской пропаганды бывают еще и новости?
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Интер ведь сосбствееность частичная кацапов . И власть это терпит . Безобразие
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"Украинский интер" это, клон засРанского "интер плюс" с опозданием на три - четыре часа....
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Нравится тебе интер...?... - смотри его сам...!!!... - а нам не рекламируй рыговско-хуйласосовскую помойку...!!!....
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Проблеми? Там не має новин це площадка для антиукраїнської пропаганди.
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Проукраинский цензор? Не смеши. Форум превратился в помойку кишащую мокшанскими тролями.
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ооо да！московитых тролей здесь хватает！
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Может, они маленьких детей без Букваря не хотят пускать в зону боевых действий?
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Они испугались что IgorL обнаружит, что Краз Фиона имеет бронирование по стандарту STANAG 4569 Level 2, а ведь крайне нужен Level 2+. Штаб ООС отказывает журналистам Цензор.НЕТ в аккредитации для работы в зоне боевых действий - Цензор.НЕТ 3911
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Включили дурака генералиссимусы!!,как и вся власть.Гендиктаторы.
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Военная сикретность и димократия со "свободой слова" вещи вообще не совместимые....
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Патаму, шо там нет военных действий. пэтя сказал пэрэмырря, значит пэрэмырря, нечего, короче, там освещать
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Правильно делают. Бутусов может "зрады" на много лет вперед накопать.
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ды! надо как при совке - чтоб никто не знал о косяках власти..
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Был такой деятель Семенченко, так он еще до начала наступления рассказывал как и какими силами хотят деблокировать Углегорск. Потом правда самый первый и свалил, угробив при этом Ису Мунаева.
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значить хочуть щось приховати або нагнути Бутусова. А ще верещать, що їм не вистачає засобів впливу на змі, подавай можливість блокування. А це не блокування роботи журналістів?
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и правильно делают, т.к на цензоре засилье шакалдных сраколизоботов, которым совсем не обязательно знать, что происходит на востоке... у них и без этого шикарно выходит зализывать и восхвалять своего соевого кумира...)))
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Как тут пели порохотролли......
Новый гениальный руководитель ООС...... Который все улучшит и всех победит!
А как была - старые штабные крысиные игрища, так и остались!
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многое поменялось в лучьшую сторону с приходом нового ком.оос,так что не надо наговаривать.если вы сидите дома на диване и у вас везде зрада,все руководители хреновые, приедьте в зону оос и сами посмотрите где что и как
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Если вы прям сейчас не сбросите фото с GPS и датой, что вы не передке -
то вы брехливая балаболка!
И что поменялось - по пунктам плиииз !
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Может ещё воп с разных сторон сфотать))) и координаты дать))) о чем ты пишешь? Нормальный командующим. Самое главное не кабинетный, а постоянно в войсках. Многим генсам далеко до него
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Не видають ліцензії і правильно роблять. Серед журналістів немало агентів Москви і вони працюють на ворога. Потрібно цей бардак припинять. На фронті мають бути тільки добре перевірені особи.
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Взагалі журналісти конче заважають. Особливо перед виборами.
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должны работать только военкоры а остальные гражданские сми подхватывать инфу
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Офіційно війни немає. Так що висвітлювати? Ще ж і вибори ось-ось. Як маленькі.
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Бутусова "поставили на місце" або Бутусову "вказали на місце", як правильно?
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Там банда такие творит дела ,что порядочным людям видеть нельзя !!!
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За это твари из так званных мгб будут висеть.
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Цензор не хорошо писал про дыбила Муженко и Полторака , когда склады взрывали один за одним....и про других "стратегов" тоже...

Вот ответка и прилетела.....
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Ничего цензор,если банда соевая протянет закон дурыника-патрошинского,вас первых по решению какого нибудь следака фсбу прикроют)))
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Да ладно, продолжит цензор перепечатывать "новости" 12ти часовой давности из мордокнижки, и все будет тип-топ. Ценность цензора не в статьях, а в форуме.
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Как можно давать аккредитацию представителям сайта с левым сертификатом безопасности.)))
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шоколадные боятся правды .а рассказать есть что .
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цензор это гражданская организация а не средство массовой иныормации
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Судя по засилью парашинских троллей на цензоре,то и правильно сделали,модераторы мышей не ловят,нормальные люди уходят,куда не плюнь,-попадёшь в вражину,..
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Очень много Цензор делает хорошей работы, но для всех ведь правила игры должны быть одинаковые. Ради этого и была Революция. А так получается что Цензор не СМИ, а гражданская организация. И просьба большая к редокторам подчистить российских троллей, то уважаемое информ-агенство превращается в российскую помойку.
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Придурки. Аккредитация должна производиться по предъявлению пресс-карты, которая является удостоверением личности журналиста международного образца (данные паспорта в ней тоже указаны). Все остальное - отсебятина. Меня в штаб-квартиру НАТО по пресс-карте пропускали без всяких вопросов.
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Посыпались кресты от модера))) Канеш, неприятно про себя правду читать...
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Тупая отмазка. Это еще раз показывает нежелание Порошенко показа реального положения дел на фронте. Или кто еще сомневается? Штаб ООС відмовляє журналістам Цензор.НЕТ в акредитації для роботи в зоні бойових дій - Цензор.НЕТ 5510
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реальное положение на фронте можно посмотреть на страничке оос
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Не отмазка, а правила для всех одинаковы. Цензор это ГОшка, а не СМИ. Каждый день работы десятки телеканалов, волонтеры пишут.
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Розумієте-це наче б, як операційну до хірурга рветься журналіст. Кожен має робити свою справу фахово.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШтаб ООС отказывает журналистам Цензор.НЕТ в аккредитации для работы в зоне боевых действий
 
 
 
 
 
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