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Все про:ОБСЕ (3206) Донбасс (16538) потери (1333) Хуг Александр (394)

 За неделю на Донбассе пострадали 6 мирных жителей, - Хуг

За минувшую неделю в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях пострадали 6 местных жителей.

Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"На минувшей неделе еще 6 мирных жителей пополнили перечень жертв среди местного населения, который постоянно увеличивается. С начала года СММ подтвердила информацию о 150 жертвах: 29 погибших и 121 ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

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А.Хуг также проинформировал, что 15 лиц погибли из-за подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах, 34 были ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3074973
 
 
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Порошенко подписал закон о нацбезопасности
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После одной эпичной опечатки теперь внимательно вчитываюсь во все новости, в которых фигурирует Хуг.
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Спостерігачі бачили, що до блока запобіжників камери СММ, встановленої за 1 км на південний захід від н. п. Широкине (20 км на схід від Маріуполя), під'єднано електричний кабель, який вів до об'єкта Збройних сил України, розташованого за 150 метрів на північний схід від місця встановлення камери. Місія звернулася за поясненнями щодо цієї ситуації до офіцера Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК).

СММ зафіксувала пробоїни від куль у вікнах житлових будинків у н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний захід від Донецька). У квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку на вул. Леніна, 86, спостерігачі бачили 3 пробоїни у 2 вікнах, що виходять на південь. За їхньою оцінкою, пробоїни утворилися від вогню зі стрілецької зброї, що вівся з південно-західного напрямку. Власниця квартири (70-79 років) повідомила спостерігачам, що приблизно о 19:30 1 липня вона почула звук розбитого скла, а потім побачила пробоїну у своєму вікні. У квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку На вул. Центральній, 87, члени патруля Місії бачили пробоїну у склі вікна, що виходить на західно-північний захід. Власниця квартири (80-89 років) повідомила спостерігачам, що близько 18:45 1 липня вона почула звук розбитого скла, а згодом побачила пробоїну у своєму вікні.
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ВСУ у ОБСЕ электроэнегию тырят. Я бы и камеру переставил. Они все равно слепые, когда кацапам членам мисии надо.
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кстати, сотрудники ОБСЕ, что гуляли на свадьбе ополченцев, так в ОБСЕ и работают
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа неделю на Донбассе пострадали 6 мирных жителей, - Хуг
 
 
 
 
 
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