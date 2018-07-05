 За неделю на Донбассе пострадали 6 мирных жителей, - Хуг

Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"На минувшей неделе еще 6 мирных жителей пополнили перечень жертв среди местного населения, который постоянно увеличивается. С начала года СММ подтвердила информацию о 150 жертвах: 29 погибших и 121 ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
А.Хуг также проинформировал, что 15 лиц погибли из-за подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах, 34 были ранены.
СММ зафіксувала пробоїни від куль у вікнах житлових будинків у н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний захід від Донецька). У квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку на вул. Леніна, 86, спостерігачі бачили 3 пробоїни у 2 вікнах, що виходять на південь. За їхньою оцінкою, пробоїни утворилися від вогню зі стрілецької зброї, що вівся з південно-західного напрямку. Власниця квартири (70-79 років) повідомила спостерігачам, що приблизно о 19:30 1 липня вона почула звук розбитого скла, а потім побачила пробоїну у своєму вікні. У квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку На вул. Центральній, 87, члени патруля Місії бачили пробоїну у склі вікна, що виходить на західно-північний захід. Власниця квартири (80-89 років) повідомила спостерігачам, що близько 18:45 1 липня вона почула звук розбитого скла, а згодом побачила пробоїну у своєму вікні.