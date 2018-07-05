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 Украина готова рассмотреть передачу России еще 13 человек для освобождения наших граждан, - Ирина Геращенко

Украинская сторона может рассмотреть возможность передачи Российской Федерации еще 13 человек и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, помимо 23 перечисленных ранее, в обмен на освобождение украинских граждан, удерживаемых в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Татьяны Москальковой. - Ред.) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан. – Ред.), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля", - сказала Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она отметила, что Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек, а также арестованного украинским судом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Геращенко напомнила, что российский омбудсмен Т.Москалькова перед посещением Украины предоставила список из 50 человек, с которыми она хотела встретиться. Вице-спикер уточнила, что это – лица, которые либо уже осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, либо подозреваются в этом.

Она подчеркнула, что 23 человека из этих 50 украинская сторона готова передать, о чем заявляла ранее. Также украинские компетентные органы проверили информацию об остальных лицах из этого списка. По итогам проверки, как отметила Геращенко, ряд лиц признали, что у них российское либо двойное гражданство.

Геращенко уточнила, что речь идет о руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском и еще 13 лицах, возможность передачи которых готов рассмотреть Киев.

Кроме этого, согласно озвученной Геращенко информации, в этом списке значатся такие фамилии: Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатарров, Синичак, Суханов, Шибаев, Юревич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3074970
 
 
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нужно каждого въезжающего в Украину срассеянина СБУ проверять по полной и по максимому паковать потенциальных деверсантов и террористов (в рашке 75 % населения такие ) фабриковать дела против граждан рф как делает кремлевская хунта. будет замечательный обменный фонд. Украина готова рассмотреть передачу России еще 13 человек для освобождения наших граждан, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6340
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Авакова включите в список, может хоть в роисии его посадят.
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Ставки растут. Интересно, эту Ирину Антон удовлетворяет?
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Идиоты, опять будут 5 отморозков на одного заложника менять.
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