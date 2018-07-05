 Удерживаемый наемниками РФ в плену украинский журналист Асеев неделю назад начал голодовку, - Фирсов

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке лидер политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Получил информацию о том, что украинский журналист Станислав Асеев, которого уже год держат в неволе боевики ДНР за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку. К такому решению его подтолкнуло плохое обращение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом. Прошу международные организации обратить внимание на факт голодовки и по возможности способствовать скорейшему обмену нашего журналиста и гражданина Украины", - заявил Фирсов.

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Связь с донецким блогером и автором проекта "Радіо Свобода" "Радио Донбасс.Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, пропала 2 июня 2017 года. Наемники РФ более месяца отказывались сообщить, где находится Асеев. В июле представители террористической группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста Станислава Асеева и позволили ему встретиться с матерью.