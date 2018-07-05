EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Общество
  395  5
Все про:голодовка (636) журналистика (2237) плен (1709) Фирсов (89) пленные (318) наемники РФ (517) Асеев (2)

 Удерживаемый наемниками РФ в плену украинский журналист Асеев неделю назад начал голодовку, - Фирсов

Донецкий блогер и автор проекта "Радіо Свобода" "Радио Донбасс.Реалии" Станислав Асеев, известный под псевдонимом Станислав Васин, которого наемники РФ удерживают в плену, объявил голодовку из-за нечеловеческих условий содержания.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке лидер политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ

"Получил информацию о том, что украинский журналист Станислав Асеев, которого уже год держат в неволе боевики ДНР за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку. К такому решению его подтолкнуло плохое обращение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом. Прошу международные организации обратить внимание на факт голодовки и по возможности способствовать скорейшему обмену нашего журналиста и гражданина Украины", - заявил Фирсов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналисты Украины и России требуют освободить удерживаемого боевиками репортера Асеева

Удерживаемый наемниками РФ в плену украинский журналист Асеев неделю назад начал голодовку, - Фирсов 01

Связь с донецким блогером и автором проекта "Радіо Свобода" "Радио Донбасс.Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, пропала 2 июня 2017 года. Наемники РФ более месяца отказывались сообщить, где находится Асеев. В июле представители террористической группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста Станислава Асеева и позволили ему встретиться с матерью.

Источник: https://censor.net.ua/n3074966
 
 
VEhrdlVYQk9RelF3V1VSU1oyUkRLekJNU2pnd1NrUlNaMlJETVRCTVdGRnphVGgyTUV4UVVYWjBRemN3VERkUmRFNURLekJNVEZGMWRFTjNaazVETWpCWlVGSm5Ua001TUV4RVVYVTVRelF3V1VoU1ozUkROREJNY2xGelNIcFJkamxETnpCTVdGRjJXSHBSZGpsRE56Qk1XRkYyWkVNNU1GbDJVWFJZZWxGMlpFTjNNRXhZVVhaT1F6a3dUR3BSZFhSRE5FbE9RMmN3UzFFOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кто этот мем распустил? По поводу голодовки. Может я за три года что-то забыл?
 показать весь комментарий
 
Интересно, ни один кацап в наших тюрьмах и не думает голодать, знает что кремлевским пофиг русня?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУдерживаемый наемниками РФ в плену украинский журналист Асеев неделю назад начал голодовку, - Фирсов
 
 
 
 
 
 вверх