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 Политика Украины, Происшествия
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 За неделю ОБСЕ зафиксировала свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за минувшую неделю зафиксировали в Донецкой и Луганской областях более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в четверг в Киеве первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"На минувшей неделе стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня, что уже не ново. Мы уже были свидетелями таких заявлений, поэтому отнеслись к ним с осторожным оптимизмом… за день до объявленного дня мы зафиксировали более 2 тыс. 700 случаев режима прекращения огня, и постепенно статистика снижалась. Стороны демонстрируют, что когда они желают прекратить насилие, они могут. За неделю режим прекращения огня нарушался 8 тыс. 292 раза, это на 50% больше, чем неделей ранее", - сообщил Хуг.

Он отметил, что с начала года миссия подтвердила 140 тыс. таких случаев, из них 6 тыс. раз огонь велся из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями об урегулировании ситуации на Донбассе.

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За неделю также наблюдатели зафиксировали 51 случай размещения тяжелого вооружения в нарушение договоренностей – 31 на подконтрольных Киеву территориях и 20 на неподконтрольных.

"26 июля возле неподконтрольного Тавричанского наш БПЛА зафиксировал 3 самоходных гаубицы, размещенных в нарушение. За 3 дня до этого на подконтрольной территории мы видели 5 гаубиц", - отметил первый замглавы миссии.

Хуг отметил, что с начала года было свыше 2 тыс. случаев такого размещения тяжелого вооружения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074957
 
 
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шел четвертый год шакаладного перемирия ...
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Вычесть у Ирки и Ко из зарплаты сумму бесполезно потраченных командировочных , и оштрафовать за низкую результативность труда!
В ВР Ирка кандидатов считает от нех-н делать, наверняка и в Минске - или шопится или в потолок плюет!
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Короче, фиксируют нарушения с обеих сторон. Ну и что нам с этого?
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а на скольких сепарских днюхах ( свадьбах, крестинах....) ОБСЕшники отметились?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа неделю ОБСЕ зафиксировала свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг
 
 
 
 
 
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