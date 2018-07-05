 За неделю ОБСЕ зафиксировала свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в четверг в Киеве первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"На минувшей неделе стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня, что уже не ново. Мы уже были свидетелями таких заявлений, поэтому отнеслись к ним с осторожным оптимизмом… за день до объявленного дня мы зафиксировали более 2 тыс. 700 случаев режима прекращения огня, и постепенно статистика снижалась. Стороны демонстрируют, что когда они желают прекратить насилие, они могут. За неделю режим прекращения огня нарушался 8 тыс. 292 раза, это на 50% больше, чем неделей ранее", - сообщил Хуг.

Он отметил, что с начала года миссия подтвердила 140 тыс. таких случаев, из них 6 тыс. раз огонь велся из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями об урегулировании ситуации на Донбассе.

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За неделю также наблюдатели зафиксировали 51 случай размещения тяжелого вооружения в нарушение договоренностей – 31 на подконтрольных Киеву территориях и 20 на неподконтрольных.

"26 июля возле неподконтрольного Тавричанского наш БПЛА зафиксировал 3 самоходных гаубицы, размещенных в нарушение. За 3 дня до этого на подконтрольной территории мы видели 5 гаубиц", - отметил первый замглавы миссии.

Хуг отметил, что с начала года было свыше 2 тыс. случаев такого размещения тяжелого вооружения.

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