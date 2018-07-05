 Мы вынуждены повысить тарифы на проезд во избежание кризиса в транспортной сфере столицы, - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, сообщили в пресс-службе Кличко.



Мэр отметил, что для обеспечения жизнедеятельности города власти столицы приходится принимать и непопулярные решения, в частности, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, которое должно состояться с 14 июля.



"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. - Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что нужно быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", - сказал Кличко.



Он пояснил, что сейчас коммунальные транспортные предприятия работают в убыток. Поэтому полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий. Также повышение тарифов позволит уменьшить суммы дотаций, выделяемых на покрытие убытков предприятий транспорта.



"Последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году - лишь корректировки отдельных его составляющих. А между тем в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за период 2015-2017 годы составляет 183%", - добавил он.



Вместе с тем, отметил мэр столицы, из-за недостаточного уровня заработной платы как в "Киевпасстрансе", так и "Метрополитене" недоукомплектован штат специалистов. Так, "Киевпасстрансу" не хватает одной четвертой от штата работников - там 2434 вакансий. "Киевскому метрополитену" несколько меньше - у них на сегодня 468 вакансий. А от укомплектованности этих предприятий зависит и безопасность киевлян, которые пользуются общественным транспортом", - отметил Кличко.



Нуждается в ремонте и подвижной состав киевского метрополитена, которым ежедневно пользуются в среднем полтора миллиона пассажиров. Также есть потребность в приобретении новых вагонов и ремонте 13 станций метро.



"Последнее, что я хочу подчеркнуть: сегодня все манипулируют цифрой 8 гривен за проезд. Это стоимость разовой поездки! Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем. И это все равно ниже его себестоимости!" - подчеркнул Виталий Кличко и добавил, что столичная власть оставляет бесплатный проезд для льготных категорий киевлян.