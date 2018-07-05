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 Политика Украины
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 "Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм", - МИД Украины выражает протест в связи с приговором Балуху

Министерство иностранных дел Украины выражает свой протест в связи с вторым незаконным приговором ранее уже незаконно осужденному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ. Призываем наших партнеров повлиять на Кремль для освобождения В.Балуха. Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных", - заявили в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу

Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм, - МИД Украины выражает протест в связи с приговором Балуху 01

Ранее оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу. 2 июля российский "прокурор" запросил 4 года колонии общего режима по обвинению Балуха в якобы дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (4 тыс. гривен).

Это дело против активиста сфабриковали по заявлению начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вторым приговором Балуху Россия выходит за границы здравого смысла, - МИД

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что якобы нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3074940
 
 
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Поганая вонючая Рашка только и способны что гадить. Скоты.
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Єдине чим можна припинити політичні репресії в росії і окупованих територіях, то це роз'єднання Мордору на частини.
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пам'ятаю, як тролятня верещала до арешту: от бачите, яка расєюшка добрая і гуманная! Бандєравєц аткравєнна знущаєтся, а єму за ето - нічєво!
так отож
не 37-ий же, фулє
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм", - МИД Украины выражает протест в связи с приговором Балуху
 
 
 
 
 
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