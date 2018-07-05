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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22130) история (1473) Киев (16121) музей (474) постановление (72)

 Рада запретила застройку Почтовой площади и поддержала создание исторического музея на месте раскопок

Верховная Рада приняла постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Документ поддержали 294 народных депутата.

Кроме того, его приняли вместе с поправками о создании национального музея на месте раскопок и запрета любого строительства, внесенными по инициативе нардепов-свободовцев Юрия Левченко и Андрея Ильенко.

Как известно, ранее на Почтовой площади планировалось возведение торгово-развлекательного центра. Однако в процессе строительства были обнаружены уникальные остатки городского прибрежного квартала древнего Киева. С тех пор между компанией и киевскими активистами ведется борьба за данную территорию.

19 апреля Киевсовет проголосовал за возвращение площади городу. Проект был принят в первом чтении. После этого были попытки продавить в него правки, согласно которым площадь останется за "инвестором", а полноценного музея на ней не будет.

Кроме того, на 7 июня в повестку дня сессии Киевсовета сначала был включен вопрос создания на Почтовой площади музея, однако потом его исключили.

20 июня активисты снесли ворота стройки на Почтовой площади и разбили палатки.

Журналист Аннабелла Морина заявила о начале голодовки, которую она не прекратит, пока площадь не вернут в собственность города.

Источник: https://censor.net.ua/n3074936
 
   
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Если бы еще на Старокиевской горе запретили любое строительство, вообще стали бы героями. А на Почтовой когда-то были старые ворота города (до нашествия татар).
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там, і так є заборони будівництва, але ж є дозволи!
я фундаменти воріт бачив, колись при совку, там де глобус зараз і пацан на коні))) - дерево, що було фундаментом воріт, розвалилось на друзки за день, як зробили розкоп!!!
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Плохо, что народ свою историю забывает. Кто-то когда-то сказал: народ не помнящий своего прошлого не имеет будущего.
В районе Контрактовой когда-то были защитные насыпи. Названия сохранились: нижний и верхний вал. А Золотые ворота были главным въездом в Киев.
Еще одна загадка - Змиевы валы. Их остатки можно увидеть в районе Украинки. Никто толком не знает когда и зачем они были построены. Сохранилась только легенда о Никите-Кожемяке, который запряг дракона.
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я не забуваю, і дітям своїм розказую!
забувають владні учілники, яких народ обирає за гречку!
потім ці "пани" пиляють, те що належить громаді!!!
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А які татари (не було цього слова), якщо ви забули про воїнів мордви у їх складі!
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точно, це були монголо-татари, але це по кацяпський версії історії, яка з"явилась,
коли петро-1) прорубав))) вікно в Європу
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Ага. Кацапы в 13 веке Киев спалили во главе с Путиным!
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Расскажи это Нестору Летописцу, мумия которого находится в Печерской лавре.
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гуд, але коли це буде реалізовано - культурний шар знищується...
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ай ай ай....это же теперь педалику придется деньги возвращать которые он от барыг за разрешение взял
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не волнуйся там и музей будет и еще 39 магазинов
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Кто в курсе кому принадлежит здание Реч порта? Какому то рыгу...)))
А был бы власник Какао Боб...стояв бы там уже шмаро шкряб))))
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Це рішення плюсом для партії "Свобода".
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пару лет назад по тв смотрел очень интересный историко-публицистический фильм о двух "сакральных" статуях, спроэктрированых одним и тем же скульптором Вучетичем и установленым в разные годы в разных странах.. Одна-это статуя "матушки-победительницы" в волгограде, а вторая этого же скульптора-Киевская статуя Батьківщина Мати. Так вот интересный момент. кацапская в волгограде установлена на месте древнего капища ордынцев с замахом меча в сторону северо-запада, т.е. на Киев (Украину). Наша Киевкская, ну вы все знаете, стоит спиной к правому берегу, а лицом к ордынцу на восток. Совпадение?...Не думаю. не могу нигде этот фильмец найти в инете уже несколько лет. может кто знает и смотрел, сбросьте ссылку плиз. Очень рекомендую!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада запретила застройку Почтовой площади и поддержала создание исторического музея на месте раскопок
 
 
 
 
 
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