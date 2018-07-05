 Рада запретила застройку Почтовой площади и поддержала создание исторического музея на месте раскопок

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Документ поддержали 294 народных депутата.
Кроме того, его приняли вместе с поправками о создании национального музея на месте раскопок и запрета любого строительства, внесенными по инициативе нардепов-свободовцев Юрия Левченко и Андрея Ильенко.
Как известно, ранее на Почтовой площади планировалось возведение торгово-развлекательного центра. Однако в процессе строительства были обнаружены уникальные остатки городского прибрежного квартала древнего Киева. С тех пор между компанией и киевскими активистами ведется борьба за данную территорию.
19 апреля Киевсовет проголосовал за возвращение площади городу. Проект был принят в первом чтении. После этого были попытки продавить в него правки, согласно которым площадь останется за "инвестором", а полноценного музея на ней не будет.
Кроме того, на 7 июня в повестку дня сессии Киевсовета сначала был включен вопрос создания на Почтовой площади музея, однако потом его исключили.
20 июня активисты снесли ворота стройки на Почтовой площади и разбили палатки.
Журналист Аннабелла Морина заявила о начале голодовки, которую она не прекратит, пока площадь не вернут в собственность города.
я фундаменти воріт бачив, колись при совку, там де глобус зараз і пацан на коні))) - дерево, що було фундаментом воріт, розвалилось на друзки за день, як зробили розкоп!!!
В районе Контрактовой когда-то были защитные насыпи. Названия сохранились: нижний и верхний вал. А Золотые ворота были главным въездом в Киев.
Еще одна загадка - Змиевы валы. Их остатки можно увидеть в районе Украинки. Никто толком не знает когда и зачем они были построены. Сохранилась только легенда о Никите-Кожемяке, который запряг дракона.
забувають владні учілники, яких народ обирає за гречку!
потім ці "пани" пиляють, те що належить громаді!!!
коли петро-1) прорубав))) вікно в Європу
А был бы власник Какао Боб...стояв бы там уже шмаро шкряб))))