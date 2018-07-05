 Рада запретила застройку Почтовой площади и поддержала создание исторического музея на месте раскопок

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Документ поддержали 294 народных депутата.

Кроме того, его приняли вместе с поправками о создании национального музея на месте раскопок и запрета любого строительства, внесенными по инициативе нардепов-свободовцев Юрия Левченко и Андрея Ильенко.

Как известно, ранее на Почтовой площади планировалось возведение торгово-развлекательного центра. Однако в процессе строительства были обнаружены уникальные остатки городского прибрежного квартала древнего Киева. С тех пор между компанией и киевскими активистами ведется борьба за данную территорию.

19 апреля Киевсовет проголосовал за возвращение площади городу. Проект был принят в первом чтении. После этого были попытки продавить в него правки, согласно которым площадь останется за "инвестором", а полноценного музея на ней не будет.

Кроме того, на 7 июня в повестку дня сессии Киевсовета сначала был включен вопрос создания на Почтовой площади музея, однако потом его исключили.

20 июня активисты снесли ворота стройки на Почтовой площади и разбили палатки.

Журналист Аннабелла Морина заявила о начале голодовки, которую она не прекратит, пока площадь не вернут в собственность города.