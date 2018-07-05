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 Политика Украины
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Все про:ВР (22130) каникулы (79) работа (400) расписание (14)

 Рада утвердила календарный план следующей сессии: первое заседание после каникул состоится 4 сентября

Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.

За соответствующее постановление проголосовали 257 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановлением предусмотрено начать девятую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва 4 сентября 2018 г., а закончить - 25 января 2019 г.

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На время проведения девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва календарным планом отводятся для:

- пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 9 недель

- работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 7 недель

- работы народных депутатов Украины с избирателями - 5 недель

- проведение "часов вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 9 часов.

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С целью создания благоприятных условий для более рационального использования рабочего времени в Постановлении учтены график проведения очередных сессий Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 8 по 12 октября 2018 г. и с 21 по 25 января 2019 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников, предусмотренные статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074935
 
 
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неделю поработали - можно и отдохнуть до 4-го сентября....
Вот как хорошо быть слугами народа.....
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т.е два месяца (июль-август)... как бы мимо... уработанных в хлам депутатов?
или нет?
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все порішили) - ото і на острови треба відправлятися !
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які канікули??
в Україні йде війна.
90% населення обікраденіі за межою бідності.
які канікули??
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А кого в Раде интересует население Украины?
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да 3,14здуйте в отпуск уже, і так напрацювалися....
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Походу,это не у них каникулы,а у страны в целом Рада затвердила календарний план наступної сесії: перше засідання після канікул відбудеться 4 вересня - Цензор.НЕТ 7048
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада утвердила календарный план следующей сессии: первое заседание после каникул состоится 4 сентября
 
 
 
 
 
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