 Рада утвердила календарный план следующей сессии: первое заседание после каникул состоится 4 сентября

За соответствующее постановление проголосовали 257 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Постановлением предусмотрено начать девятую сессию Верховной Рады Украины восьмого созыва 4 сентября 2018 г., а закончить - 25 января 2019 г.

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На время проведения девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва календарным планом отводятся для:

- пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 9 недель

- работы в комитетах, комиссиях, фракциях и группах - 7 недель

- работы народных депутатов Украины с избирателями - 5 недель

- проведение "часов вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 9 часов.

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С целью создания благоприятных условий для более рационального использования рабочего времени в Постановлении учтены график проведения очередных сессий Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 8 по 12 октября 2018 г. и с 21 по 25 января 2019 года, праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников, предусмотренные статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.