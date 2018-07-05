 Верховный Суд отклонил иск против Порошенко, поданный антикоррупционерами из-за Жебривского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на постановление суда.

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Активисты отмечают, что Верховный суд даже не захотел рассматривать дело и сразу постановил, что представители общественных организаций не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать указ президента.

В ЦПК отметили, что будут обжаловать это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека, поскольку считают, что основания для отказа - незаконны.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде.

Напомним, президент Украины назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.