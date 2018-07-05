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Все про:Верховный Суд (594) Жебривский (643) Порошенко (15079) ЦПК (9)

 Верховный Суд отклонил иск против Порошенко, поданный антикоррупционерами из-за Жебривского

Верховный суд Украины отказал активистам в открытии производства по иску против президента Петра Порошенко из-за назначения Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на постановление суда.

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Активисты отмечают, что Верховный суд даже не захотел рассматривать дело и сразу постановил, что представители общественных организаций не имеют права обращаться в суд, чтобы обжаловать указ президента.

В ЦПК отметили, что будут обжаловать это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека, поскольку считают, что основания для отказа - незаконны.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде.

Напомним, президент Украины назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3074933
 
   
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порошенко глава коррупции в Украине,добивает страну,враг в тылу
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Недавно на лахту устроился? Суетишься, материал подаешь конспективно, неразвернуто.
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Суд имени Пэти отклонил иск против Пэти? Поразительно!
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никто не сомневался.

они и сами знали, что не имеют права подавать иск в верховный суд,
но для пиара подали
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На барыгу- в барыжный суд подали!... Обхахочешься
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Мнение смердов царю не указ. Вообще-то, этого следовало ожидать ещё с момента попрания им всех законов - когда Порошенко назначил алкаша без образования генпрокурором. Дальше будет ещё хуже.
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Чудова картинка-загадка, її можна підписати "Знайдіть 2 екс-БЮТівців". Сюди б іще Надю - "героїню" докинути, зможете? Картинки вставляти ви вмієте, а ось з логікою вочевидь не дружите. В протилежному випадку не постили б дурниць від імені "народу думаючого" та Юлі "в білому".
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А Гаді "героїню" хто вмантулив? Юлька, логічний ви наш? "Знайдіть 2 екс-БЮТівців" а може ви пошукаєте ригів в БиПиПи? Гнилих людців, які пройшли в політику завдяки ЮВТ, а потім по підлому зрадили "вароффку" - вистачає. Тільки її вина в чому? Слава Богу, що вони самостійно засвітилися як підлі, зрадливі змії підколодні. Альтернативи ЮВТ і "Батьківщині" - не бачу.
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Востановить в Украине Народную справедливость, уже можно будет только увы - НЕЗАКОННЫМ, РЕВОЛЮЦИОННЫМ путем... ТОЧКА
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Ост в наступному році обереш гарну владу.
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Ты в курсе, что тебя скоро " округлят"? Карьера!
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А почему незаконным путем? Если власть по своей сути антинародна, то народ имеет полное право ее свергнуть.
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Убийство разве законно?! я говорю об этом, потому что мирно власть Народу уже никто не отдаст..
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Почему незаконным???Если в стране не работают законы,то судьёй становится народ! Ты читал конституцию США? Там сказано-в случае нарушения прав народа,он ИМЕЕТ ПРАВО НА ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ! Это самая демократичная Конституция.
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хм.. а у нас самый-самый "демократичный" през-барыга...который готов залить Украину кровью чтобы остаться у власти...
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Ото ж бо й воно! Якщо слова не допомагають,треба пиздити!
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А какое еще решение мог принять коррупционный суд?
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Хаха, да как они только посмели на гаранта вякнуть, он же непогрешим.
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если народ не может реализовать свои конституционные права в законный способ,
любые действия народа по изменению этой ситуации будут законны ...
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это как раз и есть деиократия. Сначала низние суды пройти надо
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сначала в обычный суд подавать надо. тот кто шел в верховный - знал результат зарание.
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верховный суд - для касаций или как там
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Зря отклонил.Могли б показать народу сказочку,що даже Президента могут судить.Мол демократия.Все дела Верховний Суд відхилив позов проти Порошенка, поданий антикорупціонерами через Жебрівського - Цензор.НЕТ 2731
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Ну вот и проявилось коррупционное мурло этого Высшего Сходняка. Это еще один аргумент, что всех их, после второго этапа "Революции достоинства", надо будет увольнять через мусорный бак а затем судить.
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В Україні немає демократії. Демократія за визначенням може бути тільки представницькою. Тобто мене, українця, може прелдставляти лише українець. Не жид, не циган, не вірменин, не кацап. Тільки українець. Яким чином в ВР опинились 43% депутатів жидів и 37% депутатів-кацапів? Це при тому що жидів в Україні 0,2%, кацапів -17%, а українців 78%? Ми маємо злочинне, корумповане та досить організоване угрупування яке захопило владу в країні в інтересах меншості. Вдумайтесь - 43% депутатів представляють єтнічну меншину в 0,2% і діють в інтересах цієї меншини. Тут демократією і не пахне!
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С нашими доходами,Украина не может себе позволить демократию
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВерховный Суд отклонил иск против Порошенко, поданный антикоррупционерами из-за Жебривского
 
 
 
 
 
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