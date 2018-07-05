 Переговоры с террористами в 2014 году сорвали спецслужбы РФ, - Парубий на суде по делу Ефремова

Об этом Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, давая показания по делу экс-нардепа Александра Ефремова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему убеждению, эти люди (участники переговоров со стороны наемников РФ. - Ред.) не были самостоятельны. Более того, насколько мне известно, на определенном этапе уже прибыли группы из России и из Крыма - группы координаторов из ГРУ и ФСБ, их называли "Старшая сестра" и "Младшая сестра", которые координировали эти действия. И по перехваченным данным, которые я получал от представителей наших спецслужб, я четко понимал, что именно российские кураторы делают все, чтобы не допустить каких-либо согласований, и главное - не допустить освобождения помещений СБУ", - сказал Парубий.

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В своих показаниях он подчеркнул, что именно в Луганске по сравнению с другими захваченными городами Донбасса "боевики были вооружены современным оружием и находились в помещении (областной СБУ. - Ред.), которое было хорошо оборудовано для защиты от каких-либо действий".

По его словам, в переговорах, которые продолжались шесть или семь дней, он участвовал вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Андреем Левусом, со стороны террористов были Алексей Карякин, Алексей "Немец" Рельке и юрист, фамилию которого Парубий не вспомнил. Обсуждался вопрос сдачи наемниками РФ оружия и освобождения помещений захваченной ими луганской СБУ. Террористы требовали за это амнистию для спецназовцев "Альфы" и "Беркута", а также для участников захвата здания СБУ. Кроме того, они настаивали на проведении "референдума".

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Парубий после консультации с тогдашним и.о. президента Украины Александром Турчиновым от его имени обещал амнистию тем, кто не совершил тяжких преступлений. Но из-за вмешательства кураторов из российских спецслужб переговоры были сорваны.

Допрос Парубия проходил в режиме видеоконференции. Свидетель находился в помещении Подольского районного суда г. Киева.

Старобельский районный суд в процессе по обвинению народного депутата предыдущего созыва, возглавлявшего фракцию "Партии регионов" Александра Ефремова в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене объявил перерыв до 11:00 пятницы, 6 июля, в связи с ходатайством свидетеля председателя Верховной Рады Андрея Парубия, пишет Интерфакс-Украина.

"Суд по обвинению Ефремова в госизмене объявил перерыв до 11.00 пятницы 6 июля в связи с ходатайством свидетеля Парубия о необходимости присутствия последнего на заседании Верховной Рады", - сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Фамилия Ефремова фигурировала в справках, которые я получал от спецслужб, как человека, который опекал Луганской регион", - заявил А.Парубий во время судебное заседания по делу А.Ефремова.

Он подчеркнул, что непосредственных контактов с А.Ефремовым у него в тот период не было.

Напомним, экс-глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины. Экс-"регионал" обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и государственной измене.