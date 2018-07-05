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Все про:Ефремов (1506) Луганск (2953) Парубий (1685) суд (21076) наемники РФ (517)

 Переговоры с террористами в 2014 году сорвали спецслужбы РФ, - Парубий на суде по делу Ефремова

Весной 2014 года переговоры с боевиками, которые захватили помещение СБУ в Луганске, блокировали представители российских спецслужб.

Об этом Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, давая показания по делу экс-нардепа Александра Ефремова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"По моему убеждению, эти люди (участники переговоров со стороны наемников РФ. - Ред.) не были самостоятельны. Более того, насколько мне известно, на определенном этапе уже прибыли группы из России и из Крыма - группы координаторов из ГРУ и ФСБ, их называли "Старшая сестра" и "Младшая сестра", которые координировали эти действия. И по перехваченным данным, которые я получал от представителей наших спецслужб, я четко понимал, что именно российские кураторы делают все, чтобы не допустить каких-либо согласований, и главное - не допустить освобождения помещений СБУ", - сказал Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий в режиме видеоконференции дает показания в суде по делу Ефремова

В своих показаниях он подчеркнул, что именно в Луганске по сравнению с другими захваченными городами Донбасса "боевики были вооружены современным оружием и находились в помещении (областной СБУ. - Ред.), которое было хорошо оборудовано для защиты от каких-либо действий".

По его словам, в переговорах, которые продолжались шесть или семь дней, он участвовал вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Андреем Левусом, со стороны террористов были Алексей Карякин, Алексей "Немец" Рельке и юрист, фамилию которого Парубий не вспомнил. Обсуждался вопрос сдачи наемниками РФ оружия и освобождения помещений захваченной ими луганской СБУ. Террористы требовали за это амнистию для спецназовцев "Альфы" и "Беркута", а также для участников захвата здания СБУ. Кроме того, они настаивали на проведении "референдума".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест экс-регионалу Ефремову до 13 августа

Парубий после консультации с тогдашним и.о. президента Украины Александром Турчиновым от его имени обещал амнистию тем, кто не совершил тяжких преступлений. Но из-за вмешательства кураторов из российских спецслужб переговоры были сорваны.

Допрос Парубия проходил в режиме видеоконференции. Свидетель находился в помещении Подольского районного суда г. Киева.

Старобельский районный суд в процессе по обвинению народного депутата предыдущего созыва, возглавлявшего фракцию "Партии регионов" Александра Ефремова в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене объявил перерыв до 11:00 пятницы, 6 июля, в связи с ходатайством свидетеля председателя Верховной Рады Андрея Парубия, пишет Интерфакс-Украина.

"Суд по обвинению Ефремова в госизмене объявил перерыв до 11.00 пятницы 6 июля в связи с ходатайством свидетеля Парубия о необходимости присутствия последнего на заседании Верховной Рады", - сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Фамилия Ефремова фигурировала в справках, которые я получал от спецслужб, как человека, который опекал Луганской регион", - заявил А.Парубий во время судебное заседания по делу А.Ефремова.

Он подчеркнул, что непосредственных контактов с А.Ефремовым у него в тот период не было.

Напомним, экс-глава фракции "Партии регионов" Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины. Экс-"регионал" обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3074931
 
 
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США с террористами переговоры не ведут!
А этот какой то бред несет!
С этими уродами можно переговариваться только хорошо надавив на горло!
А просто "посидеть поболтать" - чем они в Минске занимаются.......... Мы все видим результаты!
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Та шо вы гаварите. Пример США вааще заепись. Откуда ж те терарысты берутся? Где бабло и человеков берут для своих "целей"? Каким образом условные дети гор в Афганистане смогли сбивать савецкие геликоптеры? Пачему во всех епенях всплывала везде зброя с вечно торчащими ушами либо американскими, либо савецкими? Или может игил сам по себе образовался от некуй делать, а то, шо там керуют бывшие граждане из стран савецкого саюза (привет рабсии) и бывшее военное руководство с Ирака (привет асашай), то это просто збиг обставын?
Сами дракона выращивают, сами потом "хероически" с ним борЮтся за гроши налогоплательщиков и сопутствующие ништяки. Если б не было терроризма, то его б обязательно нужно было бы придумать
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А к чему это сравнение дара с яичницей?
А что? Партизаны - патриоты Афганистана были во время Афганской признаны террористами? Или это было уже позже?
И вы вообще в общую кучу смешали и времена, и полит. силы, и партизанскую борьбу и международ. терроризм?
Так с точки зрения лугандона наши солдаты тоже террористы! И не будем забывать по каким статьям судят в рашке наших граждан!
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А кто говорил, "Кто они такие, чтобы с ними разговаривать?"? Даже осенью 2014 в Минск послали Кучму, а не официального представителя власти. А теперь оказывается спецслужбы РФ виноваты. Как и во всех остальных бедах.
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А если бы не вели переговоры с террористами а выбили тех трех алкашей из донецкой ОГА силой то сейчас бы на дамбасе войны и десятков тысяч жертв небыло бы. Но все факты говорят о том что украинская власть целенаправленно сдала дамбас.
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Вот-вот.
"боевики были вооружены современным оружием и находились в помещении (областной СБУ. - Ред.), которое было хорошо оборудовано для защиты от каких-либо действий"

А как же эти несколько алкашей, вооруженных палками и парой дедовских пистолей, смогли выбить из так хорошо оборудованного здания СБУ сбушников? Почему же их нельзя было выбить обратно тем же способом, имея гораздо больший человеческий и технический ресурс? Вопросы, конечно, риторические. Да и Славянск по-началу захватил и держал в страхе жалкий десяток упырей. Все делалось для того, чтобы спустить все на тормозах и дать возможность перерасти этим событиям в полноценную войну.
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А чего не выбивал ,а сидел на диване с бутылкой пива? Выбивальщик, ты хоть видел автомат вживую, или клава от компа твое грязное оружие ? )))
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...именно в Луганске по сравнению с другими захваченными городами Донбасса "боевики были вооружены современным оружием и находились в помещении (областной СБУ. - Ред.), которое было хорошо оборудовано для защиты от каких-либо действий".

Короче, неприступная крепость. Капец. С одной стороны целое государство с бравым и кровавым (почему-то) пастором. С другой - группа людей, закрывшихся в здании. В результате - пшик.
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И тем не менее, горстка алкашей из неприступной крепости сбушников выбила без проблем.
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четко понимал и не предпринял никаких мер
а если принял, то какие?
крым втихаря слили, потом донецк и луганск
а на повествтке дня ВР децентрализация (автономизация) двух обычных украинских областей
псы. когда уже этих ссук уберут оттуда? никто не знает? где яроши и белецкие?
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Тю, а тут кажуть шо варовка вела перемовини... Шош ти так спалився?
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Переговоры с террористами в 2014 году сорвали спецслужбы РФ, - Парубий на суде по делу Ефремова - Цензор.НЕТ 9444Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiЧитать @FashikDonetskiyЕщеС днём сдачи Донецка поздравляю всех сокамерников.
Считайте меня кем угодно,но сука я, гражданский, знал за выход колонны гиркина за три дня из Славянска.

Кстати, колонна 40 км шла и потом вернулась за техникой в Константиновку.

В тот день мы могли закончить войну.
Грустно
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"В тот день мы могли закончить войну"

Щазз. Хуйло б сиділо склавши руки і дивилось на це. Ага.
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нада сидеть тихо, ато роттердам ++ и у лолы отпадет?
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