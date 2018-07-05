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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (69846) санкции (6835) Евросоюз (11975) Йозвяк (6)

 ЕС втихую продлит экономические санкции против РФ на полгода, - журналист Йозвяк

Сегодня Европейский Союз продолжит экономические санкции против России еще на полгода.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Неафишируемая процедура пролонгации экономических санкций ЕС против России завершится сегодня в 16:00. После этого санкции будут продлены еще на шесть месяцев. В официальном журнале решение появится в понедельник", - написал он.

ЕС втихую продлит экономические санкции против РФ на полгода, - журналист Йозвяк 01

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3074928
 
   
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ну хоть что то
ждем пламенного выступления ПАП по этому поводу
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ага, заодно и по поводу этого ЄС "тихо" продовжить економічні санкції проти РФ на півроку, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 7329

З російських банків раптово зняли санкції:
04 липня 2018 р. 19:20 Частину економічних обмежень з компаній, до яких свого часу українська сторона застосувала санкцію "попередження виведення капіталів за межі держави", зняв Національний банк. Відповідне рішення напередодні ухвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Антиросійські санкції в Україні знято? За даними НБУ, цим установам "дозволили виконувати свої зобов'язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати обов'язкові платежі до бюджету, виплату заробітної плати тощо". Документ набув чинності вже сьогодні, 4 липня. Зазначається, що Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв'язку, платіжними організаціями. Російські активи в Україні "Пунктом 4 рішення РНБО від 21 червня 2018 року Кабінету Міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що застосовуються до осіб, передбачених пунктом 2 цього рішення", - йдеться в офіційній заяві НБУ..
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може нбу сам будет решать,что стране выгодно?тем более,что у него есть на это полномочия...в отличие от обитателей цензора.с неясным происхождением аккаунтов ЄС "тихо" продовжить економічні санкції проти РФ на півроку, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 3972
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Гыга,а в Мордоре есть украинские банки? ЄС "тихо" продовжить економічні санкції проти РФ на півроку, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 1949
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о, откладыватель шыкаладных личинок появился. давненько не видела шото индейцы и стрелки прогуливают
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так шо?таки луизы рашать будут?или все таки лучше специалистов вызвать? ЄС "тихо" продовжить економічні санкції проти РФ на півроку, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 7646
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А почему втихую. Чего им стесняться или бояться?
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та да. после 4-х лет життя па-навому Украине уже ничего не страшно.
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Сразу бы на 50 лет наперед ввели бы, чтобы каждые полгода зря не собираться
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раз в полгода встретиться, потрепаться... выпить-закусить, лепота
ЄС "тихо" продовжить економічні санкції проти РФ на півроку, - журналіст Йозвяк - Цензор.НЕТ 9424

а сразу на 50 лет это скучно
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це в них консенсус, такий...
тобто кацапи заносять кеш, деяким членам) ЄС, а вони роблять вигляд, що то є санкції!
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Так ведь страна же у них нищая. Откуда может взяться кеш?
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а страна тут при чем? не надо путать страну и хозяев страны, сидящих на трубе с газом и трубе с нефтью. у них с кешем все ок, хватает нефтерубликов прикормить и Германию, и десяток холуев помельче.
Украина вон тоже нищая, а андруша кобельов премию в 46 миллионов опа и получил.
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Нехатят портит имидж хуйлу на мундиале. Так в тихую и отменят. Европа старая шлюха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС втихую продлит экономические санкции против РФ на полгода, - журналист Йозвяк
 
 
 
 
 
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