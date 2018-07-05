 ЕС втихую продлит экономические санкции против РФ на полгода, - журналист Йозвяк

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Неафишируемая процедура пролонгации экономических санкций ЕС против России завершится сегодня в 16:00. После этого санкции будут продлены еще на шесть месяцев. В официальном журнале решение появится в понедельник", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.
ждем пламенного выступления ПАП по этому поводу
З російських банків раптово зняли санкції:
04 липня 2018 р. 19:20 Частину економічних обмежень з компаній, до яких свого часу українська сторона застосувала санкцію "попередження виведення капіталів за межі держави", зняв Національний банк. Відповідне рішення напередодні ухвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Антиросійські санкції в Україні знято? За даними НБУ, цим установам "дозволили виконувати свої зобов'язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати обов'язкові платежі до бюджету, виплату заробітної плати тощо". Документ набув чинності вже сьогодні, 4 липня. Зазначається, що Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв'язку, платіжними організаціями. Російські активи в Україні "Пунктом 4 рішення РНБО від 21 червня 2018 року Кабінету Міністрів України разом із Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що застосовуються до осіб, передбачених пунктом 2 цього рішення", - йдеться в офіційній заяві НБУ..
https://youtu.be/oeLSdq9_k0Y
а сразу на 50 лет это скучно
тобто кацапи заносять кеш, деяким членам) ЄС, а вони роблять вигляд, що то є санкції!
Украина вон тоже нищая, а андруша кобельов премию в 46 миллионов опа и получил.