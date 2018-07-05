 ЕС втихую продлит экономические санкции против РФ на полгода, - журналист Йозвяк

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Неафишируемая процедура пролонгации экономических санкций ЕС против России завершится сегодня в 16:00. После этого санкции будут продлены еще на шесть месяцев. В официальном журнале решение появится в понедельник", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.