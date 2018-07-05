 Дело экс-нардепа Шепелева: Банкир Дядечко рассказал о "схемах" с "Родовид банком" и заказе на его убийство. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер".

Перед началом допроса Дядечко представился председателем наблюдательного совета банка "Союз" и директором компании "СБ Капитал", а также сообщил, что знает Шепелева с 2009 года.



Прокурор и Дядечко со своим адвокатом.

Во время 2-часовой речи Дядечко рассказал о себе, о знакомстве с Шепелевым, о деятельности в "Родовид банке" и двух покушениях на убийство, якобы заказанных Шепелевым.

"Я являлся одним из акционеров "Родовид банка" и до июля 2009 - вице-президентом... "Родовид банк" активно рос, и по капиталу и кредитному портфелю мы к середине 2008 года вошли в 20-ку крупнейших банков Украины...

В 2008 году произошел финансовый кризис... В "Родовид банке" образовался разрыв порядка 200 млн грн. "Родовид банк" попросил рефинансирование у Национального банка. Первый транш был предоставлен... Но тем не менее банковский кризис продолжался и правительством было принято решение о рекапитализации ряда банков... От меня и других акционеров согласие было получено... Но до этого Национальный банк ввел режим временной администрации. В феврале-марте 2009 временным администратором был назначен Сергей Щербина, вслед за которым, практически одновременно, приехал и занял ключевой пост в банке Шепелев Александр, который был народным депутатом Украины и членом комитета по финансово-банковской деятельности".

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Дядечко рассказал, что Шепелев привел в "Родовид банк" своих менеджеров, которые ранее работали в его "Европейском банке рационального финансирования". В то же время Дядечко подчеркнул, что отношения у них были нормальные и рабочие.

"В июле 2009 года ко мне подошел временный администратор Щербина и попросил написать заявление об увольнении, обьяснил, что Кабинету Министров, министерству финансов... не нравиться, что среди менеджеров банка остаются бывшие акционеры. Я абсолютно понимаю ситуацию... написал заявление... До июля 2009, до моего увольнения, насколько я помню, я даже не был знаком с Александром Шепелевым. После увольнения меня попросил приехать в банк Денис Горбуненко, который выполнял функции советника Щербины, бывший председатель правления "Родовид банка", и познакомил меня с Александром Шепелевим...

Обсуждали ряд вопросов, чтобы показать рост показателей "Родовид банка" после рекапитализации, было бы неплохо под ряд проблемных кредитов взять дополнительное обеспечение... У господина Шепелева есть земельные участки, которые давно им были пробретены, находились в его собственности, но юридически были оформлены на большое количество физических лиц. Это участки в Обуховском районе Киевской области. Он хотел предоставить эти участки как залоги по уже существующим кредитам. У "Родовид банка" были такие кредиты, как учредителя "Козырной карты" Задорожного и еще ряд, по которым кредиты не обслуживались... Ко мне он обратился о предоставлении людей, 4-5 человек, на которых можно выдать доверености номинальных собственников земельных участков, так как их было много... распаевка до 25 соток, а всего земельных актов на 70-80 гектаров, привезти этих людей единомоментно было практически невозможно.

Речь шла о дополнительных залогах к уже существующим и не шла о выведении твердых существующих залогов".

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Дядечко сказал, что согласился дать людей, и на них были оформлены доверенности. Землю передали в залог и, по его словам, сначала подозрений это ни у кого не вызвало. Но впоследствии Дядечко узнал, что это сделали, чтобы освободить ранее переданное в залог имущество - рестораны, дома и др. Временный администратор Щербина не захотел это подписывать и выдал доверенность своему советнику Денису Горбуненко.

"Один из кредитов, который был погашен, - 58 млн грн - господина Задорожного из "Козырной карты". Был выведен из залога ресторан "Дежавю". После президентских выборов СБУ было возбужено несколько уголовных дел и мне стало известно, что эти земельные акты были поддельными и фиктивными, участки практически не существовали. Я стал предъявлять претензии Горбуненко и Шепелеву, который обладал замечательной привычкой записывать все разговоры... Эти разговоры сохранились на его ноутбуке и были изъяты сотрудниками уголовного розыска. Если вы хотите, они со стороны прокуратуры могут быть предоставлены. Я предъявлял претензии Шепелеву , что в результате операций он получил дом на Панфиловцев... Сотрудниками СБУ был задержан один из четырех человек, которых я предоставил, - Геннадий Пискун... Горбуненко мне сказал, что понял, что земельные акты фиктивные через долгий промежуток времени. Щербина сказал, что отказался от подписания этих документов, так как понимал, что земельные акты фиктивные".

Дядечко отметил, что Горбуненко рассказал ему и о других злоупотреблениях в банке. Одна из них - это гонорар адвокатскому объединению "Бриарей" в сумме 320 млн грн или по тогдашнему курсу $40 млн. Адвокаты якобы утвердили в суде мировое соглашение и погашение 3,77 млрд грн кредита в "Родовид банке" земельным участком.

"Фирташ и его компания купили участок на Оболони за миллиард гривен. "Родовид банка" выдал кредит ряду компаний Фирташа... Помимо этого в залог были оформлены акции "Крымсоды", "Крымского титана", гостинница "Санкт-Петербург"... В 2008-2009 году при Тимошенко у Фирташа возникли проблемы с обслуживанием кредитов, он перестал их обслуживать... Восстал вопрос, чтобы забрать этот участок на Оболони... Было соглашение, что они передадут этот участок в ходе банкротства компании. Это не было никакой адвокатской работой. Это было сугубо договоренность... Он [Фирташ] погашал кредита на 2,5 млрд плюс процентов на 700 млн... а участок он купил на аукционе за миллиард гривен. Фирташ освободил свои залоги - акции "Крымсоды", "Крымского титана", гостинница "Санкт-Петербург" и пр".

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Дядечко рассказал, что допрашивался по поводу вышеописанных схем, а временный администратор банка Щербина три года был под арестом. Он еще раз посоветовал судьям спросить у прокуратуры записи разговоров Шепелева, в том числе с Иванющенко, Клюевым.

"В апреле 2011 задержали Пискуна. Я давал показания в мае 2011. 13.06.2011 СБУ изменила меру пресечения Пискуну. Сняла с него обвинение по подписанию этих документов. Я сказал Пискуну, что ты можеш давать полностью правдивые показания. Я дам показания, что меня об этом просили Шепелев и Горбуненко. Я дал правдивые показания и сообщил об этом Шепелеву. Этот разговор также записан... После задержания Пискуна я сказал Шепелеву, что он должен оказать юридическую помощь в его освобождении... Он сказал, что у него есть люди, которые этот вопрос сделают... За $200 тыс. он готов это очень быстро решить и сделать.... Я передал в присутствии Шепелева его помощнику и адвокату Пермякову Аркадию $200 тыс... за юридическое содействие в освобождение Пискуна. Этого не произошло. Я заявлял Шепелеву, что ты обязательств не выполнил... я требую вернуть $200 тыс. Шепелев вернул мне $100 тис. А вторые $100 тис. сказал, что человек, что получал, считает, что есть огромная заслуга его, что Пискуну была изменена мера пресечения, и он не собирается возвращать.

Я попросил фамилию и имя этого человека, чтоб понять, какая заслуга и работа была проведена. Долгий период времени Шепелев отпирался, не давал мне данные этого человека. Наконец, в декабре 2011 года он назначил мне встречу у ресторана... Шепелев приехал в спортивной куртке и передал мне бумагу, на которой было написано - Гайсинский Юрий и номер телефона (до 2007 года Юрий Гайсинский возглавлял прокуратуру Киевской области, также экс-прокурор имеет удостоверение адвоката. - Ред.). Фактически это была последняя встреча до событий, которые произошли в марте 2012 года. Шепелев мне передал бумагу с фамилией Гайсинского в середине декабря, перед новогодними праздниками. Я не предпринимал попыток встречи. Потом я был занят, моя команда принимала участие в европейских соревнованиях по баскетболу. Я был в ряде командировок.

19 марта 2012 года, когда я ехал в вечернее время по дороге из банка "Союз" домой на Софиевскую Борщаговку, моя машина была расстреляна из засады. В автомобиль попали 18 пуль. Я был вместе со своим водителем и охранником... По счастливому стечению обстоятельств... меня пули не задели. Я получил только легкие ранения от осколков металла и стекла. Получили также ранения мой охранник и водитель.

Когда они уходили с места покушения, они случайно нарвались на вышедшго охранника склада... и расстреляли его. Он получил тяжелое ранение, перебиты обе кости таза, ему делали несколько операций, но практически человек передвигается с большим трудом, остался инвалидом на всю жизнь. Это случилось около 21.00 19 марта 2012 года. Я был шокирован этим событием. Детали этого покушения рассматриваются другим судом. В отношении четырех исполнителей - Шевченковским, Шепелева - Киево-Святошинским.

Тогда я вынужден был уехать и находился за пределами территории Украины по декабрь 2012 года. До определенного периода времени я не понимал, кто предпринял в отношении меня покушение на заказное убийство. Это стало мне известно в июле 2012 года благодаря кропотливой и очень правильной работе сотрудников уголовного розыска. Были выявлены исполнители, которые на протяжении трех месяцев ездили за мной, отслеживали меня и установлен факт, что они сопровождали меня в декабре 2011, когда я в последний раз приезжал с Шепелевым в ресторан... Следили за мной по разпоряжению кума Шепелева - некоего Василия Данылива".

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15 июля 2012 Данылив как организатор и еще три соучастники были задержаны. Дядечко объяснил, что не мог вернуться в Украину пока Шепелев был народным депутатом, имел неприкосновенность и его невозможно было быстро задержать.

"Это были парламентские выборы. Шепелев ходил по кабинетам Партии регионов и БЮТ, записывал какие-то разговоры, торговался за проходные места в списке. В результате принял решение баллотироваться в Винницкой области по мажоритарному округу, где у него был знакомый губернатор - Николай Джига. За несколько дней до выборов была информация, что он снимается... Тем не менее он баллотировался, занял 8-е место, не набрал необходимое количество голосов и не стал народным депутатом и понял, что в день объявления созыва новой Верховной Рады он лишится неприкосновенности и будет арестован... К тому времени Данылив дал изобличающие Шепелева показания".

Далее Дядечко вспомнил другое дело об убийстве владельца "Автокразбанка" Сергея Кириченко. В июле 2012 был задержан еще один кум Шепелева - Чередниченко, который 15 лет работал его водителем. Он находился в розыске за организацию убийства Кириченко, признал вину, был осужден и дал показания, что заказчиком был Шепелев.

Также Дядечко сослался на показания начальника службы безопасности Шепелева, который сообщил, что за два месяца до покушения босс дал ему указание купить два автомата Калашникова.

"Я в Украину вернулся только в декабре 2012 года, когда узнал, что Шепелев улетел из Украины 18 ноября 2012 года, за две недели до созыва новой Верховной Рады.

Шепелев вместе с членами семьи улетел из Киева во Францию, в Лион. Я вернулся в Украину и понимал необходимость розыска Шепелева, поскольку он наверняка будет предпринимать повторные попытки лишения меня жизни... Я нанял европейское детективное агентство, немецкое, которое предоставило мне информацию, что 10 декабря 2012 года Шепелев чартерным самолетом прилетел из Монреаля в Прагу и скрывается в Праге. В Праге в то время находился, скрывающийся от следствия, адвокат Бадзюк (один із засновників АО "Бріарей". - Ред.) ... Я понимал, что в Праге Шепелев находится в постоянном контакте. Либо Бадзюк, либо супруга Василия Данылива Марьяна Зелемова. Я предоставил информацию сотрудникам уголовного розыска Украины и они отправили официальный запрос в Интерпол. Шепелев находился в Чехии и проживал у Зелемовой... Когда к ней пришли сотрудники Интерпола, она сказала, что не знает о местонахождении Шепелева. Это сподвигло ее к переезду вместе с семьей Шепелева в Будапешт, в Венгрию, по причине, что у Василия Данылива были тесные и прочные связи с местными бизнесменами и чиновниками. Приехав в феврале-марте 2012 года в Будапешт, Шепелев получил венгерский паспорт на фамилию Шевченко... Получил информацию, что Шепелев использует в своем общении исключительно закрытый канал связи... Мессенджеры тогда не использовались. Шепелев закупил оборудование, которое позволяло обеспечить закритый VPN-канал для телефонной связи, переписки...

В мае 2013 года Шепелев предпринял попытку выманить меня на территорию Российской Федерации. Со мной связался мой давний бизнес-партнер Михаил Комиссарук, который сообщил, что по каким-то корням является родственником Шепелева и что он хотел бы увидеться и передать доказательства невиновности Шепелева, что есть видео или аудио, которые подтверждают его невиновность в покушении на мое убийство... Первоначально моя цель была выманить Шепелева с целью его задержания сотрудниками правоохранительных органов... Ми договорились о встрече в аэропорту "Домодедово"... Шепелев фактически удерживал меня в вип-терминале 4-5 часов. Поняв, что Шепелева не будет, я улетел... Он [Шепелев] разработал план, уговорил своего кума, гражданина России сфальсифицировать материлы уголовного дела в отношении меня. Сотрудники Северо-Кавказского федерального округа должны были зарегистрировать материалы уголовного дела и подделать доказательства моей виновности... Он решил сфальсифицировать материалы, что я финансировал террористические акции на территории Чеченской Республики. Эту идею ему подал его кум Захаров, который был знаком с сотрудниками правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа. План состоял в том, чтобы выдать пакет документов, который позволяет меня задержать, объявить в международный розыск, доставить на территорию РФ, предъвяить обвинение в финансировании терроризма на территории Чечни... У Шепелева был знакомый Прокопчук, который был представителем Украины в Интерполе на протяжении более 3 лет (вероятно, речь идет о Дмитрии Прокопчуке, который был представителем Украины в генштабе Интерпола в Лионе. - Ред.). Он дал заключение Шепелеву и Бадзюку, что возможно... задержание на территории Европы и экстрадирование в Россию... Захаров оговорил Шепелеву сумму за данную услугу в размере 1 млн 300 тыс. долларов...Основная сумма 1 млн 200 тыс. долларов была перечислена 23 апреля 2013 года. безналичным переводом..."

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В июле 2013 года Шепелева задержали в Венгрии и он, как утверждает Дядечко, был вынужден открыть свой план сыну и тестю, которые должны были координировать его в дальнейшем. В начале июля 2013 Захаров прилетал в Киев якобы на встречу с тестем Шепелева - Михаилом Фриденталем.

Дядечко рассказал, что российским правоохранителям были переданы его анкетные данные. Также назвал решение суда о заключении под стражу постановлением следователя об объявлении его в розыск и задержание, письмо о направлении информации о Дядечко в бюро Интерпола РФ.

Он отметил, что это важно, поскольку позже, когда Шепелев сбежал в Россию, то получил статус потерпевшего, якобы заявив, что у него мошенническим путем выманили 1 млн 200 тыс. долларов. Только в 2017 году, когда из Украины поступили материалы, следственный комитет РФ переквалифицировал Шепелева в подозреваемого и суд постановил взять его под стражу. 26 декабря 2017-го именно под угрозой ареста Шепелев якобы решил покинуть Россию.

Выступление Дядечко длилось более двух часов, поэтому суд решил продолжить допрос на следующем заседании. Экс-напрдеп Шепелев, слушая выступление Дядечко, активно делал заметки.

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Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

8 февраля 2018 года Шепелев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. У него обнаружили ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики". Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

В конце декабря 2012 года экс-нардеп Александр Шепелев был объявлен в международный розыск. В июле 2013-го его задержали на территории Республики Венгрия и по результатам проведения процедуры экстрадиции в марте 2014-го доставили на территорию Украины.

Однако, в июле 2014 года Шепелев с целью уклонения от уголовной ответственности сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов Российской Федерации 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. В августе 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из российского СИЗО.

Александр Шепелев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ( "Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

Напомним, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку "Батькивщины", но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов.