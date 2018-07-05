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 Политика Украины
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 Оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу

Подконтрольный России "Раздольненский районный суд" приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн) по второму уголовному делу о якобы дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Об этом сообщают Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

2 июля российский "прокурор" запросил 4 года колонии общего режима по обвинению Балуха в якобы дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (4 тыс. гривен).

Это дело против активиста сфабриковали по заявлению начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что якобы нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3074926
 
 
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Зато у нас кацапские боевики уже повыходили на свободу по закону Савченко.
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повыходили???... да они по Гидропарку с лядями гуляют!, да с монашками по Лавре шляются!!! Окупанти засудили українського активіста Балуха до 5 років колонії за другою кримінальною справою - Цензор.НЕТ 4585
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чому ще на волі мураєв новінський вілкули бойко-чому................
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Они - хорошие парни и папутчики ливарюции.
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Риторический вопрос. Но так хочется их увидеть не в тюрьме, где они обустроят себе быт, а висящими на любом, позволяющим повесить, месте. Если кто-то будет настаивать только на фонарных столбах, я не возражаю.
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Майки еще остались со словами "Свободу Наде Савченко"?
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Кацапы беспощадны к своим оппонентам..у нас ситуация аналогичная..только вот оппоненты власти это всё больше патриоты, а вот к реальным врагам государства власть проявляет либо величайшее великодушие или вообще не замечает их деяний..
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на вышедших из застенков параши, надо смотреть под микроскопом
настоящих патриотов, параша гноит
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Скоро обменяют на Агеева.. вопрос только будет ли тут кто то радоваться этому обмену или Балуха следом за Надей в украинскую уже тюрьму пойдет?
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Не сравнивай м.р.а.з.ь Гадю с Балухом. а мы ещё за неё всей страной болели..
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А вы уверены что вы через некоторое время и про Балуху тоже самое писать не будете?
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Кожному коментатору, який своїми курячими мізками порівнює Балуха з савченко бажаю опинитися на його місці в застінках кацапських в'язниць. Ні більше ні менше.
А Володимиру можу побажати лише сили і терпіння. Тяжкі випробування випали на його долю. Кацапським коментаторам цього ніколи не зрозуміти - Людина не зрадила Україну і лише за це піддається тортурам.
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