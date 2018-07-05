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 США добиваются от РФ выдачи 13 россиян, которых считают причастными к вмешательству в выборы, - сенатор Кеннеди

В США хотят, чтобы Россия выдала 13 своих граждан, которые, по мнению Вашингтона, причастны к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах, заявил сенатор от Луизианы Джон Кеннеди по итогам визита в Москву в составе делегации конгрессменов.

"Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США с тем, чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть", - сказал Дж.Кеннеди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сенатор напомнил, что в США в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы были выдвинуты обвинения в адрес 13 граждан РФ (причастных к работе Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге).

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"При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3074922
 
   
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Так они же лапотники, пьющие стекломой. Как они могут вмешиваться в выборы в такой крутой стране?
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Вот поэтому они несчастные боты, которые будут внукам рассказывать что "деды обсырали пиндосов в интернете", а так были бы новыми Джобсами и Гейтсами.
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Также как алкаш, который на участке ломает урны
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С таким же успехом можно добиваться выдачи Хуйла за сбитый Боинг...
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Так это что получается? РФия Америке президента выбрала?)))
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Если плюнешь в цистерну с бензином, это значит что ты нефтеперерабатывающий завод?
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Да там по более плевка было, Клинтонша по всем рейтингам обходила Трампа как сейчас помню, даже у нас тут ТСН уже во всю топила за нееи тут бац.. Трамп президент!
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Тут ничего не поделаешь, там такая система, при том что в абсолюте Клинтон набрала больше голосов чем Трамп, она проиграла. Все равно нам не понять этого, для этого нужно 300 лет правового государства.
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Хуйло народу сообщил:
"Наш курс - тотальная кастрация!"
"Мудрейший наш! Кремлейший наш!"
Мычела хором Педерация.
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Расея быстрее умертвит этих людей, а не выдаст их США))
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США других запросит. Тут главное не люди, а сам судебный процесс!
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выдать конечно не выдадут...
но теперь этим 13 лучше за пределы кацапстана не выезжать
США домагаються від РФ видачі 13 росіян, яких вважають причетними до втручання у вибори, - сенатор Кеннеді - Цензор.НЕТ 6079
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Звичайно, що росія нікого видавати не буде. Скоріше їх в'бють, але не віддадуть. Ці хакери дуже багато знають, тому США їх ніколи не побачить.
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...заявил сенатор от Луизианы Джон Кеннеди по итогам визита в Москву...
С таким именем и фамилией, я бы не очень выпендривался против России!
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Росси́я (от греч. Ρωσία - Русь[14]; официально также Росси́йская Федера́ция[К 5], на практике используется и аббревиатура РФ[К 6]) - суверенное государство в Восточной Европе и Северной Азии. Население: 146 880 432[8] чел. (2018). Территория России, определяемая её Конституцией, составляет 17 125 191[7][К 2] км..
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Угу, только забыл что она образована в 90-х годах 20 ст.
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а Украина?)
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Так само, но это не мешало кауапам морить голодом украинцев при СССР, так же это не мешало западу нанять наемников в виде Ленина с бандой, чтобы сбить империю на взлете, при империи фуйло работал бы библиотекарем на Сахалине.
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Я не могу понять вашей логики? Как кауапы могли морить кого то голодом если их не было? Тут многие пишут что Россия оккупировала Украину то ли в 1654 году то ли в 1919м вы вообще выдает перл что их нет))
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Зачем вы пишите чушь?
Russia (Russian: Росси́я, tr. Rossiya, IPA: [rɐˈsʲijə]), officially the Russian Federation[12] (Russian: Росси́йская Федера́ция, tr.Rossiyskaya Federatsiya, IPA: [rɐˈsʲijskəjə fʲɪdʲɪˈratsɨjə]), is a country in Eurasia.[13] At 17,125,200 square kilometres (6,612,100 sq mi),[14]Russia is the largest country in the world by area, covering more than one-eighth of the Earth's inhabited land area,[15][16][17] and the ninth most populous, with over 144 million people as of December 2017, excluding Crimea.[8] About 77% of the population live in the western, European part of the country. Russia's capital Moscow is one of the
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>> чтобы сбить империю на взлете

США домагаються від РФ видачі 13 росіян, яких вважають причетними до втручання у вибори, - сенатор Кеннеді - Цензор.НЕТ 7346

охрененный такой взлет империи в 17 был, на пол метра ниже плинтуса
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Дякую, але не переконливо, особливо про Русь. Це скоріше смердюча територія Мордору, Хуйлостан, Кацапське, територія суверенних алєнєй ...
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После вмешательства в Выборы США, Брекзит, Дестабилизацию в Каталонии, попытки влиять на Выборы во Франции и Германии, я уж и не знаю! Глядя на это становится страшно! Россия правит Миром!
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Путин - черная сотона!

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А какие ещё есть цветовые решения антихриста?
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Каким боком Кеннеди вообще к россии, когда Джона и Роберта убивали, россия вообще покойником была, предки этих самых Кеннеди ее в гроб загнали.
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Не важно каким боком. Важно, что он плохо кончил! А человек говорят неплохой был!
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Цезарь тоже плохо кончил, вот не надо было кацапов с деревьев снимать.
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пошлют кацапы их на буй и вытрется Америка и пойдет куда послали. а Трамп еще и в десна Путю облобызает. США домагаються від РФ видачі 13 росіян, яких вважають причетними до втручання у вибори, - сенатор Кеннеді - Цензор.НЕТ 4668
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Я лично из последних американских президентов только предшественника Обамы - Джорджа Буша младшего уважал.. будь он президентом США сегодня Путин бы побоялся сунуться и в Сирию и в Крым а Обама с Трампом то овощи.
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А Джордж Було знав про вашу повагу?😀
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Я вам больше скажу - Путин не знает про вашу не повагу) даже о вашем существовании не догадывается)
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Это не помешало уважаемому Вами Джорджу Уокеру Бушу разрешить москалям Грузию сплющить до Тбилиси.
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Почему до Тбилиси? Там за Южную Осетию и Абхазию война была, Саакашвили же сам на них попер стреляя в том числе и по российским солдатам из миротворческого батальона- за это его по лбу ему и дали.
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Я знаю предысторию. Вопрос в другом почему Вы решили, что Путин побоялся Буша-младшего и не зашёл в Крым и Сирию. В Грузию ведь не запретил, Вами уважаемый Буш. Так понятно.
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рф надо срочно ответить, санкции и тп. Ну и обязательно вмешаться в выборы когресса, не в коем случае не прогибайтесь.
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А ще кацапам треба прибити свої яйця перед Білим Домом у Вашингтоні!
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Вы всегда пишите "кацап", а подразумеваете "москаль". Почему .
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В ноябре пацакам маячат новые санкции.Бо пацаки, не смогут удержаться,и не сунуть свой пятак в выборы Конгресса
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а теперь уже похер - сунут, не сунут
один хер их в этом обвинят и что нить накладут
США домагаються від РФ видачі 13 росіян, яких вважають причетними до втручання у вибори, - сенатор Кеннеді - Цензор.НЕТ 3272
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Пацаки такие сидят думают:Всунем накладут,не всунем накладут.Лучше вже давайте всунем,бо всё равно накладут.
Центр аналитики США:Речь Сенатора Кеннеди,должна подтолкнуть пацаков к действиям,для ввода очередных санкций.Пакет можно готовить уже сегодня США домагаються від РФ видачі 13 росіян, яких вважають причетними до втручання у вибори, - сенатор Кеннеді - Цензор.НЕТ 2279
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Что-то не могу припомнить отдавала-ли Америка своих граждан на суд кому-нибудь? Чужих вылавливала, даже в других странах, а своих низя. Так чего же она хочет от других?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША добиваются от РФ выдачи 13 россиян, которых считают причастными к вмешательству в выборы, - сенатор Кеннеди
 
 
 
 
 
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