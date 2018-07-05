 США добиваются от РФ выдачи 13 россиян, которых считают причастными к вмешательству в выборы, - сенатор Кеннеди

"Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США с тем, чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть", - сказал Дж.Кеннеди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сенатор напомнил, что в США в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы были выдвинуты обвинения в адрес 13 граждан РФ (причастных к работе Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге).
"При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", - добавил он.
"Наш курс - тотальная кастрация!"
"Мудрейший наш! Кремлейший наш!"
Мычела хором Педерация.
но теперь этим 13 лучше за пределы кацапстана не выезжать
С таким именем и фамилией, я бы не очень выпендривался против России!
Russia (Russian: Росси́я, tr. Rossiya, IPA: [rɐˈsʲijə]), officially the Russian Federation[12] (Russian: Росси́йская Федера́ция, tr.Rossiyskaya Federatsiya, IPA: [rɐˈsʲijskəjə fʲɪdʲɪˈratsɨjə]), is a country in Eurasia.[13] At 17,125,200 square kilometres (6,612,100 sq mi),[14]Russia is the largest country in the world by area, covering more than one-eighth of the Earth's inhabited land area,[15][16][17] and the ninth most populous, with over 144 million people as of December 2017, excluding Crimea.[8] About 77% of the population live in the western, European part of the country. Russia's capital Moscow is one of the
охрененный такой взлет империи в 17 был, на пол метра ниже плинтуса
один хер их в этом обвинят и что нить накладут
Центр аналитики США:Речь Сенатора Кеннеди,должна подтолкнуть пацаков к действиям,для ввода очередных санкций.Пакет можно готовить уже сегодня