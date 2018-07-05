 США добиваются от РФ выдачи 13 россиян, которых считают причастными к вмешательству в выборы, - сенатор Кеннеди

"Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США с тем, чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть", - сказал Дж.Кеннеди, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сенатор напомнил, что в США в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы были выдвинуты обвинения в адрес 13 граждан РФ (причастных к работе Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге).

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"При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", - добавил он.