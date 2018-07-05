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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Порошенко (15079) Тимошенко (23880)

 "Он хочет военное положение и чтобы все горело", - Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками

Порошенко готов по договоренности с боевиками "ДНР" и "ЛНР" сдать несколько украинских городов, чтобы потом на фоне войны не проводить выборы.

Об этом сегодня в эфире "Доброе утро, страна", которая выходит на UA: Первый, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что план Порошенко заключается в раздувании войны с ОРДЛО и введении военного положения.

"Это крайне опасный план, который пока Петр Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет, в принципе, чтобы выборы президента не проводить. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто как бы возглавляет "ЛНР-ДНР", то есть по сути с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало войны. Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины. Он хочет, чтобы все горело. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что у Президента и его окружения дружеские отношения с руководителями ОРДЛО.

"Вы знаете, что сегодня Президент, его окружение имеют достаточно близкие и дружеские отношения с теми, кто сегодня якобы возглавляет эти фейковые "ЛНР-ДНР". Вы знаете, что сегодня самая большая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса, вы знаете, что наибольшая коррупция там, что там зарабатываются сегодня миллиарды совместно с украинской высшей властью и с теми, кто страну оккупировал. На самом деле зарабатываются миллиардные деньги на войне. И еще сейчас возникает план на войне не проводить выборы", – заявила в эфире Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что план Порошенко уже реализуется.

"И уже сейчас вы видите – начинается эскалация постепенная. Уже начинают погибать наши военные на этой войне, уже снова начинает увеличиваться количество раненых, активизируются действия", – отметила Тимошенко.

По ее мнению, этот план не поможет Президенту сохранить власть.

"Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай Бог, он пойдет таким путем по сути – начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать, Петр Алексеевич. Все украинцы должны знать, что существуют такие планы. А знания уже останавливает такие проекты, поэтому уже оно будет просто очевидно", – подытожила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3074921
 
   
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Только святая Тварь, рожденная непорочным зачатием через задницу вызывает умиление у Йулькодрочеров
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А заяву Юлі на РНБО у 2014 "жоден танк не повинен залишити казарму, жоден солдат не повинен зброю підняти, це і буде наша перемога" це коли Крим захоплювали. Юля великий "статег" як здатися.
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И это так. Тварь всегда миротворствует, когда речь идет о кацапо-друзьях и собственном кармане.
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Та далас вам жюлька! Она что,единственная перспектива? а Семенихин,Гриценко,Ярош...??? А я? Вот сильно вас,проституток барыгоботных БАБА вы*бала в ротяку!Вот как вы её боитесь!
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Від кацапов русічей завжли штиняє перегаром від бояришніка та руснявим матом. юлін лохторат підтримують запаребрікові срусічи)
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Я про это говорил ДВА ГОДА ТОМУ!!! Барыге уступить власть равно здоху,это второе хуйло!
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Вже після Іловайска стало все зрозумло
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Ну і навіщо тут посилання на регіонала Дубінського, чий батько воюює за ;днр; проти України?

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Так, він. А ось він із своїм татом- сєпаром:

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какая же соевая падаль чмошная.
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Що, обламався?- Нічого посилання на сєпарів постити. Тут тобі не рус-вєсна.
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почему же я должен был обломаться, а соевое чепушило?
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Тобто посилання на сайти сепаратистів ти постиш цілком свідомо?
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посылання идэ на аккаунт пэтра пэрэможного уася, цэ всэ пысало цэ чудо зтэлэпанэ. "Він хоче воєнний стан і щоб усе горіло", - Тимошенко розповіла про домовленості Порошенка з бойовиками - Цензор.НЕТ 4861
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то есть, порошенко не вёл данный аккаунт? и этого не писал?
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Барыге война выгодна как никому..Может хотя бы Липецк вспомните,или как обычно-Петитамнетэтоуженеего?Или судоремонтный в Севастополе?-или опять Пэтятамнипричем,хотя завод его.Так кто косит бабло вместе с окупантом?--опять Юля?Пошевелите извилинами хоть чуток у кого они еще остались..
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Среди противников Порошенко давно витает версия о срыве выборов с помощью военного положения. И поскольку далеко не все противники Порошенко автоматически являются сторонниками Тимошенко, Юля пытается окучивать эту прослойку, пополняя свой электорат. Как политик с колоссальным опытом она понимает, что бОльшая часть избирателей это овощи, которые нужно правильно окучить. Не брезгуя даже такой откровенной дичью.)) Ведь выбрали же эти овощи, после АНТИОЛИГАРХИЧЕСКОЙ революции, себе в президенты, одного из самых выдающихся олигархов страны.
Так что, всё правильно ЮВ делает. Бьёт "правым прямым" непосредственно в неокрепшие умы.))) Галочка в бюллетене не теряет своих качеств из-за низкого интеллекта её автора.
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Зупинити косату !!! Жулю на нари !
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Что интересно, жулькины "защитники" не пытаются опровергнуть приводимые против нее факты. Они тупо повторяют:"а ваш барыга - вор!" Да нас#ать на барыгу! Вы кого пропихиваете? Суку, которая открыто хочет ввести федерацию? Которая категорически против вступления в НАТО? Которая не голосовала за признание Кацапии агрессором? Причем здесь барыга, ВЫ - кого пропихиваете?
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Ой боюсь,боюсь.Як проженуть нашого любімого президента хто ж мені буде платить потужну порошенківську пенсію в 50 доларів!?
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Юля так хорошо все видит, а вот сЯвченко не разглядела. Петя - ушлый тип, но ведь и Юля такая же.
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А ще Юля не розгледіла вбивцю Лозинського, Королєвскую...
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Согласен с теми, кто считает, что это самое серьёзное обвинение. Оно требует или доказательств или ответственности. И опять же повторюсь, что не важно, кто это говорит, но такой вариант событий абсолютно реален.
Полностью не согласен с теми, кто считает, что в борьбе за власть в Украине есть какие-то пределы. Ещё более наивны те, которые думают, что миллиард можно украсть, а вот два уже стыдно. Что можно убить одного, а двоих уже грех. Что можно врать год, а два совесть не позволяет. Чепуха!
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Баба юля еще и не то расскажет, благо слушателей( лохов и халявщиков) у нее хоть отбавляй.
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Странно, что Юля опускает себя ниже плинтуса, такой популизм только топит ее...
Вроде, опросы дают ей, пока, лидерство в гонке, зачем ей это?
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Да ну нафиг, какое там лидерство? А опросы...кто платит, тот и заказывает музыку.
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Тимошенко нафантазировала, и фантазия истеричная
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Зайорзав шпигун, забігав! Підняв всіх своїх стецьків, і живих і мертвих! Влучила Юля в самий центр. Боїться шпигун відплати за свою шкоду, бояться і стецькі. А шкода не маленка, шкода - величезна. І відповідати прийдеться, рано, чи пізно...
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Зомби - это тебе -----Что интересно, жулькины "защитники" не пытаются опровергнуть приводимые против нее факты. Они тупо повторяют:"а ваш барыга - вор!" Да нас#ать на барыгу! Вы кого пропихиваете? Суку, которая открыто хочет ввести федерацию? Которая категорически против вступления в НАТО? Которая не голосовала за признание Кацапии агрессором? Причем здесь барыга, ВЫ - кого пропихиваете?
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ПОРОХОПОЛК ВЫДВИНУЛСЯ НА ПЕРЕДОВУЮ....то ли ещё будет
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тема на 5 листах и в ней только посты специалистов различающих сорта гавна - вальцманоботы и капительманоботы.

Но по факту и те и другие знают что у их хозяев нету ни одного шанса избежать гилляки.
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Других шансов зацепиться за второй срок у Порошенко нет. Поэтому слова Тимошенко вполне заслуживают доверия. Если он не уйдет добровольно (до выборов) или по их результатам - страна захлебнется кровью.
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Пороха менять надо, но не на эту 3/14дарастическую тварь!
Ибо с ней страна захлебнётся не только кровью, но и гавном покроется по самi крокви!
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да мы помним прекрасно и о гриянше , останавливающей танки на крысме, и о мыролюбных перемириях и мышебратстве с роттердамом ++ от лолы кокориной.
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Это так забавно, когда одна ублюдошная крыса каркает на другую...
Ещё бы голос Дроздова за кадром и вылитая "В мире животных" получится...
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Жульке максиму что можно доверить так это только свиней пасти.
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Понесло колясочницу после вчерашней ее встречи с парашинским "имиджмейкером" "Він хоче воєнний стан і щоб усе горіло", - Тимошенко розповіла про домовленості Порошенка з бойовиками - Цензор.НЕТ 9429
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Я завжди казав, що даремно цю шмару з Качанівки випустили.
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Товарищи мокшане и домашние свидетели сект ЗРАДА, Русский мир и пр, успокойтесь! Все будет Украина, как бы вы здесь не визжали. И Президент в Украине будет такой, как и должен быть - проукраинский, а таким пока нельзя назвать ни одного из кандидатов, кроме действующего. Делайте выводы! "Він хоче воєнний стан і щоб усе горіло", - Тимошенко розповіла про домовленості Порошенка з бойовиками - Цензор.НЕТ 614
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Косата мразь озвучила план путіна.Путін готується до широкомаштабної війни з Україною.ПСи,сволота -шестьори косатої,каламойскава,медведчука почнуть провокації.Можливо це зробить Азов.
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Ну ещё бы, это ж соевая барыга за войну, а ты ещё в 2014м истерила, чтоб мол ни один наш танк не выехал и ни одного выстрела в сторону оккупантов мы не сделали.
Жуля, ты ж и есть мама "сидеть тихо, а то путиннападэ".
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Вот что это животное ,сявка путинская опять зраду наводит?Все с головы на жопу перевернет,заведет своих лохов!Задолбала халява драная!И пиздит,и пиздит..
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О, как страшно, без корыта остаться! А все наладилось... Война далеко, Рошен рядом... Сою подбрасывают... Житуха!
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Все говно порошенковское тут сейчас чалится. На других ветках хоть конем гуляй! Красота. Сроду за Юлю не голосовала. Теперь подумаю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Он хочет военное положение и чтобы все горело", - Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками
 
 
 
 
 
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