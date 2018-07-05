 "Он хочет военное положение и чтобы все горело", - Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками

Об этом сегодня в эфире "Доброе утро, страна", которая выходит на UA: Первый, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Она отметила, что план Порошенко заключается в раздувании войны с ОРДЛО и введении военного положения.
"Это крайне опасный план, который пока Петр Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет, в принципе, чтобы выборы президента не проводить. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто как бы возглавляет "ЛНР-ДНР", то есть по сути с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало войны. Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины. Он хочет, чтобы все горело. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - заявила Тимошенко.
Она отметила, что у Президента и его окружения дружеские отношения с руководителями ОРДЛО.
"Вы знаете, что сегодня Президент, его окружение имеют достаточно близкие и дружеские отношения с теми, кто сегодня якобы возглавляет эти фейковые "ЛНР-ДНР". Вы знаете, что сегодня самая большая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса, вы знаете, что наибольшая коррупция там, что там зарабатываются сегодня миллиарды совместно с украинской высшей властью и с теми, кто страну оккупировал. На самом деле зарабатываются миллиардные деньги на войне. И еще сейчас возникает план на войне не проводить выборы", – заявила в эфире Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что план Порошенко уже реализуется.
"И уже сейчас вы видите – начинается эскалация постепенная. Уже начинают погибать наши военные на этой войне, уже снова начинает увеличиваться количество раненых, активизируются действия", – отметила Тимошенко.
По ее мнению, этот план не поможет Президенту сохранить власть.
"Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай Бог, он пойдет таким путем по сути – начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать, Петр Алексеевич. Все украинцы должны знать, что существуют такие планы. А знания уже останавливает такие проекты, поэтому уже оно будет просто очевидно", – подытожила Тимошенко.
Так что, всё правильно ЮВ делает. Бьёт "правым прямым" непосредственно в неокрепшие умы.))) Галочка в бюллетене не теряет своих качеств из-за низкого интеллекта её автора.
Полностью не согласен с теми, кто считает, что в борьбе за власть в Украине есть какие-то пределы. Ещё более наивны те, которые думают, что миллиард можно украсть, а вот два уже стыдно. Что можно убить одного, а двоих уже грех. Что можно врать год, а два совесть не позволяет. Чепуха!
Вроде, опросы дают ей, пока, лидерство в гонке, зачем ей это?
Но по факту и те и другие знают что у их хозяев нету ни одного шанса избежать гилляки.
Ибо с ней страна захлебнётся не только кровью, но и гавном покроется по самi крокви!
Ещё бы голос Дроздова за кадром и вылитая "В мире животных" получится...
Жуля, ты ж и есть мама "сидеть тихо, а то путиннападэ".