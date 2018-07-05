 "Он хочет военное положение и чтобы все горело", - Тимошенко рассказала о договоренности Порошенко с боевиками

Об этом сегодня в эфире "Доброе утро, страна", которая выходит на UA: Первый, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что план Порошенко заключается в раздувании войны с ОРДЛО и введении военного положения.

"Это крайне опасный план, который пока Петр Порошенко думает реализовать в Украине. Он хочет, в принципе, чтобы выборы президента не проводить. Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто как бы возглавляет "ЛНР-ДНР", то есть по сути с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Порошенко хочет инициировать начало войны. Он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины. Он хочет, чтобы все горело. На этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что у Президента и его окружения дружеские отношения с руководителями ОРДЛО.

"Вы знаете, что сегодня Президент, его окружение имеют достаточно близкие и дружеские отношения с теми, кто сегодня якобы возглавляет эти фейковые "ЛНР-ДНР". Вы знаете, что сегодня самая большая контрабанда идет через оккупированные территории Донбасса, вы знаете, что наибольшая коррупция там, что там зарабатываются сегодня миллиарды совместно с украинской высшей властью и с теми, кто страну оккупировал. На самом деле зарабатываются миллиардные деньги на войне. И еще сейчас возникает план на войне не проводить выборы", – заявила в эфире Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что план Порошенко уже реализуется.

"И уже сейчас вы видите – начинается эскалация постепенная. Уже начинают погибать наши военные на этой войне, уже снова начинает увеличиваться количество раненых, активизируются действия", – отметила Тимошенко.

По ее мнению, этот план не поможет Президенту сохранить власть.

"Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай Бог, он пойдет таким путем по сути – начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборы, об этом будет знать весь мир, об этом будет знать украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать, Петр Алексеевич. Все украинцы должны знать, что существуют такие планы. А знания уже останавливает такие проекты, поэтому уже оно будет просто очевидно", – подытожила Тимошенко.