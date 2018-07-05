 Рада поддержала закон о "едином окне" на таможне. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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За соответствующий закон №7010 проголосовало 254 депутата.

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Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать уменьшению времени таможенного оформления товаров, ввозимых в Украину, и улучшит инвестиционную привлекательность страны для товаропроизводителей.

Кроме этого, документ входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране. Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.

"Это касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу. Это и фитосанитары, и ветеринары, и экологи, и радиологи – все другие контролеры. Если они выдали документ, то должны его в электронной форме поместить в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов", - пояснила народный депутат Татьяна Острикова в ходе обсуждения законопроекта.