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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (22130) закон (2483) таможня (1273)

 Рада поддержала закон о "едином окне" на таможне. ВИДЕО

Верховная Рада приняла закон о введении механизма "единого окна" на украинской таможне.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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За соответствующий закон №7010 проголосовало 254 депутата.

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Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать уменьшению времени таможенного оформления товаров, ввозимых в Украину, и улучшит инвестиционную привлекательность страны для товаропроизводителей.

Кроме этого, документ входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране. Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.

"Это касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу. Это и фитосанитары, и ветеринары, и экологи, и радиологи – все другие контролеры. Если они выдали документ, то должны его в электронной форме поместить в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов", - пояснила народный депутат Татьяна Острикова в ходе обсуждения законопроекта.

Источник: https://censor.net.ua/n3074919
 
 
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дайте угадаю с одного раза где оно будет)
на Банковой? Рада підтримала закон про "єдине вікно" на митниці - Цензор.НЕТ 2806
походу у нас уже четыре года одно окно)
то о чем так долго мечтал Виктор Федорович, удалось воплотить в жизнь Петру Алексеичу
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и заносить туда нужно будет для всех
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Капитан песню заапевай-,,я другой такой страны не знаю, где так вольно,смирно и кругом,,...
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переможец, приятного прочтения. вам, придуркам, то шо важно даже читать не дают, нерабы Рада підтримала закон про "єдине вікно" на митниці - Цензор.НЕТ 7992
Одни из самых вопиющих норм:
1.«Наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь обязаны (а не «имеют право») вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют. Исключений нет.
2. У разі, якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (в тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо, на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності чи перебуває в його користуванні), всі реконструйовані, новостворені об'єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору»;
3.Наявність арешту не перешкода для реєстрації.
4.Поручители теперь не могут быть освобождены от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю. Также меняется подход к имущественной поруке - если я "заложил" имущество, поручившись за друга и будучи готовым рискнуть этим имуществом, то теперь у меня отберут не только заложенное, а и всё, чем я владею. А если я посмею умереть, то и всё, чем владеют мои наследники.Наследники заемщика, умершего не погасив кредит, теперь обязаны!!!! (а не "имеют право") вступить в наследство долга и отдать за этот долг всё, чем владеют!!! Исключений нет.
"Ипотечная оговорка" о порядке урегулирования спора в случае возникновения такового, теперь является правоустанавливающим документом на недвижимость. И кредитор просто идёт к нотариусу и переоформляет право собственности на залог на себя. Без судов и разбирательств. И плевать на защиту Конституцией неприкосновенности жилья и слова в ней "запрещено иначе нежели по решению суда".
5. И эта антиконстинуционная норма из переходных положений!-
Цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України «Про іпотеку», яка застосовується виключно до договорів, угод, що укладені після введення в дію цього Закону.

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Нормативно-правові акти з питань адміністративно-територіального устрою України
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Понятно, у вас все плохо, но с депресняком не играйтесь.
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у нас, как раз, всё хорошо. а вот у граждан Украины плохо
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Каждому депутату по окну на таможне а как они в единое окно пройдут,когда будут драпать непонятно !!! Рада підтримала закон про "єдине вікно" на митниці - Цензор.НЕТ 3938
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Наконец лёд тронулся, а то уже вся налоговая на электронных отчетах кругом, что очень легко и просто стало сдавать их, а таможня с разрешиловками все в дебрях была, все с бумажками и копиями надо было носиться!
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Пусть депутаты расскажут, как это "будет способствовать уменьшению времени таможенного оформления". На практике - геморроя еще больше и оформляется дольше. А не согласованность служб и необкатанное ПО добавляет проблем.
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Не год. И типа "работает"... В Борисполе пробовали оформлять?
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не робиться реформ - погано, робляться рефррми - погано... пересічного громадянина куди не цілуй - всюди дупа...
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Так це може "реформи" такі,що якою стороною її не повернеш - всюди дупа...І приходиться українцям втішатись лишень тим,що і дупи бувають різні...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поддержала закон о "едином окне" на таможне. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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