 Рада поддержала закон о "едином окне" на таможне. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За соответствующий закон №7010 проголосовало 254 депутата.
Кроме этого, документ входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране. Документ предполагает подачу к таможенному оформлению разрешительных документов в электронной форме.
"Это касается всех видов контроля, которые сегодня проходят товары при перемещении через таможенную границу. Это и фитосанитары, и ветеринары, и экологи, и радиологи – все другие контролеры. Если они выдали документ, то должны его в электронной форме поместить в соответствующую информационную систему, которая администрируется органами доходов и сборов", - пояснила народный депутат Татьяна Острикова в ходе обсуждения законопроекта.
на Банковой?
походу у нас уже четыре года одно окно)
то о чем так долго мечтал Виктор Федорович, удалось воплотить в жизнь Петру Алексеичу
Сирожа, иди домой,кушать пора! ))
Одни из самых вопиющих норм:
1.«Наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь обязаны (а не «имеют право») вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют. Исключений нет.
2. У разі, якщо іпотекодавцем предмет іпотеки було реконструйовано або щодо нього було проведено самочинне будівництво (в тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі, споруди тощо, на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності чи перебуває в його користуванні), всі реконструйовані, новостворені об'єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору»;
3.Наявність арешту не перешкода для реєстрації.
4.Поручители теперь не могут быть освобождены от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю. Также меняется подход к имущественной поруке - если я "заложил" имущество, поручившись за друга и будучи готовым рискнуть этим имуществом, то теперь у меня отберут не только заложенное, а и всё, чем я владею. А если я посмею умереть, то и всё, чем владеют мои наследники.Наследники заемщика, умершего не погасив кредит, теперь обязаны!!!! (а не "имеют право") вступить в наследство долга и отдать за этот долг всё, чем владеют!!! Исключений нет.
"Ипотечная оговорка" о порядке урегулирования спора в случае возникновения такового, теперь является правоустанавливающим документом на недвижимость. И кредитор просто идёт к нотариусу и переоформляет право собственности на залог на себя. Без судов и разбирательств. И плевать на защиту Конституцией неприкосновенности жилья и слова в ней "запрещено иначе нежели по решению суда".
5. И эта антиконстинуционная норма из переходных положений!-
Цей Закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України «Про іпотеку», яка застосовується виключно до договорів, угод, що укладені після введення в дію цього Закону.
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опять винду ставить будут ?