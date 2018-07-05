 Попытки остановить лесозаготовку на Закарпатье неизбежно вызовут сопротивление местного населения, - Москаль

Об этом говорится в заявлении главы Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Если в 2015 году объемы заготовки древесины от всех видов рубок на Закарпатье составляли 1 млн 402, 6 тыс. м³, то в 2016 году этот показатель снизился до 1 млн 373, 4 тыс. м³, а в 2017 – до 1 млн 204,1 м³ древесины. Разница между 2015 и 2017 годом составляет 198 тыс. 500 м³ древесины, то есть, почти 15%. В этом году тенденция к уменьшению лесозаготовки будет сохранена. В то же время объемы реализации лесопродукции в денежном выражении, платежи в бюджет, среднемесячная зарплата работников лесной отрасли и другие финансово-экономические показатели деятельности постоянно растут. Так, если в 2015 году областным управлением лесоохотничьего хозяйства были предоставлены работы и услуги на 616 млн 800 тыс. грн, то в 2016 году этот показатель вырос до 761 млн 900 тыс. грн, а в 2017-м – до 887 млн 900 тыс. грн", - заявил Москаль.
По его словам, "лесное хозяйство – одна из немногих отраслей Закарпатья, которое работает стабильно и обеспечивает работой с приличной зарплатой более три тысячи человек".
"Эти люди в случае потери работы будут вынуждены выезжать на заработки за границу, а бюджеты различных уровней потеряют огромные поступления. Поэтому разного рода эксперты, активисты, экологи и журналисты должны понять, что попытки остановить лесозаготовку, особенно в высокогорных районах, неизбежно будут вызывать сопротивление местного населения. Так же, как и попытки остановить строительство рекреационных туристических комплексов. Теоретически можно все Закарпатье превратить в природный заповедник, но тогда придется выселить массу людей. Потому что в горных районах кроме лесозаготовки и туризма просто нечем заниматься", - добавил Москаль.
Этот ублюдок вырубку леса и организовал.
Что нутро - что фамилия
Эта тварь просто в доле
Там крім вирубки лісу буває ще й фактор того, що вони будуються всупереч правил, дуже близько до русла річок. Оце вже можна вважати їх персональною провиною і тих, хто давав дозволи на будівництво, якщо вони ті дозволи взагалі в когось брали.
Местные наоборот пытаются остановить вырубку, потрму сто уповень воды падает и туристы не едут!!!
По его словам, "лесное хозяйство - одна из немногих отраслей Закарпатья, которое работает стабильно и обеспечивает работой с приличной зарплатой более три тысячи человек".
Источник: https://censor.net.ua/n3074917
Думаю они будут тоже против, если на их кормушку придет цивилизованное предприятие, которое после себя не будет лунный ландшафт оставлять!
А крыша у вырубки и так ясно что не местная!
Что бы оформить отличную древесину как дрова и вывезти за бугор - это уровень президента , даже не министра!
Как бы все незаконные вырубки леса равны, но есть, вы знаете, ровнее. Как бороться с этим явлением
Варварская вырубка лесов на Закарпатье началась ещё 25 лет назад - после распада Советского Союза. Местные жители рубили лес и везли его в центральные и восточные регионы, чтобы по бартеру поменять на зерно.
В начале 1990-х я работал главбухом в одном из сельхозпредприятий Харьковской области, и мы, бывало, меняли пшеницу и ячмень на лес-кругляк. Выменянный лес мы пилили на собственной лесопилке и потом продавали доску.
У нас тогда очень много строилось частных домов (время первичного накопления капитала, многие разбогатели) - и все стройматериалы, включая доску, были ходовым товаром.
Уже на тот момент вырубка закарпатских лесов была настолько варварской, что в результате такой бесконтрольной деятельности отдельные регионы Закарпатья накрыли сильнейшие наводнения.
Погибли десятки людей, из бюджета были потрачены нехилые деньги на выплаты компенсаций пострадавшим, восстановление дорог и другой инфраструктуры региона. И я хорошо помню, как на ликвидацию этого деньги собирались всей Украиной.
На тот момент я уже работал в налоговой, и мы перечисляли в фонд пострадавших нашу дневную заработную плату. И так было на многих предприятиях и организациях. С 2007 года я каждый год путешествовал по Закарпатью с рюкзаком и палаткой - и порубок леса видел огромное количество.
Чтобы остаться максимально незамеченными, все незаконные вырубки обычно ведутся возле самых вершин, снизу ведь не видно.
Видите эти прямоугольные проплешины справа на фото? Это они и есть.
Если я увеличу этот участок, очень хорошо будет видно, что он весь изрезан следами от тяжёлой техники.
На протяжении всех этих лет я не единожды беседовал с местными жителями об этих порубках.
По их словам, лес рубят «те, кому можно», по факту - те, кому разрешили это делать лесники, милиция и местная администрация (сельсовет).
А вот если лес будут рубить «те, кому нельзя», то на первый раз у них заберут инструмент и технику и переломают руки (или сдадут в милицию), а если поймают повторно, то их уже больше никто не увидит (это я всерьёз).
Это всё, практически слово в слово, на протяжении 2007-2011 годов мне повторяли местные деды в абсолютно разных сёлах Закарпатья.
В силу традиционного кумовства и сложившихся годами вертикально-горизонтальных родственных связей, «те, кому можно» годами «решали вопрос» - и бесконтрольно рубили лес. Кстати, абсолютно не заморачиваясь наличием или отсутствием разрешений на экспорт, поскольку этот лес без проблем находил своего потребителя и внутри страны.
Вырубленный лес вывозится с гор огромными лесовозами на базе «Уралов».
Это единственная техника, способная проехать по «живописным» горным дорогам Закарпатья.
Когда эта техника прёт мимо домов местных жителей (включая дома председателя сельсовета, участкового, начальника райотдела и лесника), от рёва её двигателей дребезжат стёкла.
Не заметить лесовозы с незаконно вырубленными деревьями может только безного-безрукий, совершенно глухой, слепой человек!!!
И я как-то сильно сомневаюсь, что именно такие инвалиды работают в милиции и сельсоветах Закарпатья.
Знаете, что при этом вызывает у меня наибольшее недоумение?
Нет, не бездеятельность полиции или местной власти. Искреннее недоумение у меня вызывает равнодушие местных жителей, которые знают поимённо тех, кто рубит лес, но не противодействуют этому.
А ведь из-за этих порубок их же село может быть смыто к чёртовой матери, их дома унесёт водой и их дети захлебнутся в мутной жиже!
Но им пофигу!
Родственные связи важнее, ну, и плюс опасения за свои жизни.
Так что по факту мы имеем незаконные широкомасштабные вырубки леса на Закарпатье, которые осуществляются с благословения местных администраций и правоохранительных органов.
Повторюсь: такая ситуация там четверть века - и мало связана с наличием или отсутствием разрешения на экспорт.
Нет!
Браконьеров ловят!
Видите, поймали 70-летнего деда с машиной дров и пацана, срубившего десяток деревьев.
А теперь вспомните: есть те, кому можно рубить, а есть те, кому это запрещено.
Эти двое - это те, кому рубить лес нельзя.
Вместо того чтобы купить машину дров у местных «лесных дельцов», дед напилил их сам, за что и поплатился (с пацаном тоже всё понятно).
Ибо нефиг идти против системы!
Ситуация с лесом на Закарпатье очень сильно напоминает мне ситуацию с незаконной добычей янтаря в Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Но если мотопомпу можно привезти в багажнике «Жигуля», то лесовоз в «Жигулях» незаметно не провезёшь.
А теперь вернёмся к тому, с чего начали.
Если и поднимать вой, то поднимать его нужно не в отношении наличия или отсутствия разрешения на экспорт леса-кругляка, а об отсутствии действенного контроля за вырубкой леса на Закарпатье!
При этом нужно понимать, что ни местная полиция, ни местные администрации никак не мотивированы с этим бороться. В этом виноваты в первую очередь родственные (причём даже дальние) и дружеские связи, которые там традиционны, очень сильны и имеют приоритет перед служебной необходимостью. Вторая причина - банальная боязнь за свои жизни.
Так вот, на мой взгляд, если мы хотим остановить вырубку закарпатских лесов, нужно установить такую систему контроля, которая никак не будет зависеть от местных особенностей. И если где-то введён запрет на его вырубку, то жёстко контролировать соблюдение этого запрета.
В таком случае будет совершенно не важно то, что экспорт леса разрешён.
Какая разница, что вывоз разрешён, если вывозить нечего?
Например, никто не мешает установить контроль движения леса так, как это сделано с алкоголем или ГСМ.
Создать центральную базу данных, куда вносить разрешения на вырубку леса, кому они выданы и на какое количество. И если кто-то экспортирует лес, то требовать предъявлять документы на всю цепочку - начиная с того, кто получил разрешение на вырубку, и заканчивая экспортёром.
И каждый вывоз леса отмечать с привязкой к этому разрешению.
Предъявили на таможне, что лес вырубило ООО «Рогакопыта», а в базе стоит, что весь лес, который они могли вырубить, уже под их вырубку вывезли.
Сразу же принимать за браконьерство и контрабанду!
Не запрещать экспорт леса, а создать систему контроля, которая позволит экспортировать только легально срубленный лес.
И вот тогда никакая Европа нам ничего не скажет.
Никто не сможет от нас требовать, чтобы мы разрешили экспорт незаконно добытого леса. А стремление государства бороться с контрабандой и незаконной вырубкой может только приветствоваться, если такая борьба идёт согласно законам этой страны.
То же самое распространить на оборот леса-кругляка в стране, причём на всех его этапах - вывозка, перевозка, распил. Чтобы предприятие, продающее доску, обязано было показать, кем, где и когда вырублен тот лес, из которого эта доска получена.
Ну, чёрт возьми, почему в других странах, например, при покупке эко-продуктов можно отследить путь отбивной, начиная от травы на пастбище, а мы не можем организовать контроль оборота леса?
Я бы (как вариант), наверное, «запилил» бы такую систему с базой данных, в которую на всех этапах вносятся:
1) разрешение на вырубку;
2) объём фактически вырубленного леса;
3) сколько получено лесопилками - от кого и сколько;
4) сколько получено доски;
5) кому отгружено;
6) тот, кто купил доску, вносит данные: у кого он её купил, кто в накладной указан в качестве вырубщика, номер разрешения.
Всё, цепочка замыкается, дальше можно стыковать данные.
Да, будут «черные» вырубки, «черные» лесопилки - и часть доски будет покупаться «в чёрную» за нал, как это происходит с любой другой продукцией в нашей стране.
Но масштабы, на мой взгляд, сократятся существенно.
Я не вижу другого выхода в той ситуации, которая сейчас сложилась.
А вы как считаете?Зарайский
"Тварі, просто немає слів!":
У мережі показали масштаби вирубки лісу в Карпатах (відео) У Карпатах виявили близько 50 гектарів суцільно зрубаного лісу.
https://t.co/ZBvmbag6vH
немає слів. .....
В Карпатах уже скоро не останется пралесов, которые, к стати, являются природным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Буковые леса Карпат"
Сегодня, так называемые буковые «праліси» - пралеса, или первобытные леса, ранее почти не затронутые жизнедеятельностью человека, занимали когда то в Украине более 92 тыс. га. Эти чрезвычайно ценные с точки зрения биоразнообразия первобытные буковые леса сохранились теперь, к сожалению, только в малодоступных участках Карпат, высоко в горах....
(- пилите Шура, пилите!)