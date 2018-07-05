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Все про:вырубка (73) Закарпатье (1367) Карпаты (157) лес (363) Москаль (1785) протест (4285)

 Попытки остановить лесозаготовку на Закарпатье неизбежно вызовут сопротивление местного населения, - Москаль

Попытки остановить лесозаготовку на Закарпатье, особенно в высокогорных районах, будут вызывать сопротивление местного населения.

Об этом говорится в заявлении главы Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Если в 2015 году объемы заготовки древесины от всех видов рубок на Закарпатье составляли 1 млн 402, 6 тыс. м³, то в 2016 году этот показатель снизился до 1 млн 373, 4 тыс. м³, а в 2017 – до 1 млн 204,1 м³ древесины. Разница между 2015 и 2017 годом составляет 198 тыс. 500 м³ древесины, то есть, почти 15%. В этом году тенденция к уменьшению лесозаготовки будет сохранена. В то же время объемы реализации лесопродукции в денежном выражении, платежи в бюджет, среднемесячная зарплата работников лесной отрасли и другие финансово-экономические показатели деятельности постоянно растут. Так, если в 2015 году областным управлением лесоохотничьего хозяйства были предоставлены работы и услуги на 616 млн 800 тыс. грн, то в 2016 году этот показатель вырос до 761 млн 900 тыс. грн, а в 2017-м – до 887 млн 900 тыс. грн", - заявил Москаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада криминализировала незаконный вывоз леса и дров из Украины

По его словам, "лесное хозяйство – одна из немногих отраслей Закарпатья, которое работает стабильно и обеспечивает работой с приличной зарплатой более три тысячи человек".

"Эти люди в случае потери работы будут вынуждены выезжать на заработки за границу, а бюджеты различных уровней потеряют огромные поступления. Поэтому разного рода эксперты, активисты, экологи и журналисты должны понять, что попытки остановить лесозаготовку, особенно в высокогорных районах, неизбежно будут вызывать сопротивление местного населения. Так же, как и попытки остановить строительство рекреационных туристических комплексов. Теоретически можно все Закарпатье превратить в природный заповедник, но тогда придется выселить массу людей. Потому что в горных районах кроме лесозаготовки и туризма просто нечем заниматься", - добавил Москаль.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074917
 
 
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Пока все не вырубим - не остановимся...
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Місцеві мешканці на Закарпатті розповідають що вже давно простим лісорубам рубати ліс не дають, офіційні дозволи та негласні погодження на незаконну вирубку дають тільки місцевим мафіозі які вирубують великі лісові масиви! Місцеве населення вже давно без роботи, бо сільським бригадами та сільським лісопилкам давно не дають можливості працювати! Москаль фактично кришує лісову мафію, як і завжди, за копійчину! Ніякого соціального вибуху заборона на вирубку лісів не спричинить! Місцеві будуть собі рубати сухостой на дрова, як і сотні років тому і тягнути трактором одне бревно додому на розпил. А масова промислова вирубка має бути заборонена! Вже навіть хати з дерева не будують в Карпатах, бо це не вигідно економічно - дуже дорого опалювати! Заборона має бути введена - тотально, бо ліси в Карпатах вже знищені!
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+1
Этот ублюдок вырубку леса и организовал.
Что нутро - что фамилия
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Після призначення Москаля на Закарпаття повернулись мафіозі-мільйонери які панували за часів кучми-януковича, які незаконно крадуть землю в місцевих громад, які незаконно вирубують ліси в Карпатах, які будують незаконні готелі та надають незаконні послуги туристам! Є абсолютно дикі випадки дерибану карпатських земель, за які потрібно розстрілювати всю владу від району і вище! Москаль все це лайно прикриває і допомагає мафії!
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Да, местная власть вся криминальная и говорит ерунду. В Украине давно нужно прекратить вырубку леса. У нас леса намного меньше, чем в странах ЕС, где вырубка запрещена давно.Поэтому этого умника нужно проверить на коррупцию,а лесозаготовку немедленно прекращать,а посадку лесов активировать.
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Разве речь о сухостое ,,его местные будут заготавливать в любом случае . Речь идёт о том что вырубка и продажа "делового" леса ,единственный источник выживания для большого числа местного населения . Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 4850 .
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Місцеве населення заробляє на туристах, на грибах, на чорниці, на поїздках на заробітки в ЄС. Ліс вже давно не є джерелом заробітку простих селян! Ліс не переробляється в Карпатах, а вивозиться за кордон!
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Поддерживаю,пусть власть обеспечивает местному населению другие источники выживания, на то она и власть.
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А я переработку древесины и не имел ввиду для этого нужны производственные мощности ,технологии и деньги, которых у "простых смертных" нет . Селяне живут за счёт вырубки леса и лесопилок ,, работая "на хозяина" .. На заработки же все полностью жители Карпат уехать тоже не могут, да и на грибах и ягодах семью весь год не прокормишь . Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 5056 .
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И что с того? Есть масса стран где рубка леса вообще запрещена. Как пример Китай. Мало ли кто и где работает? Не желающий поднять задницу человек живет 60 лет, дерево и в 100 еще ростет.
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Да ничего такого . Я это лишь привёл как факт который есть на сегодняшний день . . Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 2909 .
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Так вони тітушок привезуть для мітингів проти заборони... Це ж падли...
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Хай везуть, там місця багато, всіх прикопають!
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Он лжёт. Местные против вырубки.
Эта тварь просто в доле
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А потом во время "очередного календарного" паводка они же громче всех будут голосить на камеру: Фсьо же вода уничтожила..фсьо, шо нажито непосильным трудом.. Попытки остановить лесозаготовку на Закарпатье неизбежно вызовут сопротивление местного населения, - Москаль - Цензор.НЕТ 7252 Суки рубят сук, на котором сидят, а потом ноют, шо жопой об землю - больно..
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И "Киев ( читай: бюджет всей Украины ) дай нам денег на новые дома!!!".
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А де інші українці беруть дЄнгі на новиЄ дАма? Їм теж дають?
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При стихійних лихах держава виділяє якісь гроші як компенсацію збитків.
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Так то при стихійних лихах, які не залежать від людини... А якщо люди самі собі лихо роблять вирубаючи ліси?
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А як доказати, що саме люди, будинок яких зруйнувала повінь, лавина в Карпатах вирубали ліси, а нехтось інший?
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Ага, ліси взяли і смі себе повирубали... Так?
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Виплати робляться не просто так, а згідно існуючих законів. Провину людей потрібно довести також по закону, а "повісити" на пару десятків постраждалих жителів сотні гектарів невідомо ким, в промислових масштабах вирубленого лісу навряд чи можливо.
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Ото бо й біда, що у нас провину не так то й просто довести. Кругом рішаЄтЬ все бабло. У того хто рубав воно є, а завадити вирубку люди чи нехочуть, чи ліняться... А потім з державного бюджету вимагають компенсацій...
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Конкретні постраждалі могли робити якусь вирубку, але не в таких масштабах, від яких Карпати стрімко "лисіють".
Там крім вирубки лісу буває ще й фактор того, що вони будуються всупереч правил, дуже близько до русла річок. Оце вже можна вважати їх персональною провиною і тих, хто давав дозволи на будівництво, якщо вони ті дозволи взагалі в когось брали. Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 8311
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О! Оце скоріш за все близько до правди. А ви кажете що нема з кого спитати... Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 7019
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Я ж пишу "...буває... ". Читала про такі випадки у ЗМІ. Як в такому випадку вирішуються питання з виплатами не знаю. Скоріш за все, зовсім без допомоги, виплат не лишаються навіть такі недалекоглядні люди.
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Всё о народе думаешь! Отдохнуть тебе надо...
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Ну пусть тогда не просят деньги из общего бюджета во время наводнений и оползней. Заколебали! Попытки остановить лесозаготовку на Закарпатье неизбежно вызовут сопротивление местного населения, - Москаль - Цензор.НЕТ 2664
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Что этот даун несёт?????
Местные наоборот пытаются остановить вырубку, потрму сто уповень воды падает и туристы не едут!!!
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Ген Геныч? ты убогое поедь и посмотри кто рубит и у кого дома замки............
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Дебил, поедь в Славско и узнаешь - местные пытались блокировать фуры с лесом, на всех завели дела. Прокуратура, администрация, суды, менты - все в доле.
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Дебил это твой папа , дедушка, что тебя такого сбацали.
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Ту, которую Москаль называет законной на данный момент?

По его словам, "лесное хозяйство - одна из немногих отраслей Закарпатья, которое работает стабильно и обеспечивает работой с приличной зарплатой более три тысячи человек".
Источник: https://censor.net.ua/n3074917
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Я хочу зрозуміти проти яких саме вирубок протестують місцеві жителі, легалізованих, законних на даний момент, чи незаконних.
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три тисячi не так то i бахато.краще не хай їдуть на заробітки біш толку буде від них
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Парадокс! сами себе и будущим поколениям гадят, живут сегодняшним днём. Потом наводнения и ВОПЛИ на всю Украину - памагите, спасите!!! А вроде бы "патриоты", но тут же живое бабло. Хотели бы запретить вырубки незаконные. там из год одни дороги через населённые пункты, заблокировать лесовозы и попрокалывать колёса, авто сжечь нафиг! до вагонов хрен доставят.
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Если бы вырубали, выкорчёвывали и молодняк высаживали....А так браконьерство.
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Параллельно к вырубке идет и янтарная мафия!
Думаю они будут тоже против, если на их кормушку придет цивилизованное предприятие, которое после себя не будет лунный ландшафт оставлять!
А крыша у вырубки и так ясно что не местная!
Что бы оформить отличную древесину как дрова и вывезти за бугор - это уровень президента , даже не министра!
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Запрет насиловать девок вызовет сопротивление арабов в Европе и социальные волнения.
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тогда не стоит давать им деньги на ликвидацию наводнений. и второе это надо взять за горло тех ..доров которые раздают сертификаты происхождения на экспорт леса. и вопрос Москалю, почему место директора лесхоза стоит от 100000 баксов и как эти деньги возвращают?
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А то, шо из-за бесконтрольной вырубки в разы увеличивается ущерб от паводков местный пипл хоть ипет? У меня другое предложение - вместо того, шоб каждую весну клянчить гроши с бюджета на ликвидацию последствий паводков, ввести Нацгвардию с других уголков Нэньки и провести классическую зачистку в лучших традициях трушной хунты, бо наша "хунта" якась дитяча. Верховна Зрада принимает закон, в нем на время проведения операции пипл Закарпатья понижается в гражданских правах и бегом у пипла изымать Уралы, Зилы и прочие лесовозы. Такую же операцию провести по бурштыну
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О вырубке леса замолвлю я слово…
Как бы все незаконные вырубки леса равны, но есть, вы знаете, ровнее. Как бороться с этим явлением
Варварская вырубка лесов на Закарпатье началась ещё 25 лет назад - после распада Советского Союза. Местные жители рубили лес и везли его в центральные и восточные регионы, чтобы по бартеру поменять на зерно.
Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 4198

В начале 1990-х я работал главбухом в одном из сельхозпредприятий Харьковской области, и мы, бывало, меняли пшеницу и ячмень на лес-кругляк. Выменянный лес мы пилили на собственной лесопилке и потом продавали доску.
У нас тогда очень много строилось частных домов (время первичного накопления капитала, многие разбогатели) - и все стройматериалы, включая доску, были ходовым товаром.
Уже на тот момент вырубка закарпатских лесов была настолько варварской, что в результате такой бесконтрольной деятельности отдельные регионы Закарпатья накрыли сильнейшие наводнения.
Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 7173

Погибли десятки людей, из бюджета были потрачены нехилые деньги на выплаты компенсаций пострадавшим, восстановление дорог и другой инфраструктуры региона. И я хорошо помню, как на ликвидацию этого деньги собирались всей Украиной.
На тот момент я уже работал в налоговой, и мы перечисляли в фонд пострадавших нашу дневную заработную плату. И так было на многих предприятиях и организациях. С 2007 года я каждый год путешествовал по Закарпатью с рюкзаком и палаткой - и порубок леса видел огромное количество. Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 5279

Чтобы остаться максимально незамеченными, все незаконные вырубки обычно ведутся возле самых вершин, снизу ведь не видно.
Видите эти прямоугольные проплешины справа на фото? Это они и есть.Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 1399
Если я увеличу этот участок, очень хорошо будет видно, что он весь изрезан следами от тяжёлой техники.
Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 3293

На протяжении всех этих лет я не единожды беседовал с местными жителями об этих порубках.
По их словам, лес рубят «те, кому можно», по факту - те, кому разрешили это делать лесники, милиция и местная администрация (сельсовет).
А вот если лес будут рубить «те, кому нельзя», то на первый раз у них заберут инструмент и технику и переломают руки (или сдадут в милицию), а если поймают повторно, то их уже больше никто не увидит (это я всерьёз).
Это всё, практически слово в слово, на протяжении 2007-2011 годов мне повторяли местные деды в абсолютно разных сёлах Закарпатья.
В силу традиционного кумовства и сложившихся годами вертикально-горизонтальных родственных связей, «те, кому можно» годами «решали вопрос» - и бесконтрольно рубили лес. Кстати, абсолютно не заморачиваясь наличием или отсутствием разрешений на экспорт, поскольку этот лес без проблем находил своего потребителя и внутри страны.
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Абсолютно все местные знают о том, что лес рубят, более того - они поимённо знают, кому это можно делать, кто это делает и с чьего разрешения это делается.
Вырубленный лес вывозится с гор огромными лесовозами на базе «Уралов».
Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 3467

Это единственная техника, способная проехать по «живописным» горным дорогам Закарпатья. Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 405Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 6157
Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 1666

Когда эта техника прёт мимо домов местных жителей (включая дома председателя сельсовета, участкового, начальника райотдела и лесника), от рёва её двигателей дребезжат стёкла.
Не заметить лесовозы с незаконно вырубленными деревьями может только безного-безрукий, совершенно глухой, слепой человек!!!
И я как-то сильно сомневаюсь, что именно такие инвалиды работают в милиции и сельсоветах Закарпатья.
Знаете, что при этом вызывает у меня наибольшее недоумение?
Нет, не бездеятельность полиции или местной власти. Искреннее недоумение у меня вызывает равнодушие местных жителей, которые знают поимённо тех, кто рубит лес, но не противодействуют этому.
А ведь из-за этих порубок их же село может быть смыто к чёртовой матери, их дома унесёт водой и их дети захлебнутся в мутной жиже!
Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 1202

Но им пофигу!
Родственные связи важнее, ну, и плюс опасения за свои жизни.

Так что по факту мы имеем незаконные широкомасштабные вырубки леса на Закарпатье, которые осуществляются с благословения местных администраций и правоохранительных органов.
Повторюсь: такая ситуация там четверть века - и мало связана с наличием или отсутствием разрешения на экспорт.
Нет!
Браконьеров ловят!Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 7247

Видите, поймали 70-летнего деда с машиной дров и пацана, срубившего десяток деревьев.
А теперь вспомните: есть те, кому можно рубить, а есть те, кому это запрещено.
Эти двое - это те, кому рубить лес нельзя.
Вместо того чтобы купить машину дров у местных «лесных дельцов», дед напилил их сам, за что и поплатился (с пацаном тоже всё понятно).
Ибо нефиг идти против системы!
Ситуация с лесом на Закарпатье очень сильно напоминает мне ситуацию с незаконной добычей янтаря в Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Но если мотопомпу можно привезти в багажнике «Жигуля», то лесовоз в «Жигулях» незаметно не провезёшь.
А теперь вернёмся к тому, с чего начали.
Если и поднимать вой, то поднимать его нужно не в отношении наличия или отсутствия разрешения на экспорт леса-кругляка, а об отсутствии действенного контроля за вырубкой леса на Закарпатье!
При этом нужно понимать, что ни местная полиция, ни местные администрации никак не мотивированы с этим бороться. В этом виноваты в первую очередь родственные (причём даже дальние) и дружеские связи, которые там традиционны, очень сильны и имеют приоритет перед служебной необходимостью. Вторая причина - банальная боязнь за свои жизни.
Так вот, на мой взгляд, если мы хотим остановить вырубку закарпатских лесов, нужно установить такую систему контроля, которая никак не будет зависеть от местных особенностей. И если где-то введён запрет на его вырубку, то жёстко контролировать соблюдение этого запрета.
В таком случае будет совершенно не важно то, что экспорт леса разрешён.
Какая разница, что вывоз разрешён, если вывозить нечего?
Например, никто не мешает установить контроль движения леса так, как это сделано с алкоголем или ГСМ.
Создать центральную базу данных, куда вносить разрешения на вырубку леса, кому они выданы и на какое количество. И если кто-то экспортирует лес, то требовать предъявлять документы на всю цепочку - начиная с того, кто получил разрешение на вырубку, и заканчивая экспортёром.
И каждый вывоз леса отмечать с привязкой к этому разрешению.
Предъявили на таможне, что лес вырубило ООО «Рогакопыта», а в базе стоит, что весь лес, который они могли вырубить, уже под их вырубку вывезли.
Сразу же принимать за браконьерство и контрабанду!
Не запрещать экспорт леса, а создать систему контроля, которая позволит экспортировать только легально срубленный лес.
И вот тогда никакая Европа нам ничего не скажет.
Никто не сможет от нас требовать, чтобы мы разрешили экспорт незаконно добытого леса. А стремление государства бороться с контрабандой и незаконной вырубкой может только приветствоваться, если такая борьба идёт согласно законам этой страны.
То же самое распространить на оборот леса-кругляка в стране, причём на всех его этапах - вывозка, перевозка, распил. Чтобы предприятие, продающее доску, обязано было показать, кем, где и когда вырублен тот лес, из которого эта доска получена.
Ну, чёрт возьми, почему в других странах, например, при покупке эко-продуктов можно отследить путь отбивной, начиная от травы на пастбище, а мы не можем организовать контроль оборота леса?
Я бы (как вариант), наверное, «запилил» бы такую систему с базой данных, в которую на всех этапах вносятся:
1) разрешение на вырубку;
2) объём фактически вырубленного леса;
3) сколько получено лесопилками - от кого и сколько;
4) сколько получено доски;
5) кому отгружено;
6) тот, кто купил доску, вносит данные: у кого он её купил, кто в накладной указан в качестве вырубщика, номер разрешения.
Всё, цепочка замыкается, дальше можно стыковать данные.
Да, будут «черные» вырубки, «черные» лесопилки - и часть доски будет покупаться «в чёрную» за нал, как это происходит с любой другой продукцией в нашей стране.
Но масштабы, на мой взгляд, сократятся существенно.
Я не вижу другого выхода в той ситуации, которая сейчас сложилась.
А вы как считаете?Зарайский
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Гукайте австріяк, хай насаджують, бо нам скоро рубать буде нічого !
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Местное население больше всех вырубает, а потом плачет - спасите, нас затопило.
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бурбак пока не прикончит Карпаты не успокоится
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Поки одні воюють захищають країну на фронті, інши масово знищуюють все що можна знищити. Не тільки ліси в Карпатах. Майбутнього в такого народа немає. Нічого на владу перти, коли самі такі ж.
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"Местное население" закарпатья уже порядком подза...бало - вырубку леса останавливать нелзя - население будет возмущаться, дыры в границе закрывать нелзя - местное население будет возмущатся, что сигареты нелзя контрабандой возить, учить в школах детей на украинском нелзя - местное население будет возмущаться почему не на венгерском. Не слишком ли много себе позволяет "местное население"?
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Лучше не трогайте их. А то получите второй Донбасс.
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А давно москаль репетував,спасайте затопляє,давайте кошти,і так з року в рік,ліс рубають,потім тонуть,гроші просять і розкрадають,так же не може продовжуватись безкінечно,або рубаєте і вас змиває к хєрам собачим,або завязуєте з цим ділом,відроджуєте ліси,а на життя можна другим способом заробляти,не лісом же єдиним
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Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 1828Ліліана Чуб‏ @liliasvetlova51 3 июл.
"Тварі, просто немає слів!":
У мережі показали масштаби вирубки лісу в Карпатах (відео) У Карпатах виявили близько 50 гектарів суцільно зрубаного лісу.

https://t.co/ZBvmbag6vH

Спроби зупинити лісозаготівлю на Закарпатті неминуче викликатимуть спротив місцевого населення, - Москаль - Цензор.НЕТ 4582
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треба дозволити. ну є зараз заборона. і що? рубають ліс,миють бурштин і т.д.....треба дозволити. можновладцям же все дозволяється...
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Пусть местное быдло научится работать, а не лес пилить и янтарь намывать, уничтожая самое ценное, что есть - природу. Заебали вуйки.
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ну так потом пусть не рыдают. когда наводнения и сели беду принесут. Кто им доктор?
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На Буковині в горах місцеве населення рубає бук для опалення будинків і на продаж. В Чернівцях в господарських магазинах і по оголошення продають різноманітні звичайні планочки, дощечки, бруси різного ґатунку з буку, ялини, сосни. Здають їх на реалізацію звичайно ті сам жителі, а не чужі. Ще 25 років відпочиваючи в горах (Долишній Шепіт) стикнувся з картиною, що місцевий у себе в дворі облаштував виробництво дерев'яних ящиків з букових дошок для заготконтори. На питання, хіба не жаль бук рубати і переводити на ящики, він з гордістю відповідав, що з букові ящики якісніші та й матеріал безкоштовний, бо ліс належить їм. Подалі від села в горах вже тоді були жахіття: місцеві вдень безконтрольно рубали дерева, обчищали там же від гілля і кидали засмічуючи все навколо. Їм було наплювати на екологію і закон, бо вони себе самі наділили правами. Почали всі навколо чухатися, а місцеві плакатися, коли почалися зсуви ґрунтів і повені через надмірну вирубку. Хоча і тоді винуватили тільки владу, а за бардак, які самі ж селяни розвели, відповідати було нікому. Тому маємо, те, що маємо.
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пофиг оползни и пустыня. а браконьеры протестуют против рыбнадзора, а грабители банков против ДСО. если пресекать браконьерство и грабеж это ж бедным уголовникам придется ехать за кордон, ведь тут заняться нечем.
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Ага, а если начать реально бороться с коррупцией, то это вызовет сопротивление коррупционеров....типа надо молча наблюдать за всеми беззакониями в Украине и помалкивать. Совсем уже Мокаль сбрендил.
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Власть призналась в собственном бессилии.Нахера такая власть нужна,почему эти заготовщики еще не в армии?Выдать всем повестки.
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В Карпатах уже скоро не останется пралесов, которые, к стати, являются природным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Буковые леса Карпат"
Сегодня, так называемые буковые «праліси» - пралеса, или первобытные леса, ранее почти не затронутые жизнедеятельностью человека, занимали когда то в Украине более 92 тыс. га. Эти чрезвычайно ценные с точки зрения биоразнообразия первобытные буковые леса сохранились теперь, к сожалению, только в малодоступных участках Карпат, высоко в горах....
(- пилите Шура, пилите!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытки остановить лесозаготовку на Закарпатье неизбежно вызовут сопротивление местного населения, - Москаль
 
 
 
 
 
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