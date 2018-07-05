 Попытки остановить лесозаготовку на Закарпатье неизбежно вызовут сопротивление местного населения, - Москаль

Об этом говорится в заявлении главы Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Если в 2015 году объемы заготовки древесины от всех видов рубок на Закарпатье составляли 1 млн 402, 6 тыс. м³, то в 2016 году этот показатель снизился до 1 млн 373, 4 тыс. м³, а в 2017 – до 1 млн 204,1 м³ древесины. Разница между 2015 и 2017 годом составляет 198 тыс. 500 м³ древесины, то есть, почти 15%. В этом году тенденция к уменьшению лесозаготовки будет сохранена. В то же время объемы реализации лесопродукции в денежном выражении, платежи в бюджет, среднемесячная зарплата работников лесной отрасли и другие финансово-экономические показатели деятельности постоянно растут. Так, если в 2015 году областным управлением лесоохотничьего хозяйства были предоставлены работы и услуги на 616 млн 800 тыс. грн, то в 2016 году этот показатель вырос до 761 млн 900 тыс. грн, а в 2017-м – до 887 млн 900 тыс. грн", - заявил Москаль.

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По его словам, "лесное хозяйство – одна из немногих отраслей Закарпатья, которое работает стабильно и обеспечивает работой с приличной зарплатой более три тысячи человек".

"Эти люди в случае потери работы будут вынуждены выезжать на заработки за границу, а бюджеты различных уровней потеряют огромные поступления. Поэтому разного рода эксперты, активисты, экологи и журналисты должны понять, что попытки остановить лесозаготовку, особенно в высокогорных районах, неизбежно будут вызывать сопротивление местного населения. Так же, как и попытки остановить строительство рекреационных туристических комплексов. Теоретически можно все Закарпатье превратить в природный заповедник, но тогда придется выселить массу людей. Потому что в горных районах кроме лесозаготовки и туризма просто нечем заниматься", - добавил Москаль.

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