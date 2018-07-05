 Парубий в режиме видеоконференции дает показания в суде по делу Ефремова

"Сейчас Андрей Парубий принимает участие в судебном заседании по делу Ефремова, как свидетель", - сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также уточнил, что допрос пройдет в режиме видеоконференции, А.Парубий находится в Подольском районном суде г.Киева.
Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины. Экс-"регионал" обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и государственной измене.
Твоя методичка не просто старая, а уже антиквариат. Обновись, не позорся
А чего не выкладываешь фото прилетевшего накануне борта из засРашки с коиандой спецов?
Воно ж язик поламає!
То політтехнологи Віктора Медведчука у Тимошенко, а тепер взагалі росіяни...
СБУ заборонила на три роки в'їзд в країну російського політтехнолога Олексія Ситникова, що працює на Тимошенко.
Він був затриманий на кордоні та відправлений в сторону нового курсу Тимошенко - в Росію.
Таке рішення СБУ пов'язано з роботою Ситникова на окупантів в Криму.
Українські ЗМІ неодноразово повідомляли про співпрацю Ситникова з главою партії "Батьківщина" Тимошенко. Сам політтехнолог підтвердив цю інформацію виданню "Гордон", уточнивши, що працює з нею з 1996 року. В інтерв'ю газеті Metro Ситников також повідомив, що "не без його участі" Тимошенко стала прем'єр-міністром України.
Також Ситников потрапив в базу центру Миротворець: https://psb4ukr.org/?p=1268310
Любі маї!!!
Ця злачинна влада робить все щаби я не стала президентам України та не вивела її на заобрійні висоти працвітання і благабалуччя! Спачатку вани перекрили мажливість американським паліттехнолагам-лабістам дапамагати мені, а зараз зрабили зовсім нечуване! Вани не пустили їз Расії, нашаї братняї країни, паліттехнолога до мене! Вдумайтеся - тільки з-за того, що він відвідував Крим! Це вже повний бєспєрдєл! Шо ти там вякаєш, а, Власєнка? Не бєспєрдєл, а бєспрєдєл? І пра братню країну і Крим не треба було? Да? Ойблять! Знову апраставалосилась....