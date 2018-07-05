 Парубий в режиме видеоконференции дает показания в суде по делу Ефремова

"Сейчас Андрей Парубий принимает участие в судебном заседании по делу Ефремова, как свидетель", - сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также уточнил, что допрос пройдет в режиме видеоконференции, А.Парубий находится в Подольском районном суде г.Киева.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины. Экс-"регионал" обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и государственной измене.