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 Политика Украины
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 Парубий в режиме видеоконференции дает показания в суде по делу Ефремова

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в режиме видеоконференции дает показания в качестве свидетеля по делу народного депутата предыдущего созыва, возглавлявшего фракцию "Партии регионов" Александра Ефремова.

"Сейчас Андрей Парубий принимает участие в судебном заседании по делу Ефремова, как свидетель", - сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также уточнил, что допрос пройдет в режиме видеоконференции, А.Парубий находится в Подольском районном суде г.Киева.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины. Экс-"регионал" обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3074913
 
 
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Ольгино за украинским прокси плодит тысячу раз опровергнутый фейк о снайперах Пашинского.
Твоя методичка не просто старая, а уже антиквариат. Обновись, не позорся
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Ты ещё расскажи, что он руководил расстрелом Небесной сотни!)))))
А чего не выкладываешь фото прилетевшего накануне борта из засРашки с коиандой спецов?
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А что, у куратора нету? Запретили снимать?
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Куратор узнал об этом от тебя только-что. Не успел еще найти.
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Ну так поторопи его! Экие вы ольгинские нерасторопные! Как фейки делать - мастера, а как рыло своё на фото выложить - так и нет вас!))))
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Так помоги. Найди фото. Тебе за это начислится 11,80 росс рублей на карточку Приватбанка или Ощадбанка.
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Смотрел...не понятное бульканье...Толмача хоть бы взяли.
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Так толмач-то, надёжа-государь, шпионом оказался! Все секреты Гроси рашке передавал. Щас сидит, паскуда. Ждет, когда его в кипятке сварят.
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то переводчик, а это объяснялка нужна...как у путлера песков. Карлик наговорит всякой хрени. а усцатый объясняет.
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Неможна так над козломордим ізмиваться! ))))
Воно ж язик поламає!
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Оцените этот лихой сюжет! Претендент на пост Президента и Верховного Главнокомандующего, нанимает специалиста вражеского государства (пятый год войны, ага), преступника, нарушавшего законы нашей страны, для победы на выборах. И это в наше время, когда ничего скрыть невозможно, когда любая информация попадает в сеть, как пыль на полированный стол. Вот что это? Природная глупость мадамы или ее абсолютная уверенность в клиническом идиотизме украинского общества? Кто ответит? Ее симпатики или практикующие психиатры?
Парубій у режимі відеоконференції дає свідчення в суді у справі Єфремова - Цензор.НЕТ 5063
То політтехнологи Віктора Медведчука у Тимошенко, а тепер взагалі росіяни...
СБУ заборонила на три роки в'їзд в країну російського політтехнолога Олексія Ситникова, що працює на Тимошенко.
Він був затриманий на кордоні та відправлений в сторону нового курсу Тимошенко - в Росію.
Таке рішення СБУ пов'язано з роботою Ситникова на окупантів в Криму.
Українські ЗМІ неодноразово повідомляли про співпрацю Ситникова з главою партії "Батьківщина" Тимошенко. Сам політтехнолог підтвердив цю інформацію виданню "Гордон", уточнивши, що працює з нею з 1996 року. В інтерв'ю газеті Metro Ситников також повідомив, що "не без його участі" Тимошенко стала прем'єр-міністром України.
Також Ситников потрапив в базу центру Миротворець: https://psb4ukr.org/?p=1268310
Парубій у режимі відеоконференції дає свідчення в суді у справі Єфремова - Цензор.НЕТ 4080
Парубій у режимі відеоконференції дає свідчення в суді у справі Єфремова - Цензор.НЕТ 6480
Любі маї!!!
Ця злачинна влада робить все щаби я не стала президентам України та не вивела її на заобрійні висоти працвітання і благабалуччя! Спачатку вани перекрили мажливість американським паліттехнолагам-лабістам дапамагати мені, а зараз зрабили зовсім нечуване! Вани не пустили їз Расії, нашаї братняї країни, паліттехнолога до мене! Вдумайтеся - тільки з-за того, що він відвідував Крим! Це вже повний бєспєрдєл! Шо ти там вякаєш, а, Власєнка? Не бєспєрдєл, а бєспрєдєл? І пра братню країну і Крим не треба було? Да? Ойблять! Знову апраставалосилась....
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И правильно. Судя по декларации Багини, она бедная как церковная крыса, поэтому ей не стоит тратиться на дорогущего кремлевского политтехнолога. Будет некрасиво, если за неимением денег лидеру Крупной украинской партии придется рассчитываться натурой)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий в режиме видеоконференции дает показания в суде по делу Ефремова
 
 
 
 
 
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